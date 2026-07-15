/7 Seater Cars In India: ભારતની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર, કિંમત માત્ર 5.76 લાખથી શરૂ, જુઓ લિસ્ટ

જો તમારો પરિવાર મોટો છે અને તમે ઓછા બજેટમાં 7-સીટર કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો બજારમાં ઘણા સારા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. Nissan, Renault, Mahindra અને Maruti Suzuki જેવી કંપનીઓ એવા મોડલ ઓફર કરે છે, જેમાં સારી સ્પેસની સાથે જરૂરી ફીચર્સ પણ મળે છે. આવો જાણીએ દેશની 5 સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર વિશે.
Nissan Gravite
Nissan Gravite હાલ દેશની સૌથી સસ્તી 7 સીટર કાર માનવામાં આવે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 5.65 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં સ્ટીયરિંગ માઉન્ટેડ કંટ્રોલ, 8 ઇંચની ફ્રી સ્ટેન્ડિંગ ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર,રિયર એસી વેન્ટ્સ અને ડેશકેમ જેવા ફીચર્સ છે. સુરક્ષા માટે તેમાં 6 એરબેગ, EBDની સાથે ABS અને હિલ સ્ટાર્ટ અસિસ્ટ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
Renault Triber
Renault Triber ની શરૂઆતી કિંમત 5.76 લાખ રૂપિયા છે, આ દેશની બીજી સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર છે. તેમાં ડે-નાઇટ IRVM, આર્મરેસ્ટની સાથે હાઇટ એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ અને ઈલેક્ટ્રિકલી ફોલ્ડ થનાર ORVMs જેવા ફીચર્સ મળે છે.
Mahindra Bolero
Mahindra ની પોપુલર Bolero ની કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં લેધર અપહોલ્સ્ટ્રી, 7 ઇંચ ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ અને સ્ટીયરિંગ માઉન્ટેડ ઓડિયો કંટ્રોલ્સ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo ની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.49 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.5 લીટર mHawk ડીઝલ એન્જિન મળે છે, જે 100bhp નો પાવર અને 260Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક, બંને ગિયરબોક્સ વિકલ્પોની સાથે ઉપલબ્ધ છે.
Maruti Ertiga
મારૂતિ અર્ટિગા ભારતીય બજારની સૌથી પસંદગીની 7-સીટર કારમાંથી છે. તેની કિંમત 8.80 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં વાયરલેસ Apple carplay અને Android auto ની સાથે 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ, ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને રિયર એસી વેન્ટ્સ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
કઈ કાર પસંદ કરવી?
જો તમાર બજેટ 6 લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે તો Nissan Gravite અને Renault Triber સારા વિકલ્પ છે. જો મજબૂત બોડી અને ડીઝલ એન્જિન ઈચ્છો છો તો Bolero અને Bolero Neo સારો વિકલ્પ છે. જો તમે ફીચર્સ, આરામ અને ફેમિલી ઉપયોગને પ્રાથમિકતા આપો છો તો અર્ટિગા વિશ્વાસપાત્ર ગાડી છે.