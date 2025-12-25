Prev
માત્ર 1 રૂપિયામાં ડેટા, કોલિંગ અને SMS ની મજા.... BSNL ની સૌથી સસ્તી ઓફર

BSNL એ ક્રિસમસ પર એક શાનદાર ઓફર લોન્ચ કરી છે. કંપની નવા ગ્રાહકોને 1 રૂપિયામાં નવું સિમ ઓફર કરી રહી છે, જેમાં 1 મહિના સુધી યુઝર્સને ડેટા, કોલિંગ અને SMS નો લાભ મળશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:59 PM IST

BSNL 1 rupee offer: ક્રિસમસ પર સરકારી ટેલીકોમ કંપનીએ ગ્રાહકો માટે શાનદાર ઓફર રજૂ કરી છે. માત્ર 1 રૂપિયામાં 30 દિવસ સુધી 4G સર્વિસ મળવી આજના સમયમાં કોઈ ભેટ સમાન છે. BSNL ની આ યોજના તે લોકો માટે ખાસ છે, જે ઓછા ખર્ચમાં નેટવર્કની ક્વોલિટી તપાસવા ઈચ્છે છે અને એક વિશ્વાસપાત્ર સરકારી ટેલીકોમ કંપની સાથે જોડાવા ઈચ્છે છે.

ક્રિસમસ બોનાન્ઝા ઓફર શું છે
BSNL ની આ ક્રિસમસ બોનાન્ઝા ઓફર નવા ગ્રાહકો માટે છે. તેમાં માત્ર 1 રૂપિયો આપી 30 દિવસ 4જી સર્વિસ મળે છે. આ ઓફર 31 ડિસેમ્બર 2025 સુધી ઉપલબ્ધ છે. કંપનીનો ઈરાદો વધુમાં વધુ લોકોને પોતાના 4જી નેટવર્કનો અનુભવ કરાવવાનો છે.

1 રૂપિયામાં મળનાર ફાયદા
આ પ્લાનમાં દરરોજ 2GB હાઈ-સ્પીડ ડેટા આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ સિવાય દેશભરમાં અનલિમિટેડ કોલિંગની સુવિધા મળે છે. દરરોજ 100 એસએમએસ ફ્રી આપવામાં આવી રહ્યાં છે. ડેટા લિમિટ ખતમ થયા બાદ સ્પીડ ઘટી જશે, પરંતુ ઈન્ટરનેટ બંધ થશે નહીં.

સિમ કાર્ડ અને KYCની જાણકારી
આ ઓફર હેઠળ સરકારી કંપની નવું કાર્ડ ફ્રી આપી રહી છે. પરંતુ સિમ લેવા માટે આધાર કાર્ડ જેવા કાયદેસર KYC દસ્તાવેજ જરૂરી છે.  KYC પૂરુ થયા બાદ જ સિમ એક્ટિવેટ થઈ જશે અને 30 દિવસની વેલિડિટી શરૂ થશે.

ઓફરનો લાભ કેવી રીતે લેવો
આ રૂ. 1 ની ઓફરનો લાભ લેવા માટે, તમારા નજીકના BSNL ગ્રાહક સેવા કેન્દ્ર અથવા અધિકૃત રિટેલ સ્ટોરની મુલાકાત લો. તમે તમારા KYC દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યા પછી ફક્ત 1 રૂપિયા ચૂકવીને સિમ મેળવી શકો છો. સિમ 5 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં સક્રિય થવું આવશ્યક છે. વધુ માહિતી માટે, તમે BSNL ની સત્તાવાર વેબસાઇટ, bsnl.co.in, અથવા હેલ્પલાઇન નંબર, 1800-180-1503 પર સંપર્ક કરી શકો છો.

30 દિવસ બાદ શું થશે
30 દિવસની વેલિડિટી પૂરી થયા બાદ ગ્રાહક કંપનીનો બીજો પ્લાન પસંદ કરી શકે છે. કંપનીને આશા છે કે નેટવર્ક અને સર્વિસથી સંતુષ્ટ થઈ લોકો BSNL ની સાથે લાંબા સમય સુધી જોડાયેલા રહેશે.
 

