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દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ, વેચાણમાં છે નંબર વન, કિંમત છે ₹5.23 લાખ

Country's Cheapest 7 Seater Car: જુલાઈ 2026માં મારુતિ સુઝુકીની કાર પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. કંપની વાન સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ વેચાતી કાર મારુતિ સુઝુકી ઇકો પર પણ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 05, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:12 PM IST
દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ, વેચાણમાં છે નંબર વન, કિંમત છે ₹5.23 લાખ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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