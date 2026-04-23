ડેલી 3GB ડેટા અને લાંબી વેલિડિટી, આ કંપનીએ સસ્તો પ્લાન લોન્ચ કરી મચાવી ધમાલ
BSNL Recharge Plan: સરકારી કંપની BSNL એ ધમાલ મચાવતા સસ્તો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. જેમાં દરરોજ 3જીબી ડેટા અને 70 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવી રહી છે.
- સરકારી ટેલીકોમ કંપની BSNL એ પોતાના યુઝર્સની મોજ કરાવી
- કંપનીએ લોન્ચ કર્યો નવો પ્લાન, 70 દિવસની મળશે વેલિડિટી
- પ્લાનમાં 3જીબી ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને SMSનો લાભ
BSNL Recharge Plan: સરકારી ટેલીકોમ કંપની BSNL એ પોતાના યુઝર્સની મોજ કરાવી છે. કંપની એક સસ્તો પ્લાન લાવી છે, જેમાં ડેલી ડેટાની સાથે લાંબી વેલિડિટી મળી રહી છે. આ રિચાર્જ પ્લાન તે યુઝર્સને ખુબ કામ આવી શકે છે, જે વીડિયો સ્ટ્રીમિંગ કે ઓનલાઈન ગેમિંગનો વધુ ઉપયોગ કરે છે. સાથે તેમાં 70 દિવસની વેલિડિટી મળી રહી છે. આ સિવાય અન્ય બેનિફિટ્સ પણ આપવામાં આવી રહ્યાં છે. આવો જાણીએ 599 રૂપિયાના પ્લાનમાં કયા-ક્યા લાભ મળવામાં આવી રહ્યાં છે.
BSNL નો 599 રૂપિયાનો પ્લાન
સરકારી કંપનીના 599 રૂપિયાના પ્લાનમાં 70 દિવસની વેલિડિટી સિવાય દરરોજ 3GB હાઈ સ્પીડ ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ, ફ્રી નેશનલ રોમિંગ અને દરરોજ 100 એસએમએસ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યાં છે. એટલે કે દરરોજ 9 રૂપિયાથી ઓછા ખર્ચમાં યુઝર્સને વેલિડિટી, હાઈ સ્પીડ ડેટા અને અનલિમિટેડ કોલિંગનો ફાયદો મળી રહ્યો છે.
પ્લાનની સાથે ફ્રી મળશે BiTV નું એક્સેસ
BSNL પોતાના આ પ્લાનની સાથે BiTV નું ફ્રી એક્સેસ આપી રહ્યું છે. તેનો મતલબ છે કે તમે ફ્રીમાં ટીવી ચેનલ્સની મજા માણી શકશો. આ સિવાય તેના પર સિલેક્ટેડ ઓટીટી શો પણ જોઈ શકાય છે.
જિયોના પ્લાનથી સસ્તો છે BSNLનો પ્લાન
જો BSNL ના આ નવા રિચાર્જ પ્લાનની તુલના જિયોની સાથે કરવામાં આવે તો સરકારી કંપનીનો પ્લાન ખુબ સસ્તો છે. જિયોના 1199 રૂપિયાના પ્લાનમાં દરરોજ 3જીબી ડેટા આપવામાં આવી રહ્યો છે. પરંતુ તેની વેલિડિટી અને તેમાં મળનાર બેનિફિટ્સ બીએસએનએલની તુલનામાં વધુ છે. જિયોના 1199 રૂપિયાના પ્લાનમાં 84 દિવસની વેલિડિટી, દરરોજ 3GB + અનલિમિટેડ 5G ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને દરરોજ 100 SMS મળી રહ્યાં છે. આ સિવાય પ્લાનમાં 3 મહિના માટે જિયોહોટસ્ટારનું સબ્સક્રિપ્શન મળી રહ્યું છે, જે ક્લાઉડ પર 50GB સ્ટોરેજ પણ ફ્રીમાં ઓફર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
એરટેલનો પ્લાન વધુ મોંઘો
જો એરટેલના ડેલી 3જીબી પ્લાનની વાત કરીએ તો તે વધુ મોંઘો છે. એરટેલ 1798 રૂપિયામાં 84 દિવસની વેલિડિટી સાથે દરરોજ 3જીબી ડેટાની સાથે અનલિમિટેડ 5G ડેટા, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ડેલી 100 એસએમએસ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યાં છે. આ પ્લાનની સાથે નેટફ્લિક્સ બેઝિકનું સબ્સક્રિપ્શન અને 12 મહિના માટે એબોડ એક્સપ્રેસનું પ્રીમિયમ સબ્સક્રિપ્શન ફ્રી મળી રહ્યું છે.
