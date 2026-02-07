14550mAh બેટરી અને 12GB રેમ સાથે ભારતમાં લોન્ચ થયું 2-ઇન-1 Android PC, જાણો કિંમત
2 in 1 Tablet Launch: બ્રેવ આર્કએ ભારતમાં તેનું 2-ઇન-1 એન્ડ્રોઇડ પીસી લોન્ચ કર્યું છે. આ ઓલ-ઇન-વન એન્ડ્રોઇડ સંચાલિત ટેબ્લેટ જોરદાર સુવિધાઓ આપે છે. તેમાં પાવરફુલ 14550mAh બેટરી, 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ છે. આ ટેબ્લેટ પીસી ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ એમેઝોન દ્વારા વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે.
Trending Photos
2 in 1 Tablet Launch: બ્રેવ આર્કએ ભારતમાં તેનું 2-ઇન-1 એન્ડ્રોઇડ પીસી લોન્ચ કર્યું છે. આ ઓલ-ઇન-વન એન્ડ્રોઇડ સંચાલિત ટેબ્લેટ જોરદાર સુવિધાઓ આપે છે. તેમાં પાવરફુલ 14550mAh બેટરી, 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ છે. આ ટેબ્લેટ પીસી ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ એમેઝોન દ્વારા વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે.
એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની શકે
આ ટેબ્લેટ પીસી સિંગલ સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટમાં ઓફર કરવામાં આવે છે: 12GB RAM + 256GB. તેની કિંમત 34999 રૂપિયા છે. તે સિંગલ કલર ઓપ્શનમાં ઉપલબ્ધ છે, જે ગેલેક્ટિક બ્લુ. આ ટેબ્લેટ પીસી બ્રેવ આર્ક પેનને પણ સપોર્ટ કરે છે. આ ટેબ્લેટ ખાસ કરીને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો માટે એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ બની શકે છે.
બ્રેવ આર્ક 2-ઇન-1 ટેબ્લેટ પીસીની વિશેષતાઓ
જેમ નામ સૂચવે છે, આ 2-ઇન-1 ડિવાઇસ છે, જે તમને તેનો ઉપયોગ ટેબ્લેટ અથવા એન્ડ્રોઇડ પીસી તરીકે કરવાની મંજૂરી આપે છે. તે એન્ડ્રોઇડ 15 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલે છે. તમે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી તમારી મનપસંદ એપ્સ ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. તેમાં 12.95-ઇંચ 2.8K રિઝોલ્યુશન IPS ડિસ્પ્લે છે, જે 144Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે. તેની ટોચની બ્રાઇટનેસ 700 nits સુધી પહોંચે છે.
રીઅર કેમેરા LED ફ્લેશ
આ ટેબ્લેટ Qualcommના પાવરફુલ Snapdragon 8s Gen 3 ચિપસેટ સાથે આવે છે. તે 12GB RAM અને 256GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજને સપોર્ટ કરે છે. ટેબ્લેટની ઇન્ટરનલ મેમરીને માઇક્રોએસડી કાર્ડ દ્વારા 2TB સુધી વધારી શકાય છે. તેમાં સિંગલ રીઅર કેમેરા છે. તેમાં 13MP રીઅર કેમેરા અને 5MP સેલ્ફી કેમેરા શામેલ છે. રીઅર કેમેરા LED ફ્લેશ સાથે છે.
ટેબ્લેટનું વજન આશરે 760 ગ્રામ
આ ટેબ્લેટમાં આઠ સ્પીકર્સ અને બે માઇક્રોફોન છે, જે એમ્પ્લીફાયર અને DTS ઓડિયોને સપોર્ટ કરે છે. તે અવાજ ઘટાડવાની સુવિધા પણ આપે છે. આ ટેબ્લેટ પીસીમાં 14,550mAhની પાવરફુલ બેટરી છે અને તે 33W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. કનેક્ટિવિટી વિકલ્પોમાં બ્લૂટૂથ 5.4, વાઇફાઇ 6 અને USB ટાઇપ-સીનો સમાવેશ થાય છે. આ એન્ડ્રોઇડ પીસી ટેબ્લેટનું વજન આશરે 760 ગ્રામ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે