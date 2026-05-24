/BSNLએ લોન્ચ કર્યો 28 દિવસનો સૌથી સસ્તો પ્લાન, માત્ર 51 રૂપિયામાં મળશે અનેક બેનિફિટ્સ

BSNL Cheapest Recharge Plan : BSNLએ સૌથી સસ્તો 28 દિવસનો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડના આ બજેટ-ફ્રેંડલી રિચાર્જ પ્લાન સાથે યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ડેટા સહિત અનેક બેનિફિટ્સ મળે છે.
BSNL Cheapest Recharge Plan : BSNLએ ફરી એકવાર ખાનગી ટેલિકોમ કંપનીઓની ચિંતા વધારી દીધી છે. ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડે 28 દિવસની વેલિડિટી સાથેનો એક સસ્તો રિચાર્જ પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આ પ્લાન હેઠળ યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ડેટા સહિત અનેક બેનિફિટ્સ મળે છે. ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડનો આ બજેટ ફ્રેંડલી પ્લાન ખાસ કરીને કંપનીના નેટવર્કમાં જોડાવા માંગતા યુઝર્સ માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
સૌથી સસ્તો 28 દિવસનો પ્લાન
BSNLએ તેના સત્તાવાર X હેન્ડલ દ્વારા આ નવા રિચાર્જ પ્લાનની જાહેરાત કરી. આ ઓફર હેઠળ યુઝર્સને ફક્ત 51 રૂપિયામાં 28 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં સમાવિષ્ટ ફાયદાઓની વાત કરીએ તો, યુઝર્સ સમગ્ર 28 દિવસના સમયગાળા માટે ભારતભરમાં અમર્યાદિત કોલિંગ ફ્રી નેશનલ રોમિંગ સાથેનો આનંદ માણી સકે છે. વધુમાં આ પ્લાન પસંદ કરનારા યુઝર્સને એક નવું સિમ કાર્ડ સંપૂર્ણપણે મફત મળશે.
New connection. Smart savings. Stronger network.
Get started with the BSNL Freedom Offer at just ₹51/- and enjoy:
* Daily 2GB Data/ Day
* 100 SMS/ Day
* FREE BSNL SIM
* 28 Days Validity
* Unlimited Calling
Because every smart start deserves a reliable connection.
Available… pic.twitter.com/hnQFQbNUrB
— BSNL India (@BSNLCorporate) May 22, 2026
30 જૂન સુધી માન્ય
BSNLના નવા ₹51 પ્લાનમાં ઓફર કરવામાં આવતા અન્ય ફાયદાઓની વાત કરીએ તો યુઝર્સને દૈનિક 2GB ડેટા અને 100 ફ્રી SMS મળે છે. BSNLનો આ પ્રીપેડ રિચાર્જ પ્લાન 22 મેથી 30 જૂન, 2026 સુધી માન્ય છે. BSNLએ આ પ્લાનને ઝડપથી નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ મેળવવાની વ્યૂહરચના તરીકે લોન્ચ કર્યો છે. આ પહેલા કંપનીએ ગયા વર્ષે તેની ફ્રીડમ ઓફરના ભાગરૂપે 1 રૂપિયાનો પ્લાન પણ લોન્ચ કર્યો હતો.
ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડે ખાસ કરીને નવા યુઝર્સ માટે પણ તે પ્લાન લોન્ચ કર્યો હતો. તે ઓફર હેઠળ યુઝર્સને ફક્ત ₹1માં સંપૂર્ણ 30 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવી હતી. તે યુઝર્સને સમગ્ર ભારતમાં અમર્યાદિત મફત કોલિંગ અને નેશનલ રોમિંગનો ફાયદો આપે છે. વધુમાં, યુઝર્સને દરરોજ 2GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા અને 100 ફ્રી SMS મળે છે.