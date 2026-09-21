Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /માત્ર 1 રૂપિયામાં સિમની સાથે 24GB ફ્રી ઇન્ટરનેટ, અનલિમિટેડ કૉલિંગ અને SMS, આ કંપની આપી રહી છે શાનદાર ઑફર

માત્ર 1 રૂપિયામાં સિમની સાથે 24GB ફ્રી ઇન્ટરનેટ, અનલિમિટેડ કૉલિંગ અને SMS, આ કંપની આપી રહી છે શાનદાર ઑફર

BSNL 1 Rupee Plan: આ કંપનીએ નવું SIM કાર્ડ લેનારા ગ્રાહકો માટે 1 રૂપિયાવાળો FRC પ્લાન ફરીથી રજૂ કર્યો છે. તેમાં અનલિમિટેડ કૉલિંગ, દરરોજ 1GB ડેટા અને 100 SMS મળે છે. એટલે કે માત્ર 1 રૂપિયામાં 24 દિવસ સુધી SIM પર ઘણા ફાયદા મળશે. જાણો તેની વિગતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:32 PM IST
માત્ર 1 રૂપિયામાં સિમની સાથે 24GB ફ્રી ઇન્ટરનેટ, અનલિમિટેડ કૉલિંગ અને SMS, આ કંપની આપી રહી છે શાનદાર ઑફર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં બોમ્બ ધડાકાની ભયાનક ધમકી: ભાજપ કાર્યાલયો અને સોમનાથ મંદિરને ઉડાવી દેવાનો..
2
3
4
5