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માત્ર 6 લાખમાં ઘરે લાવો Teslaની દમદાર ઇલેક્ટ્રિક કાર Model Y! ભારતમાં લોન્ચ થયો ઓનરશિપ પ્લાન, જાણો શું છે ઓફર

Tesla Model Y India: ભારતમાં Teslaની કાર ખરીદવાનું સપનું જોતા લોકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. એલન મસ્કની કંપની ટેસ્લાએ એક નવો 'ઈઝ ઓફ ઓનરશિપ પ્લાન' (Ease of Ownership Plan) લોન્ચ કર્યો છે, જેના હેઠળ માત્ર 6 લાખ રૂપિયાનું ડાઉન પેમેન્ટ આપીને તમે Tesla Model Y ઘરે લાવી શકો છો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 19, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:50 PM IST
માત્ર 6 લાખમાં ઘરે લાવો Teslaની દમદાર ઇલેક્ટ્રિક કાર Model Y! ભારતમાં લોન્ચ થયો ઓનરશિપ પ્લાન, જાણો શું છે ઓફર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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માત્ર 6 લાખમાં ઘરે લાવો Teslaની ઇલેક્ટ્રિક કાર Model Y!ભારતમા લોન્ચ થયો ઓનરશિપ પ્લાન
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