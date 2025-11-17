Prev
BSNL નો ધમાકો! વિદ્યાર્થીઓ માટે લોન્ચ કર્યો નવો પ્લાન, અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે મળશે 100GB ડેટા

BSNL Student Special Plan: સરકારી કંપની બીએસએનએલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક સ્પેશિયલ પ્લાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. આવો આ પ્લાનની વિગત જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:37 PM IST

BSNL નો ધમાકો! વિદ્યાર્થીઓ માટે લોન્ચ કર્યો નવો પ્લાન, અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે મળશે 100GB ડેટા

BSNL Student Special Plan: સરકારી દૂરસંચાર કંપની BSNL એ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ખાસ પ્લાન રજૂ કર્યો છે, જેને ચિલ્ડ્રન ડેના દિવસે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. BSNL ના CMD એ રોબર્ટ જે રવી અનુસાર કંપની વિદ્યાર્થીઓ અને મહિલાઓ માટે વિશેષ પ્લાન લાવવાની યોજના પર કામ કરી રહી છે અને આ સ્ટૂડન્ટ સ્પેશિયલ પ્લાન તે દિશામાં ભરવામાં આવેલું પ્રથમ પગલું છે.

શું છે BSNL નો Student Special Plan?
આ નવો પ્લાન એક લિમિટેડ-પીરિયર ઓફર છે, જે ખાસ કરી વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખી તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આશરે 8.96 રૂપિયા પ્રતિ દિન એટલે કે 251 રૂપિયાના રિચાર્જમાં યુઝર્સને કોલિંગ, ડેટા અને SMS જેવી બધી જરૂરી સુવિધાઓ મળે છે.

Get BSNL’s Student Special Plan @ ₹251 with Unlimited Calls, 100GB Data & 100 SMS/Day. Offer valid till 13 Dec, 2025.

— BSNL India (@BSNLCorporate) November 16, 2025

કિંમત : 251 રૂપિયા
વેલિડિટીઃ 14 નવેમ્બરથી 13 ડિસેમ્બર 2025 સુધી ઉપલબ્ધ
બેનિફિટ્સ
અનલિમિટેડ કોલિંગ
100GB હાઈ-સ્પીડ ડેટા
દરરોજ 100 SMS

પાત્રતાઃ આ ઓફર બધા BSNL ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ છે, માત્ર નવા યુઝર્સ સુધી સીમિત નથી.

આ પ્લાન લેવા માટે ગ્રાહક નજીકના BSNL CSC સેન્ટર જઈ શકે છે કે 1800-180-1503 કોલ કરી શકે છે કે bsnl.co.in ની મુલાકાત લઈ શકે છે.

BSNL પ્રમુખ રવિ પ્રમાણે આ પ્લાન તેવા સમયે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે કંપની દેશમાં પોતાનું સ્વદેશી 4G નેટવર્ક સ્થાપિત કરી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભારત દુનિયાનો પાંચમો દેશ છે, જેણે ખુદની 4G ટેક્નોલોજી વિકસિત કરી છે અને BSNL લાંબા સમયથી તેના વિકસિત અને તૈનાતમાં લાગેલું છે.

રવિનું કહેવું છે કે આ ડેટા-સમૃદ્ધ પ્લાન વિદ્યાર્થીઓને મેક ઇન ઈન્ડિયા 4G નેટવર્કનો શાનદાર અનુભવ આપશે. 100GB ડેટાની સાથે 28 દિવસ સુધી કોલ, એસએમએસ અને ડેટાનો લાભ મળશે.

