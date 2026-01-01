Prev
નવા વર્ષ પર BSNLની યુઝર્સને મોટી ભેટ, નવી સેવા કરી શરૂ

BSNLએ નવા વર્ષ પર યુઝર્સને મોટી ભેટ આપી છે. BSNL દ્વારા VoWiFi સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે, જે નબળા નેટવર્કવાળા વિસ્તારોમાં પણ નેટવર્કની સમસ્યાથી મુક્તિ આપશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:24 PM IST

નવા વર્ષ પર BSNLની યુઝર્સને મોટી ભેટ, નવી સેવા કરી શરૂ

સરકારી ટેલિકોમ કંપની ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ (BSNL)એ તેના ગ્રાહકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ સાથે નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆત કરી છે. 1 જાન્યુઆરીના રોજ BSNLએ દેશભરમાં વોઇસ ઓવર વાઇફાઇ (VoWiFi) સેવા શરૂ કરી. આ સેવા જેને Wi-Fi કોલિંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં નબળા મોબાઇલ નેટવર્કવાળા વિસ્તારોમાં પણ યુઝર્સ કોલ કરી શકશે. BSNL કહે છે કે આ સેવા દેશભરના તમામ ટેલિકોમ વર્તુળોના તમામ ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.

VoWiFi સેવા શું છે ?

VoWiFi એક આધુનિક ટેકનોલોજી છે જે મોબાઇલ કોલ કરવા માટે Wi-Fi નેટવર્કનો ઉપયોગ કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમારા વિસ્તારમાં મોબાઇલ નેટવર્ક નબળું હોય પરંતુ Wi-Fi કનેક્શન ઉપલબ્ધ હોય, તો પણ તમે સ્પષ્ટ અને હાઈક્વોલિટી કોલ કરી શકો છો. BSNL અનુસાર, આ સેવા માટે નવા નંબર અથવા થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશનની જરૂર નથી. યુઝર્સ તેમના હાલના મોબાઇલ નંબર અને ફોન ડાયલરનો ઉપયોગ કરીને કોલ કરી શકે છે.

ગ્રામીણ અને છેવાડાના વિસ્તારોને ફાયદો

BSNLએ જણાવ્યું હતું કે VoWiFi સેવા ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને છેવાડાના વિસ્તારો માટે ફાયદાકારક રહેશે. ઘણા વિસ્તારોમાં મોબાઇલ ટાવરના અભાવે નેટવર્ક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. જો BSNL ભારત ફાઇબર અથવા અન્ય બ્રોડબેન્ડ સેવાઓ ત્યાં ઉપલબ્ધ થશે, તો યુઝર્સ સરળતાથી Wi-Fi કોલ કરી શકશે.

મફત સેવા

આ નવી સેવાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે ગ્રાહકોએ કોઈ વધારાના ચાર્જ ચૂકવવા પડશે નહીં, એટલે કે VoWiFi કોલ સંપૂર્ણપણે મફત હશે. સંચાર મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ ટેકનોલોજી યુઝર્સને ઘર, ઓફિસ અને અન્ય સ્થળોએ જ્યાં મોબાઇલ સિગ્નલ નબળા છે ત્યાં પણ વધુ સારા કોલ કરવાની મંજૂરી આપશે. VoWiFiએ IMS-આધારિત સેવા છે જે આપમેળે Wi-Fi અને મોબાઇલ નેટવર્ક વચ્ચે સ્વિચ કરે છે, ખાતરી કરે છે કે કોલ દરમિયાન કોઈ વિક્ષેપ નહીં આવે.

કયા ફોન આ નવી સર્વિસને સપોર્ટ કરશે ?

મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે મોટાભાગના આધુનિક સ્માર્ટફોન પર VoWiFi સેવા સપોર્ટેડ છે. ગ્રાહકોને ફક્ત તેમના મોબાઇલ ફોન સેટિંગ્સમાં WiFi કોલિંગ સક્ષમ કરવાની જરૂર છે. જો કોઈ યુઝર્સને ફોન સુસંગતતા અથવા સેટિંગ્સ સંબંધિત માહિતીની જરૂર હોય, તો તેઓ નજીકના BSNL કસ્ટમર કેર સેન્ટરની મુલાકાત લઈ શકે છે અથવા હેલ્પલાઇન નંબર 1800-1503 પર સંપર્ક કરી શકે છે. BSNL જણાવે છે કે આ પહેલ તેના નેટવર્ક આધુનિકીકરણ કાર્યક્રમનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે અને સમગ્ર દેશમાં કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કરશે.

