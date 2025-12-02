BSNL ફરી લાવ્યું 1 રૂપિયા વાળો પ્લાન! 30 દિવસ સુધી રોજ 2 GB ડેટા અને કોલિંગ, જાણો કેવી રીતે મળશે ફાયદો?
BSNL 1 Rupee Plan: સરકારી કંપની BSNL એ ફરી એકવાર તેના 1 રૂપિયાના પ્લાનની શરૂઆત કરી છે. જેમાં 30 દિવસ માટે દરરોજ 2GB ડેટા મળે છે અને અનલિમિટેડ કોલિંગનો પણ ફાયદો થાય છે. જોકે, આ પ્લાન અમુક પસંદગી પામેલા ગ્રાહકો માટે જ છે.
BSNL 1 Rupee Plan: ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ (BSNL) એ ગ્રાહકોની ભારે માંગ પર પોતાનો જાણીતો 1 રૂપિયા વાળો ફ્રીડમ પ્લાન ફરી શરૂ કર્યો છે. આ પ્લાન માત્ર 1 રૂપિયામાં 30 દિવસ સુધી ફ્રી કોલિંગ અને ડેટા આપે છે.
કંપનીએ તેના સત્તાવાર 'X' (ટ્વિટર) હેન્ડલ પર તેની જાહેરાત કરી અને લખ્યું કે હવે માત્ર 1 રૂપિયામાં તમને સાચી ડિજિટલ આઝાદી મળશે. સાથે જ, એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું કે આ પ્લાનને લોકોની ભારે માંગને કારણે ફરી શરૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો ચાલો જાણી લઈએ કે એક રૂપિયાના ફ્રીડમ પ્લાનમાં કયા-કયા લાભ મળે છે અને તેનો ફાયદો કોને મળી શકે છે?
1 રૂપિયા વાળા પ્લાનમાં કયા-કયા ફાયદાઓ?
1 રૂપિયાના રિચાર્જ પર તમને ઘણા લાભ મળશે... જેમાં તમને દરરોજ 2 GB હાઇ-સ્પીડ 4G ડેટા, આખા દેશમાં કોઈપણ નેટવર્ક પર અનલિમિટેડ ફ્રી કોલિંગ, નેશનલ રોમિંગ પણ ફ્રી મળશે. દરરોજ 100 SMS ફ્રી મળશે. પ્લાનની માન્યતા 30 દિવસની છે, એટલે કે તમે એક મહિના સુધી તેનો લાભ લઈ શકો છો.
આ ઓફર ક્યાં સુધી અને કોના માટે છે?
આ શાનદાર ઓફર, 1 રૂપિયા વાળો પ્લાન 1 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી દેશના તમામ ટેલિકોમ સર્કલમાં ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ આ માત્ર નવા ગ્રાહકો માટે જ છે. મતલબ કે, જે લોકો પાસે પહેલાથી BSNLનું સિમ કાર્ડ નથી, તેઓ જ 1 રૂપિયામાં નવું સિમ લઈને આ ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. જૂના ગ્રાહકો આ ઓફરનો લાભ લઈ શકશે નહીં.
આ પ્લાન પહેલા ક્યારે આવ્યો હતો?
તમને જણાવી દઈએ કે BSNLનો આ જાણીતો પ્લાન સૌથી પહેલા 1 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ 2025ની વચ્ચે ચલાવવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે પણ નવા ગ્રાહકોને 1 રૂપિયામાં સિમ સાથે 30 દિવસની માન્યતા, અનલિમિટેડ કોલિંગ, દરરોજ 2 GB ડેટા અને 100 SMS મળ્યા હતા. ગ્રાહકોને આ પ્લાન એટલો પસંદ આવ્યો કે કંપનીએ તેને ફરીથી લાવવાનો નિર્ણય કર્યો.
BSNL એ 15 દિવસ માન્યતા વધારી...
પહેલાના ફ્રીડમ પ્લાનની માન્યતા ગ્રાહકોની માંગ પર BSNL એ 15 દિવસ માટે વધારી દીધી હતી. આ રીતે તે ઓફર 15 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી ચાલી હતી. હવે ફરી એકવાર ડિસેમ્બર મહિના માટે આ પ્લાન પાછો આવી ગયો છે.
BSNL નો 'લર્નર્સ પ્લાન' શું છે?
BSNL એ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક અન્ય સારો પ્લાન પણ શરૂ કર્યો છે, જેનું નામ 'લર્નર્સ પ્લાન' રાખવામાં આવ્યું છે. આમાં માત્ર 251 રૂપિયામાં 28 દિવસ માટે 100 GB ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 100 SMS મળે છે. આ ઓફર 13 ડિસેમ્બર 2025 સુધી ચાલવાની છે.
વધી રહ્યા છે BSNLના ગ્રાહકો
BSNL એ 4G લોન્ચ કર્યા પછી ઘણા એવા પ્લાન શરૂ કર્યા છે, જેનાથી ગ્રાહકોને આકર્ષી શકાય. આ પહેલા સરકારી કંપનીની ધીમી નેટવર્ક સ્પીડને કારણે ગ્રાહકો દૂર થઈ ગયા હતા, પરંતુ આવા પ્લાન લાવીને તેમને ફરીથી જોડવામાં આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં TRAI ના રિપોર્ટમાં એ વાત સામે આવી હતી કે BSNL ના ગ્રાહકો ફરી વધવા લાગ્યા છે. પ્રાઇવેટ કંપની Vi (વોડાફોન આઇડિયા) ના ગ્રાહકો ઓછા થઈ રહ્યા છે, એવામાં BSNL આ ખાલી જગ્યાને ભરી શકે છે.
