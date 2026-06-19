/માત્ર 6 લાખમાં ઘરે લાવો Teslaની દમદાર ઇલેક્ટ્રિક કાર Model Y! ભારતમાં લોન્ચ થયો ઓનરશિપ પ્લાન, જાણો શું છે ઓફર

Tesla Model Y Down Payment: જો તમારું સપનું ટેસ્લા કાર ખરીદવાનું છે, તો હવે આ સપનું હકીકત બનવા જઈ રહ્યું છે. એલન મસ્કની ઇલેક્ટ્રિક કાર કંપની ટેસ્લાએ ભારતમાં ટેસ્લા ખરીદનારા લોકો માટે ખૂબ જ શાનદાર અને સસ્તો 'ઈઝ ઓફ ઓનરશિપ પ્રોગ્રામ' લોન્ચ કરી દીધો છે. મસ્કની કંપનીની આ સ્કીમ હેઠળ તમે દુનિયાની સૌથી વધુ વેચાતી ઇલેક્ટ્રિક કાર Tesla Model Yને માત્ર 6 લાખ રૂપિયાનું ડાઉન પેમેન્ટ આપીને પોતાના ઘરે લઈ જઈ શકો છો.
સાંભળવામાં ભલે આ ચોંકાવનારું લાગે, પરંતુ આ તદ્દન સાચું છે. તમે માત્ર 6 લાખ રૂપિયા આપીને ટેસ્લા કાર પોતાના ઘરે લાવી શકો છો. આ પછી તમારે દર મહિને EMI ચૂકવવો પડશે. આ મોડલની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 61,99,000 રૂપિયા છે.
પેટ્રોલના ખર્ચમાં જ આવી જશે નવી ટેસ્લા!
ટેસ્લાએ હૈદરાબાદમાં પોતાનું નવું એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર ખોલવાની સાથે જ આ ખાસ સ્કીમની જાહેરાત કરી છે. ટેસ્લા ઇન્ડિયાના હેડ શરદ અગ્રવાલે આ સ્કીમ પાછળનું ગણિત સમજાવતા જણાવ્યું કે, આ પ્લાન ભારતીય ગ્રાહકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે.
મોટાભાગના સામાન્ય કાર માલિકો દર મહિને પેટ્રોલ અને કારના મેઇન્ટેનન્સ પાછળ ઓછામાં ઓછા 15,000 રૂપિયાથી 20,000 રૂપિયા ખર્ચ કરે છે. શરદ અગ્રવાલના જણાવ્યા અનુસાર, જો તમે પેટ્રોલ કાર છોડીને આ ઈ-લીઝ પ્લાન લો છો, તો પેટ્રોલ અને મેઇન્ટેનન્સનો ખર્ચ લગભગ 20,000 રૂપિયા સીધા બચાવી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં 39,990 રૂપિયાના મંથલી પેમેન્ટમાંથી 20,000 રૂપિયા તો તમારી બચતમાંથી જ નીકળી જશે. એટલે કે માત્ર 20,000 રૂપિયાના વધારાના ખર્ચ પર તમે દુનિયાની સૌથી બેસ્ટ અને સુરક્ષિત કારની મજા માણી શકો છો. જો કે, હજુ એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે, તમારે કેટલા મહિના સુધી EMI ચૂકવવો પડશે.
ઘરે બેઠા-બેઠા જ થશે કારની સર્વિસ!
ટેસ્લાનો દાવો છે કે, તેની કારોમાં પરંપરાગત પેટ્રોલ-ડીઝલ કારની જેમ દર 6 મહિને કે 10,000 કિલોમીટર પર સર્વિસિંગ કરાવવાની કોઈ ઝંઝટ નથી. આ કારોને ખૂબ જ ઓછા મેઇન્ટેનન્સની જરૂર પડે છે. આ સાથે જ ટેસ્લાએ ગ્રાહકો માટે 'રિમોટ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ મોડલ' પણ રજૂ કર્યું છે. જેનો અર્થ એ છે કે, જો કારમાં કોઈ સમસ્યા સર્જાય છે, તો ટેસ્લાની ટીમ સોફ્ટવેર દ્વારા રીમોટલી ઘરે બેઠા જ મોટાભાગની સમસ્યાઓ ઠીક કરી દેશે. તમારે સર્વિસ સેન્ટર જવાની જરૂર નહીં પડે.
દેશના કોઈપણ ખૂણેથી ખરીદી શકાશે કાર
જો કોઈ એવી સમસ્યા આવે જે ઓનલાઈન ઠીક ન થઈ શકે, તો તેના માટે કંપનીની 24x7 મોબાઈલ સર્વિસ સપોર્ટ ટીમ સીધી ગ્રાહક પાસે પહોંચશે. ટેસ્લા ઈન્ડિયાના હેડે સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ શાનદાર સર્વિસ મોડલને કારણે ભારતના કોઈપણ ભાગમાં રહેતા લોકો કોઈપણ ઝંઝટ વગર ટેસ્લા કાર ખરીદી શકે છે. તેમણે પોતાના શહેરમાં ટેસ્લાનું શોરૂમ કે સર્વિસ સેન્ટર ક્યારે ખુલશે તેની રાહ જોવાની બિલકુલ જરૂર નથી.