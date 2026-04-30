આ કંપનીનો દમદાર પ્લાન લોન્ચ, 3 મહિના સુધી JioHotstar, Zee5, SonyLIV ફ્રી

BSNL OTT Recharge Plan: BSNL યુઝર્સને ફ્રીમાં 3 મહિના સુધી  JioHotstar, Zee5 અને SonyLIV OTT નું એક્સેસ મળશે. યુઝર્સ બે સ્ક્રીન પર આ એપ્સનો આનંદ લઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:43 PM IST
  • BSNL એ કરોડો યુઝર્સ માટે જબરદસ્ત OTT પ્લાન ઉતાર્યો
  • ફ્રીમાં JioHotstar, Zee5 અને SonyLIV એપ્સનું એક્સેસ
  • માત્ર 499 રૂપિયામાં 3 ઓટીટી પ્લેટફોર્મનું સબ્સક્રિપ્શન

BSNL OTT Recharge Plan: BSNL એ કરોડો યુઝર્સ માટે જબરદસ્ત OTT પ્લાન ઉતાર્યો છે. યુઝર્સને 3 મહિના સુધી ફ્રીમાં JioHotstar, Zee5 અને SonyLIV એપ્સનું એક્સેસ મળશે. ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડે આ પ્લાન ખાસ કરી તેવા યુઝર્સ માટે રજૂ કર્યો છે, જેને ઓટીટી પર ફિલ્મ, ક્રિકેટ, વેબ સિરીઝ વગેરે પસંદ છે. આ સસ્તા પ્લાનમાં એક સાથે ત્રણ લોકપ્રિય એપ્સનું એક્સેસ મળી જશે અને DTH રિચાર્જનો ખર્ચ પણ બચી જશે.

BSNL નો OTT પ્લાન
BSNL એ પોતાના સત્તાવાર X હેન્ડલ પરથી આ પ્લાનની જાહેરાત કરી છે. સરકારી કંપનીનો આ પ્લાન 499 રૂપિયામાં આવે છે. તેમાં યુઝર્સને 3 મહિના માટે JioHotstar, Zee5 અને SonyLIV નું એક્સેસ મળશે. યુઝર્સ બે સ્ક્રીન પર આ ઓટીટી પ્લેટફોર્મને એક્સેસ કરી શકશે. આ ત્રણેય OTT એપ્સ પર યુઝર્સ પોતાની પસંદગીની ફિલ્મ, વેબ સિરીઝ અને ક્રિકેટ મેચનો આનંદ લઈ શકશે.

₹499 OTT Add-On Pack for 3 months with JioHotstar + ZEE5

— BSNL India (@BSNLCorporate) April 28, 2026

BSNL નો આ એક એડ ઓન પેક છે, જેમાં યુઝર્સ પોતાના પહેલાથી ચાલી રહેલા કોઈ પ્લાન સાથે લઈ શકે છે. તેમાં તમને કોલિંગ અને ડેટાનો  લાભ મળતો નથી. આ પ્લાનની ખાસ વાત છે કે યુઝર્સ તેમાં OTT એપ્સને એક સાથે બે સ્ક્રીન પર યુઝ કરી શકે છે.

BSNL ના અન્ય પ્લાનની વાત કરીએ તો કંપનીએ તાજેતરમાં એક સસ્તું પેક રજૂ કર્યું છે. આ ડેટા પેક માત્ર 16 રૂપિયામાં આવે છે અને તેમાં 1 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. આ પેકમાં યુઝર્સને કુલ 4જીબી ડેટા ઓફર કરવામાં આવે છે. કંપનીએ ભારતમાં VoWiFi સર્વિસ લોન્ચ કરી છે, જેમાં યુઝર્સને લો નેટવર્ક એરિયામાં પણ કોલિંગની સુવિધા મળે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

