Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /BSNL ની બમ્પર ઓફર: માત્ર ₹1 માં નવું કનેક્શન, 365 ને બદલે 412 દિવસ સુધી ચાલશે વાર્ષિક પ્લાન!

BSNL ની બમ્પર ઓફર: માત્ર ₹1 માં નવું કનેક્શન, 365 ને બદલે 412 દિવસ સુધી ચાલશે વાર્ષિક પ્લાન!

સ્વતંત્રતા દિવસ પર બીએસએનએલે ગ્રાહકોને ખાસ ભેટ આપી છે. 1 રૂપિયામાં ફ્રીડમ પ્લાન અને વાર્ષિક રિચાર્જ પર 47 દિવસનો વધારાનો લાભ મળશે. એટલે કે 2399 રૂપિયાનો પ્લાન હવે 412 દિવસ સુધી ચાલશે. આ ઓફર 12 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 14, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:00 PM IST
BSNL ની બમ્પર ઓફર: માત્ર ₹1 માં નવું કનેક્શન, 365 ને બદલે 412 દિવસ સુધી ચાલશે વાર્ષિક પ્લાન!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hair Wash: શું ખરેખર RO ના પાણીથી હેર વોશ કરો તો વાળ ખરતા બંધ થઈ જાય ?
2
3
4
5