Prev
Next
LPG Cylinder Booking: LPG સિલિન્ડર બુક કરાવવા માટે કંપનીઓએ WhatsApp અને એપ આધારિત સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી છે. ફોન કોલ દ્વારા પણ બુકિંગ કરી શકાય છે. જો કે, WhatsApp ભારતમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે, તેથી આ એપ દ્વારા ગેસ સિલિન્ડર પણ બુક કરાવી શકાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 17, 2026, 07:34 PM IST
  WhatsApp પર એક મેસેજ કરીને બુક કરો LPG ગેસ સિલિન્ડર
  આ રીતે ઓનલાઇન અને એપ દ્વારા મિનિટોમાં બુક કરો ગેસ સિલિન્ડર
  સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર, જાણો વિગતવાર માહિતી

Trending Photos

WhatsApp, કોલ અને એપથી ઘરે બેઠા-બેઠા આ રીતે બુક કરો LPG સિલિન્ડર, લાંબી લાઈનથી મળશે છુટકારો

LPG Cylinder Booking: જો તમારા ઘરમાં LPG સિલિન્ડર ખતમ થવાનો છે, તો તેને બુક કરાવવા માટે હવે માત્ર ગેસ એજન્સી જવાની જરૂરત નથી. આજકાલ ઇન્ડેન, HP ગેસ અને ભારત ગેસ ત્રણેય કંપનીઓ કોલ, SMS, WhatsApp અને મોબાઇલ એપ જેવી વિવિધ પદ્ધતિઓ દ્વારા સિલિન્ડર બુક કરવાની સુવિધા આપે છે.

ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા દ્વારા ઈરાન પર હુમલો કર્યા બાદ દેશભરમાં LPG સંકટ સર્જાયું છે. દેશના ઘણા ભાગોમાં LPG બુકિંગ સિસ્ટમ પર ભારણ વધવાના અહેવાલો આવ્યા છે, જેના કારણે એપ્લિકેશન અને કોલ સેવાઓ બન્નેમાં વિક્ષેપ પડ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં જો તમે ફોન કોલ દ્વારા બુકિંગ નથી થઈ રહ્યું, તો તમે બીજી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

Add Zee News as a Preferred Source

ફોન કોલથી કેવી રીતે LPG સિલિન્ડર બુક કરવું
જો તમારી પાસે HP ગેસ કનેક્શન છે, તો તમે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પરથી IVRS નંબર 88888 23456 પર કોલ કરીને સિલિન્ડર બુક કરી શકો છો. આ ઉપરાંત 94936 02222 પર મિસ્ડ કોલ કરીને પણ બુકિંગ કરી શકાય છે.

ભારત ગેસના ગ્રાહકો 77150 12345 અથવા 77180 12345 પર કોલ કરીને LPG રિફિલ બુક કરી શકે છે. જ્યારે ઇન્ડેન ગેસના ગ્રાહકો 7718955555 નંબર પર ફોન કોલ અથવા SMS દ્વારા સિલિન્ડર બુક કરી શકે છે.

WhatsAppથી પણ થઈ શકે છે LPG બુકિંગ
હવે ગેસ સિલિન્ડર WhatsApp દ્વારા પણ સરળતાથી બુક કરી શકાય છે. તેના માટે તમારે ફક્ત તમારા ગેસ કંપનીનો સંપર્ક નંબર તમારા ફોનમાં સેવ કરવાની જરૂર છે.

કંપનીઓના બુકિંગ નંબરો

  1. Indane Gas WhatsApp: 75888 88824
  2. HP Gas WhatsApp: 92222 01122
  3. Bharat Gas WhatsApp: 1800 22 4344

તમારે WhatsApp પર આ નંબરો પર "Hi" અથવા "REFILL" લખેલો મેસેજ મોકલવાનો રહેશે. ત્યારબાદ સ્ક્રીન પર આવતા સ્ટેપ્સને ફોલો કરીને સિલિન્ડર બુક કરી શકો છો.

મોબાઇલ એપથી પણ કરી શકો છો બુકિંગ
ત્રણેય ગેસ કંપનીઓ પાસે પોતાની મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ છે

  • Indane: IndianOil ONE એપ
  • HP Gas: HP Gas એપ
  • Bharat Gas: Hello BPCL એપ

આ એપમાં લોગ ઇન કર્યા બાદ તમે સિલિન્ડર બુક કરી શકો છો, પેમેન્ટ કરી શકો છો અને ડિલિવરી સ્ટેટસ પર જોઈ શકો છો. આ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. એકવાર ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી, લોગ ઇન કરો...

LPG બુકિંગના નિયમોમાં પણ થયો ફેરફાર
હાલમાં જ સરકારે LPG સિલિન્ડર બુકિંગ સંબંધિત નિયમમાં સુધારો કર્યો છે. નવા નિયમો હેઠળ ગ્રાહકોએ હવે પહેલું સિલિન્ડર મેળવ્યા પછી બીજું સિલિન્ડર બુક કરાવતા પહેલા ઓછામાં ઓછા 25 દિવસ રાહ જોવી પડશે. અગાઉ આ રાહ જોવાનો સમયગાળો 21 દિવસનો હતો. સરકારે જણાવ્યું છે કે, સિલિન્ડરના સંગ્રહને રોકવા અને બધા ગ્રાહકોને ગેસનો સમાન પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આ રાહ જોવાનો સમયગાળો વધુ લાંબો હોઈ શકે છે, જે અમુક સ્થળોએ 45 દિવસ સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news