આપણા દેશમાં ભલે મોંઘી SUV ગાડીઓની માગ વધુ છે. પરંતુ ઓછા બજેટમાં મળનારી કારોને પણ લોકો ખરીદી રહ્યાં છે. કારણ કે માર્કેટમાં એવી ગાડીઓ ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત ઓછી છે અને નાની કાર હોવા છતાં તમને એસયુવી જેવી ફીલ આપે છે. આજે અમે તમને એક એવી કાર વિશે જણાવીશું, જે તમને ઓછા ભાવમાં SUV જેવો અનુભવ કરાવશે.
હકીકતમાં અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ દેશની સૌથી મોટી ઓટોમોબાઇલ કંપની મારૂતિ સુઝુકીની હેચબેક એસ-પ્રેસોની. મહત્વનું છે કે માત્ર 3.50 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતી કિંમત પર મળનારી આ મિની SUVને લોકો સસ્તી કિંમતને કારણે ખરીદે છે. આવો જાણીએ આ ગાડીની ખાસિયત.
ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ શાનદાર
તમને જણાવી દઈએ કે મારૂતિ એસ-પ્રેસોને કંપનીએ મિની એસયુવી કોન્સેપ્ટ પર ડિઝાઇન કરી છે. તેનું હાઈ-રાઇડિંગ સ્ટાન્સ, મસ્કુલર ફ્રંટ ગ્રિલ, બોડી ક્લેડિંગ અને ઊંચી કેબિન તેને સામાન્ય હેચબેક કારથી અલગ અને દમદાર SUV જેવો લુક આપે છે.
કારણ કે તેમાં 180mm નું શાનદાર ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ મળે છે, જેની મદદથી આ કાર મોટા ખાડા અને ખરાબ રસ્તા પર નીચે ટકરાયા વગર સરળતાથી નીકળી જાય છે. તો ઊંચી સિટિંગ પોઝિશનને કારણે ડ્રાઇવરને રસ્તાનો સ્પષ્ટ અને સારો વ્યૂ મળે છે.
આપે છે શાનદાર માઇલેજ
મહત્વનું છે કે એસ-પ્રેસોમાં મારૂતિનું વિશ્વાસપાત્ર 1.0-લીટર નેક્સ્ટ-જેન K-Series Dual Jet, Dual VVT પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને AGS ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. તો આ કાર માઇલેજના મામલામાં પણ સસ્તી છે.
પેટ્રોલ વેરિએન્ટઃ 24.12 કિમી/લીટરથી લઈને 25.30 કિમી/લીટર સુધીની ક્લેમ્ડ માઇલેજ.
CNG વેરિએન્ટ: 32.73 કિમી/કિલોની ધમાકેદાર માઇલેજ
કેબિન સ્પેસ પણ મોટી
તમને જણાવી દઈએ કે ઓછી કિંમત હોવા છતાં મારૂતિએ તેના ફીચર્સમાં કોઈ ઘટાડો કર્યો નથી. કારના ઈન્ટીરિયરમાં ફ્યૂચરિસ્ટિક સેન્ટર-માઉન્ટેડ કંસોલ આપવામાં આવ્યું છે.
ઇન્ફોટેનમેન્ટઃ 7 ઇંચની સ્માર્ટપ્લે સ્ટૂડિયો ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ જે એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટોને સપોર્ટ કરે છે.
સુવિધાઓઃ સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ ઓડિયો અને વોયસ કંટ્રોલ, ડિજિટલ સ્પીડોમીટર, કી-લેસ એન્ટ્રી અને ફ્રંટ પાવર વિન્ડોઝ.
બૂટ સ્પેસઃ નાની સાઇઝ હોવા છતાં તેમાં 240 લીટરનું પ્રેક્ટિકલ બૂટ સ્પેસ મળે છે.
સેફ્ટી ફીચર્સમાં પણ આગળ
તો કંપનીએ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા મારૂતિ એસ-પ્રેસોમાં સ્ટાન્ડર્ડ ઘણા સેફ્ટી ફીચર્સ આપ્યા છે. તેમાં ડુઅલ ફ્રંટ એરબેગ, ABS ની સાથે EBD, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, સ્પીડ એલર્ટ સિસ્ટમ અને સીટ બકલ રિમાઇન્ડર સામેલ છે. આ સિવાય AGS વેરિએન્ટમાં ESP અને હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ જેવા ફીચર પણ મળે છે.
શું છે કિંમત?
મહત્વનું છે કે મારૂતિ એસ-પ્રેસોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 3.50 લાખથી શરૂ થઈ 5.27 લાખ સુધી જાય છે. પોતાના સેગમેન્ટમાં આ કાર રેનો ક્વિડ અને મારૂતિ અલ્ટો કે10 ને સીધી ટક્કર આપે છે. ઓછા મેન્ટેનન્સ, સારી રીસેલ વેલ્યૂ અને મારૂતિના વિશાળ સર્વિસ નેટવર્કને કારણે તે પ્રથમવાર કાર ખરીદનારા માટે અને સિટી ગ્રાહકો માટે પ્રથમ પસંદ બનેલી છે.