/BSNL ની બમ્પર ઓફર: માત્ર ₹1 માં નવું કનેક્શન, 365 ને બદલે 412 દિવસ સુધી ચાલશે વાર્ષિક પ્લાન!

સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર સરકારી ટેલીકોમ કંપની BSNL એ પોતાના ગ્રાહકો માટે ખાસ ઓફર રજૂ કરી છે. 12 ઓગસ્ટથી 12 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ચાલનાર આ અભિયાનમાં નવું સિમ માત્ર 1 રૂપિયામાં મળશે. તો વાર્ષિક પ્લાનવાળા ગ્રાહકોને સામાન્ય 365 દિવસની જગ્યાએ કુલ 412 દિવસની વેલિડિટી મળશે.
માત્ર 1 રૂપિયામાં નવું સિમ, ફ્રીડમ પ્લાનમાં ઘણા ફાયદા
સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર BSNLએ રિટેલ ગ્રાહકો માટે નવું સિમ માત્ર 1 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ કરાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે કંપનીએ ફ્રીડમ પ્લાન પણ રજૂ કર્યો છે.
આ પ્લાનમાં ગ્રાહકોને 24 દિવસની વેલિડિટી, અનલિમિટેડ કોલિંગ, દરરોજ 1જીબી ડેટા અને દરરોજ 100 એસએમએસ મળશે. તેવા સમયમાં જ્યારે મોબાઈલ રિચાર્જનો ભાવ વધી રહ્યો છે, સરકારી કંપનીની આ ઓફર ઓછી કિંમતમાં કોલિંગ અને ડેટાનો ઉપયોગ કરતા ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરી શકે છે.
365 દિવસનો પ્લાન હવે 412 દિવસ ચાલશે
BSNLના વાર્ષિક પ્લાનમાં પણ ગ્રાહકોને મોટો ફાયદો આપવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે 365 દિવસની વેલિડિટીવાળા પ્લાનમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઓફર હેઠળ 47 દિવસ એક્સ્ટ્રા મળશે.
આ રીતે ગ્રાહકને કુલ 412 દિવસની વેલિડિટી મળશે. એટલે કે એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી મોબાઈલ સેવાનો લાભ લઈ શકાશે. આ ઓફર પણ 12 ઓગસ્ટથી 12 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.
ભારત ફાઇબર ગ્રાહકોને પણ ફાયદો
BSNLનું વિશેષ અભિયાન માત્ર મોબાઈલ ગ્રાહકો સુધી સીમિત નથી. કંપની તરફથી ભારત ફાઇબર સેવાઓના ગ્રાહકોને પણ વિશેષ લાભ આપવાની જાણકારી આપવામાં આવી છે.
12 સપ્ટેમ્બર સુધી મળશે ઓફર
BSNLની આ સ્વતંત્રતા દિવસ વિશેષ ઓફર 12 ઓગસ્ટથી 12 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. કંપનીએ ગ્રાહકોને આ દરમિયાન ઓફરનો લાભ ઉઠાવવાની અપીલ કરી છે.
BSNLની ઓફરનું ગણિત
|સુવિધા
|સ્વતંત્રતા દિવસ ઓફર
|નવું BSNL SIM
|1 રૂપિયો
|Freedom Plan વેલિડિટી
|24 દિવસ
|વોયસ કોલિંગ
|અનલિમિટેડ
|ડેટા
|1 GB પ્રતિદિન
|SMS
|100 પ્રતિદિન
|વાર્ષિક પ્લાનની વેલિડિટી
|365 દિવસ
|વધારાની વેલિડિટી
|47 દિવસ
|કુલ વેલિડિટી
|412 દિવસ
|ઓફરનો સમયગાળો
|12 ઓગસ્ટથી 12 સપ્ટેમ્બર 2026