BSNLનો ધમાકો... ફક્ત 251 રૂપિયામાં મળશે અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 100GB ડેટા
BSNL Recharge Plan : સરકારી માલિકીની BSNLએ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ખાસ ઓફર શરૂ કરી છે. આ યોજના હેઠળ 251 રૂપિયાના રિચાર્જ પર અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 100GB ડેટા મળે છે.
BSNL Recharge Plan : સરકારી ટેલિકોમ કંપની BSNL તેના સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન માટે જાણીતી છે. ખાનગી કંપનીઓની તુલનામાં BSNL ઓછી કિંમતે વધુ ડેટા અને કોલિંગ જેવા ફાયદા આપે છે. હાલમાં કંપની એક શાનદાર પ્લાન ચલાવી રહી છે, જેમાં ઓછી કિંમતે અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 100GB ડેટા આપવામાં આવે છે. આ પ્લાન ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. એકવાર આ રિચાર્જ થઈ જાય પછી 28 દિવસ સુધી ડેટાની ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
251 રૂપિયાનો શાનદાર પ્લાન
BSNLએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ પ્લાનની જાહેરાત કરી. આ પ્લાનની કિંમત 251 છે. કંપની દરરોજ 100GB ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 100 SMS ઓફર કરે છે. આ પ્લાનની માન્યતા 28 દિવસ છે. આ ખાસ ઓફર 13 ડિસેમ્બર સુધી માન્ય છે. જો તમે આ પ્લાનનો લાભ લેવા માંગતા હો, તો તમારે 13 ડિસેમ્બર પહેલા રિચાર્જ કરાવવું પડશે.
Jioનો પ્લાન આના કરતા વધુ મોંઘો
BSNLના આ પ્લાનની સરખામણીમાં Jioનો 28 દિવસનો વેલિડિટીવાળો પ્લાન ઘણો મોંઘો છે. Jio 349 રૂપિયામાં 28 દિવસનો વેલિડિટી પ્લાન ઓફર કરે છે, જે કુલ 56GB ડેટા, દરરોજ 100 SMS અને અમર્યાદિત કોલિંગ ઓફર કરે છે. આ પ્લાનમાં Google Geminiનો Pro પ્લાન અને 18 મહિના માટે JioHotstar સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ શામેલ છે.
રિચાર્જ પ્લાન ટૂંક સમયમાં વધુ મોંઘા થઈ શકે છે
અહેવાલો અનુસાર Jio, Airtel, Vodafone Idea અને BSNL સહિતની બધી કંપનીઓ આ મહિને તેમના રિચાર્જ પ્લાનમાં વધારો કરી શકે છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી ટેલિકોમ કંપનીઓની આવકમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે અને ઘટતી આવક યુઝર્સના ખિસ્સા પર બોજ વધારશે. એવું મનાય છે કે એકંદર ટેરિફ 15 ટકા સુધી વધી શકે છે.
