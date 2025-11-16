Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

BSNLનો ધમાકો ! ફક્ત આટલા રૂપિયામાં મળશે અનલિમિટેડ કોલ્સ અને 2.5 GB દૈનિક ડેટા

BSNL Silver Jubilee Plan : BSNLએ એક ખાસ સિલ્વર જ્યુબિલી પ્રીપેડ પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે, જે ઓછી કિંમતે અનેક પ્રીમિયમ બેનિફિટ્સ આપે છે. આ પ્લાન વિશે આ લેખમાં અમે તમને વિગતવાર માહિતી આપીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 16, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

BSNLનો ધમાકો ! ફક્ત આટલા રૂપિયામાં મળશે અનલિમિટેડ કોલ્સ અને 2.5 GB દૈનિક ડેટા

BSNL Silver Jubilee Plan : BSNLએ તેની 25મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે એક ખાસ સિલ્વર જ્યુબિલી પ્રીપેડ પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે, જેમાં ઓછી કિંમતે અનેક પ્રીમિયમ બેનિફિટ્સ આપવામાં આવી રહ્યા છે. BSNL સતત સસ્તા પ્લાન લોન્ચ કરી રહ્યું છે, જેનાથી કંપનીનો ગ્રાહકો વધી રહ્યા છે. તાજેતરના TRAI રિપોર્ટ પણ આ વૃદ્ધિની પુષ્ટિ કરે છે.

BSNLનો સિલ્વર જ્યુબિલી પ્લાન

Add Zee News as a Preferred Source

225 રૂપિયાની કિંમતનો આ નવો પ્રીપેડ પ્લાન યુઝર્સ માટે ઘણા આકર્ષક બેનિફિટ્સ આપે છે. આમાં અમર્યાદિત વૉઇસ કૉલિંગ, મફત નેશનલ રોમિંગ, દરરોજ 100 મફત SMS અને દરરોજ 2.5GB હાઇ-સ્પીડ ડેટાનો સમાવેશ થાય છે, જેના પછી સ્પીડ ઓછી થાય છે પરંતુ ડેટા ચાલુ રહે છે.

સૌથી નોંધપાત્ર સુવિધા BiTVની ફ્રી ઍક્સેસ છે, જ્યાં યુઝર્સ 350+ લાઇવ ટીવી ચેનલો અને અનેક OTT એપ્લિકેશનનો આનંદ માણી શકે છે. ઓછી કિંમતે આ બેનિફિટ્સ ગ્રાહકો માટે એક બેસ્ટ વિકલ્પ બનાવે છે.

 

Celebrate 25 years of BSNL with the ₹225 Silver Jubilee Plan.

Unlimited Calls | 2.5GB/Day | 100 SMS/Day | 30 Days Validity

— BSNL India (@BSNLCorporate) November 13, 2025

BSNLનો 1 રૂપિયાનો પ્લાન

BSNLનો જાણીતો 1 રૂપિયાનો રિચાર્જ પ્લાન પણ મર્યાદિત સમય માટે ઉપલબ્ધ છે અને 18 નવેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થશે. આ પ્લાન ફક્ત નવા સિમ યુઝર્સ માટે છે. જેમાં,

30દિવસની વેલિડિટી
અનલિમિટેડ વોઇસ કોલ્સ
દિવસ દીઠ 2 GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા
દિવસ દીઠ 100 SMS
મફત નેશનલ રોમિંગ
આ પ્લાન સૌપ્રથમ 15 ઓગસ્ટના રોજ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને દિવાળી માટે ફરીથી એક્ટિવ કરવામાં આવ્યો છે.

BSNL મજબૂત વિકલ્પ

ઓછી કિંમતો, બેસ્ટ ડેટા બેનિફિટ્સ, OTT ઍક્સેસ અને લાંબી વેલિડિટી સાથે આ નવા BSNL પ્લાન ખાનગી ટેલિકોમ કંપનીઓ માટે એક મજબૂત વિકલ્પ તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. આ ઑફર્સ સસ્તા પ્લાન શોધી રહેલા યુઝર્સ માટે ખૂબ જ આકર્ષક સાબિત થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
BSNLbsnl Recharge planBSNL Silver Jubilee recharge planReliance Jio

Trending news