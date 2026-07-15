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7 Seater Cars In India: ભારતની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર, કિંમત માત્ર 5.76 લાખથી શરૂ, જુઓ લિસ્ટ

જો તમે તમારા મોટા પરિવાર માટે બજેટમાં 7 સીટર કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો તમારી પાસે ઘણા શાનદાર વિકલ્પ છે. નિસાનથી લઈને મારૂતિ અને મહિન્દ્રા સુધીની આ કારો ઓછી કિંમતમાં સારી સ્પેસ અને ફીચર્સ સાથે ઉપલબ્ધ છે, જોઈએ તેનું લિસ્ટ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 15, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:16 PM IST
7 Seater Cars In India: ભારતની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર, કિંમત માત્ર 5.76 લાખથી શરૂ, જુઓ લિસ્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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