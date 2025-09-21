Prev
Next

એશિયા કપથી લઈને વેબ સિરીઝ...151 રૂપિયામાં 25 OTT અને 400 લાઈવ ચેનલ, આ સરકારી કંપનીએ લાવ્યો શાનદાર પ્લાન

એશિયા કપ કે કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ જોવા માટે અલગ અલગ પ્લાન અજમાવીને કંટાળી ગયા છો ? તો સરકારી માલિકીની કંપની 151 રૂપિયામાં 25 OTT સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ અને 400 લાઇવ ચેનલો ઓફર કરી રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:04 PM IST

Trending Photos

એશિયા કપથી લઈને વેબ સિરીઝ...151 રૂપિયામાં 25 OTT અને 400 લાઈવ ચેનલ, આ સરકારી કંપનીએ લાવ્યો શાનદાર પ્લાન

જો તમને ક્રિકેટ અને વેબ સિરીઝ જોવાનો શોખ હોય, તો સરકારી ટેલિકોમ કંપની BSNL એક એવો પ્લાન લઈને આવી છે જે તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે. આ સર્વિસનું નામ BiTV છે અને તે BSNL દ્વારા ફેબ્રુઆરી 2025માં રજૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી આ એપ લાંબા સમયથી પરીક્ષણમાં છે. હવે, BSNL તેના મોબાઇલ યુઝર્સ માટે એક ખાસ પ્લાન લઈને આવ્યું છે, જે 25થી વધુ OTT પ્લેટફોર્મ અને 400થી વધુ લાઇવ ચેનલોની ઍક્સેસ આપે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ પેકની કિંમત ફક્ત 151 રૂપિયા છે. 

BSNLનો 151 રૂપિયાનો પ્લાન

Add Zee News as a Preferred Source

નોંધનીય છે કે BSNLએ શરૂઆતમાં તેની BiTV એપ બધા યુઝર્સ માટે મફત બનાવી હતી. યુઝર્સ ZEE5, SonyLIV, Aha, Shemaroo, Lionsgate, Sun Nxt Chaupal, Discovery, Epic ON અને ETV Win જેવા OTT પ્લેટફોર્મ પરથી કન્ટેન્ટ ઍક્સેસ કરી શકતા હતા. હવે, BSNLએ ફરી એકવાર તેના X એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરી છે, જેમાં માહિતી આપવામાં આવી છે કે તમે ફક્ત 151 રૂપિયામાં આ બધા લાભો મેળવી શકો છો. 

જો તમે ઓછી કિંમતે એશિયા કપ અને કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગનો આનંદ માણવા માંગતા હો અથવા જો તમે વિવિધ OTT પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ વેબ સિરીઝ અને ફિલ્મો જોવા માંગતા હો, તો તમે આ પેકનો આનંદ માણી શકો છો. વધુમાં જો તમે લાઈવ ચેનલો જોવાનું પસંદ કરો છો, તો આ પેકમાં 400થી વધુ લાઈવ ચેનલો શામેલ છે. આ પેકની માન્યતા 30 દિવસ છે. આનો અર્થ એ છે કે 151 રૂપિયામાં તમે 30 દિવસ માટે નોન-સ્ટોપ મનોરંજનનો આનંદ માણી શકશો.

કેવી રીતે ખરીદવો પ્લાન ?

  • જો તમે આમાંથી કોઈ પણ પ્લાન ખરીદવા માંગતા હો તો 
  • આ લિંક પર જાઓ fms.bsnl.in/iptvreg અને Register પર ક્લિક કરો
  • પછી BSNL મોબાઇલ અથવા BSNL ફાઇબર પસંદ કરો
  • તમારો નંબર દાખલ કર્યા પછી તમને એક OTP પ્રાપ્ત થશે
  • આ પછી તમે તમારા પ્લાન મુજબ પેમેન્ટ કરી શકો છો અને તમારા ફોન, ટીવી અથવા લેપટોપ પર BiTV પરની બધું કન્ટેન્ટ જોઈ શકો છો

નોંધ: આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારી પાસે BSNL સિમ અથવા BSNL ફાઇબર કનેક્શન હોવું જરૂરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
BSNLBSNL streaming plansBSNL entertainment planAsia Cup Streaming

Trending news