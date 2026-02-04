Prev
365 દિવસ સુધી અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ડેટાનો લાભ, આ કંપનીએ લોન્ચ કર્યો સૌથી સસ્તો પ્લાન

BSNL એ પોતાના કરોડો યુઝ્સને સારા સમાચાર આપ્યા છે. સરકારી ટેલીકોમ કંપનીએ પાસે ઘણા એવા પ્લાન ઉપલબ્ધ છે, જેમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ડેટા જેવા લાભ મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:34 PM IST

BSNL સતત યુઝર્સ માટે નવી ઓફર અને સસ્તા પ્લાન લોન્ચ કરતું રહે છે. સરકારી ટેલીકોમ કંપની માટે નાણામંત્રીએ આ વર્ષના બજેટમાં ખજાનો ખોલ્યો છે. કંપનીને 28473 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. સરકારી કંપનીના યુઝર્સની સંખ્યામાં પણ મોટો વધારો થયો છે. કંપનીના નેટવર્કમાં લાખો નવા યુઝર્સ જોડાયા છે. ખાનગી કંપનીના મુકાબલે BSNL એ લાંબાગાળાની વેલિડિટીવાળા ઘણા સસ્તા પ્લાન યુઝર્સ માટે ઉતાર્યા છે.

365 દિવસવાળો સસ્તો પ્લાન
તાજેતરમાં BSNL એ એક એવો પ્લાન રજૂ કર્યો છે, જેમાં અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે ડેલી 3જીબી ડેટા મળે છે. કંપનીનો આ પ્લાન સસ્તો માનવામાં આવે છે. કંપનીના સત્તાવાર X હેન્ડલ પ્રમાણે ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડનો આ પ્રીપેડ પ્લાન 2799 રૂપિયામાં આવે છે. તેમાં મળનાર બેનિફિટ્સની વાત કરીએ તો યુઝર્સને દેશભરમાં અનલિમિટેડ ફ્રી કોલિંગનો લાભ મળે છે.

આ સિવાય યુઝર્સને 3GB ડેલી ડેટા અને 100 ફ્રી એસએમએસનો લાભ મળે છે. BSNL નો આ પ્લાન 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે. કંપની પોતાના યુઝર્સને BiTV નું ફ્રી વર્ઝન પણ ઉપલબ્ધ કરાવે છે, જેમાં ફ્રીમાં 350થી વધુ લાઇવ ટીવી ચેનલ્સનું એક્સેસ મળે છે.

2626 વાળો પ્લાન
સરકારી ટેલીકોમ કંપનીએ તાજેતરમાં 2626 રૂપિયાવાળો નવો પ્લાન રજૂ કર્યો છે, જેને Bharat Connect 26 નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને 365 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. તેમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, દરરોજ 2.6GB ડેટા અને 100 ફ્રી એસએમએસનો લાભ મળે છે. 

9% વધ્યો ARPU
કેન્દ્રીય ટેલીકોમ મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે સરકાર BSNL ને મજબૂત કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. બીએસએનએલને નેટવર્ક કોસ્ટ, નેટવર્ક રોલઆુટ, આંતરિક જરૂરીયાત માટે બજેટની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. સરકારી ટેલીકોમ કંપનીનું એવરેજ રેવેન્યુ પ્રતિ યુઝર 90 રૂપિયાથી વધી 99 રૂપિયા થઈ ગયું છે. તેમાં લગભગ 9 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
 

