/માત્ર 2799 રૂપિયામાં 365 દિવસની વેલિડિટી, દરરોજ 3GB ડેટા, આ કંપનીની શાનદાર ઓફર

BSNL યુઝર્સે હવે આખું વર્ષ પોતાના નંબર પર રિચાર્જ કરાવવું પડશે નહીં. સરકારી ટેલીકોમ કંપનીએ વર્ષભરની વેલિડિટીવાળો સસ્તો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે, જેમાં ઘણા બેનિફિટ્સ મળે છે.
BSNL એ પોતાના કરોડો યુઝર્સ માટે તાજેતરમાં નવો વાર્ષિક પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડના આ પ્લાનમાં યુઝર્સને દેશભરમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, ફ્રી નેશનલ રોમિંગ સહિત અન્ય બેનિફિટ્સ મળે છે. સરકારી કંપનીએ આ પ્લાન ખાસ તેવા યુઝર્સ માટે ઉતાર્યો છે, જે વારંવાર રિચાર્જ કરાવવા ઈચ્છતા નથી. ખાનગી ટેલીકોમ કંપનીઓના મુકાબલે BSNL નો આ પ્લાન 1200 રૂપિયા સુધી સસ્તો છે.
365 દિવસવાળો સસ્તો પ્લાન
કંપનીએ પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર પ્લાનની જાણકારી શેર કરી છે. ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડની પોસ્ટ પ્રમાણે BSNL નો આ પ્રીપેડ પ્લાન 2799 રૂપિયામાં આવે છે. તેમાં મળનાર બેનિફિટ્સની વાત કરીએ તો યુઝર્સને 365 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. આ પ્લાનમાં ભારતમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગનો લાભ મળે છે. આ સિવાય યુઝર્સને ડેલી 3GB હાઈ જીબી ડેટા અને 100 ફ્રી SMS ની ઓફર આપવામાં આવે છે. આ રીતે તેમાં યુઝર્સને કુલ 1095GB ડેટા મળે છે.
1 રૂપિયાવાળી ઓફરની વાપસી
ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા અન્ય સમાચારની વાત કરીએ તો સરકારી ટેલીકોમ કંપનીએ પોતાની 1 રૂપિયાવાળી ઓફરને ફરીથી નવા યુઝર્સ માટે શરૂ કરી છે. પાછલા વર્ષે ઓગસ્ટમાં કંપનીએ આ ઓફર લોન્ચ કરી હતી. કંપનીની ફ્રીડમ ઓફરમાં યુઝર્સને 1 રૂપિયામાં 30 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. સાથે તેમાં ડેલી 2GB હાઈ સ્પીડ ડેટા, 100 ફ્રી SMS અને દેશભરમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, ફ્રી નેશનલ રોમિંગ જેવા બેનિફિટ મળે છે.
BSNL ની આ ઓફર ખાસ કરી નવા યુઝર્સ માટે છે એટલે કે જે યુઝર્સ કંપનીનું નવું સિમ ખરીદે છે તેને આ ઓફરનો લાભ મળશે. કંપનીએ નેટવર્ક અનુભવ કરનાર માટે આ પ્લાન ઉતાર્યો છે, જેથી વધુમાં વધુ યુઝર્સ કંપની સાથે જોડાઈ શકે.