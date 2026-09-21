/માત્ર 1 રૂપિયામાં સિમની સાથે 24GB ફ્રી ઇન્ટરનેટ, અનલિમિટેડ કૉલિંગ અને SMS, આ કંપની આપી રહી છે શાનદાર ઑફર

BSNL 1 Rupee Plan: રિચાર્જ પ્લાન સતત મોંઘા થવાને કારણે મોબાઇલ યૂઝર્સનો ખર્ચ વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ડ્યુઅલ સિમનો ઉપયોગ કરતા લોકો માટે બંને નંબર એક્ટિવ રાખવા ઘણીવાર ખિસ્સા પર ભારે પડે છે. આવા સમયમાં આ 1 રૂપિયાવાળી ઑફર ઘણી રસપ્રદ બની શકે છે. સરકારી ટેલિકોમ કંપનીના આ પ્લાનમાં નવા યૂઝર્સને માત્ર 1 રૂપિયામાં 24 દિવસની સર્વિસ વેલિડિટી મળે છે. એટલું જ નહીં, તેની સાથે કૉલિંગ, ડેટા અને SMS ના ફાયદા પણ આપવામાં આવી રહ્યા છે.
માત્ર 1 રૂપિયામાં 24 દિવસની વેલિડિટી
ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ (BSNL) એ ગ્રાહકો માટે 1 રૂપિયાનો પ્રીપેડ પ્લાન રજૂ કર્યો છે. જોકે, આને સામાન્ય રિચાર્જ પ્લાન સમજવો યોગ્ય રહેશે નહીં. આ કંપનીની ફર્સ્ટ રિચાર્જ કૂપન એટલે કે FRC છે. તેનો ફાયદો માત્ર તે લોકોને જ મળશે, જેઓ નવું BSNL SIM કાર્ડ ખરીદે છે. આ પ્લાન સાથે સમગ્ર ભારતમાં 24 દિવસની સર્વિસ વેલિડિટી આપવામાં આવે છે.
દરરોજ 1GB ડેટા અને અનલિમિટેડ કૉલિંગ
BSNL ના 1 રૂપિયાવાળા FRC માં ગ્રાહકોને માત્ર સિમ એક્ટિવ રાખવાની સુવિધા જ નથી મળતી, પરંતુ બીજા ઘણા લાભ પણ આપવામાં આવે છે. તેમાં 24 દિવસ માટે અનલિમિટેડ વૉઇસ કૉલિંગ મળે છે. આ ઉપરાંત દરરોજ 1 GB ડેટા આપવામાં આવે છે. એટલે કે સમગ્ર વેલિડિટી દરમિયાન યૂઝર્સને કુલ 24GB ડેટા મળે છે.
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— BSNL India (@BSNLCorporate) September 16, 2026
દરરોજ 100 SMS નો પણ ફાયદો
ડેટા અને કૉલિંગની સાથે BSNL આ પ્લાનમાં દરરોજ 100 SMS પણ આપે છે. આ રીતે 24 દિવસમાં યૂઝર્સને કુલ 2400 SMS નો ફાયદો મળી શકે છે. આ તમામ બેનિફિટ્સને જોતા 1 રૂપિયાની કિંમતવાળું FRC નવા BSNL ગ્રાહકો માટે એક અલગ પ્રકારની ઑફર છે.
રોજનો ખર્ચ માત્ર 4 પૈસા
જો આ પ્લાનની કિંમતને 24 દિવસની વેલિડિટી સાથે જોડીને જોઈએ, તો તેનો રોજિંદો ખર્ચ આશરે 0.04 રૂપિયા એટલે કે માત્ર 4 પૈસા થાય છે. જોકે, અહીં એક જરૂરી વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. કોઈપણ ગ્રાહક આ FRC નો ફાયદો માત્ર એક જ વાર ઉઠાવી શકે છે. તેને ફરીથી લેવા માટે નવું SIM કાર્ડ લેવું પડશે.
જૂના SIM માટે બીજું રિચાર્જ કરાવવું પડશે
જો તમારી પાસે પહેલાથી જ BSNL નું SIM કાર્ડ છે, તો તમે આ 1 રૂપિયાવાળા FRC નો ફાયદો નહીં ઉઠાવી શકો. જૂના નંબરને એક્ટિવ રાખવા માટે તમારે BSNL ના રેગ્યુલર પ્રીપેડ પ્લાન્સમાંથી કોઈ રિચાર્જ કરાવવું પડશે. કંપનીના આ રેગ્યુલર પ્લાન દેશભરમાં ઉપલબ્ધ છે.
BSNL પહેલા પણ આપી ચૂક્યું છે આ ઑફર
BSNL અગાઉ પણ 1 રૂપિયાવાળા આ પ્લાનને ઘણી વખત રજૂ કરી ચૂકી છે. કંપનીએ તેને અલગ-અલગ સમયે ઉપલબ્ધ કરાવ્યો છે અને પછી પાછો પણ ખેંચ્યો છે. જો તમે આ ઑફરનો લાભ લેવા માંગતા હોવ, તો BSNL નું નવું સિમ કાર્ડ ખરીદી શકો છો. નવું સિમ ઓનલાઇન બુક કરવા ઉપરાંત નજીકની BSNL ઓફિસ અથવા કોઈપણ ઓથોરાઇઝ્ડ રિટેલર પાસેથી પણ મેળવી શકાય છે.