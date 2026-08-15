/ના હોય! માત્ર 1 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 1 GB ડેટા... BSNLની આ ઓફર છે કમાલ

BSNL Independence Offer : BSNLએ સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે તેનો ₹1 પ્લાન ફરીથી શરૂ કર્યો છે. આ પ્લાન યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ડેટા સહિત વિવિધ બેનિફિટ્સ આપી રહી છે. ગયા વર્ષે ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ (BSNL)એ ₹1નો આ જ પ્લાન લોન્ચ કર્યો હતો જે 28 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવતો હતો, જેમાં નવું સિમ કાર્ડ ખરીદનારા યુઝર્સને કોલિંગ અને ડેટા જેવા બેનિફિટ્સ આપવામાં આવતા હતા.
નવો 1 રૂપિયાનો પ્લાન
BSNLએ તેના સત્તાવાર X હેન્ડલ દ્વારા નવા 1 રૂપિયાના પ્લાનની જાહેરાત કરી છે. આ 'ફ્રીડમ ઓફર' હેઠળ, કંપની નવું BSNL સિમ કાર્ડ ખરીદનારાઓને 24 દિવસની વેલિડિટી આપી રહી છે. બેનિફિટ્સની વાત કરીએ તો, અનલિમિટેડ કોલિંગ, યુઝર્સને 1GB દૈનિક ડેટા અને 100 SMS મળે છે. આ ઓફર 12 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી માન્ય છે.
ગયા વર્ષે કંપની દ્વારા લોન્ચ કરાયેલ 1 રૂપિયાના પ્લાનમાં યુઝર્સને 2GB હાઇ-સ્પીડ દૈનિક ડેટા અને 28 દિવસની માન્યતા આપવામાં આવી હતી. તેમાં સમગ્ર ભારતમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ, ફ્રી નેશનલ રોમિંગ અને દરરોજ 100 ફ્રી SMS જેવા બેનિફિટ્સ શામેલ હતા.
This Independence Day, why not start something better?
Your first step towards a better connection is here.#BSNLIndia #StayConnected #InternetForEveryone #DigitalLife #IndiaOnline #BSNLServices #SmartIndia #EverydayConnectivity #IndependenceOffer #FRC1 @CMDBSNL @robertravi21 pic.twitter.com/HObE4inHxD
— BSNL India (@BSNLCorporate) August 12, 2026
ગયા વર્ષે લોન્ચ કરાયેલ 'ફ્રીડમ પ્લાન' બંધ કર્યા પછી, કંપનીએ ₹51નો પ્લાન લોન્ચ કર્યો હતો, જેમાં નવું BSNL સિમ ખરીદ્યા પછી 28 દિવસની વેલિડિટી મળતી હતી. આ પ્લાનમાં 2GB દૈનિક ડેટા અને અનલિમિટેડ કોલિંગ જેવા બેનિફિટ્સ પણ આપવામાં આવ્યા હતા.
BSNLની ફ્રીડમ ઓફર
વધુમાં સરકારી ટેલિકોમ કંપનીએ તેના લાખો યુઝર્સ માટે બીજી 'ફ્રીડમ ઓફર'ની જાહેરાત કરી છે, જે ₹2,399ના વાર્ષિક રિચાર્જ પ્લાન પર વધારાની 47 દિવસની વેલિડિટી આપે છે. જ્યારે BSNLનો સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન 365-દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે, ત્યારે યુઝર્સને હવે કુલ 412 દિવસની વેલિડિટી મળશે. આ પ્લાનમાં 2GB હાઇ-સ્પીડ દૈનિક ડેટા અને 100 મફત SMSનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, તમને સમગ્ર ભારતમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને મફત નેશનલ રોમિંગનો બેનિફિટ મળે છે.