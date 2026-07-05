/દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ, વેચાણમાં છે નંબર વન, કિંમત છે ₹5.23 લાખ

Country's Cheapest 7 Seater Car: જો તમે આગામી થોડા દિવસોમાં નવી કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. જુલાઈ 2026માં મારુતિ સુઝુકીની કાર પર નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. કંપની વાન સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ વેચાતી અને સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર ગણાતી મારુતિ સુઝુકી ઇકો પર પણ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે.
ગ્રાહકો આ સમયગાળા દરમિયાન મારુતિ સુઝુકી ઇકો પર ₹37,500 સુધીની બચત કરી શકે છે. આ ઓફરમાં રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ અને અન્ય લાભો શામેલ છે. નોંધનીય છે કે ગયા મહિને, જૂન 2026માં 10,230 લોકોએ ઇકો ખરીદી હતી. ચાલો ઇકોની સુવિધાઓ, પાવરટ્રેન અને કિંમત પર નજીકથી નજર કરીએ.
ઇકોમાં 6 એરબેગ સેફ્ટી સુવિધાઓ
મારુતિ સુઝુકી ઇકોમાં પાવર સ્ટીયરિંગ, હીટર સાથે એસી, EBD સાથે ABS, રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર, એન્જિન ઇમોબિલાઇઝર અને ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર જેવી મૂળભૂત પરંતુ આવશ્યક સુવિધાઓ છે. વધુમાં, ઇકોમાં સીટબેલ્ટ રિમાઇન્ડર, સ્પીડ એલર્ટ સિસ્ટમ અને સ્ટાન્ડર્ડ 6 એરબેગ્સ જેવી સલામતી સુવિધાઓ પણ છે. વધુમાં, મારુતિ સુઝુકી ઇકોમાં આધુનિક સુવિધાઓનો સમૂહ પણ છે.
ઇકોનો દેખાવ એકદમ સરળ
ઇકોની ડિઝાઇનમાં સરળ અને બોક્સી દેખાવ છે. મારુતિ ઇકોનો સાઇડ ગ્લાસ, સ્લાઇડિંગ દરવાજા અને ઊંચી છત જેવી સુવિધાઓ તેને રોજિંદા મુસાફરો અને કાર્ગોની જરૂરિયાતો માટે યોગ્ય બનાવે છે. આંતરિક કેબિન પણ સરળ છે, જેમાં બેઠક જગ્યા અને કાર્ગો ક્ષમતા પર મજબૂત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. એકંદરે, મારુતિ સુઝુકી ઇકો દેખાવમાં સરળ છે અને ઉત્તમ આરામ આપે છે.
માઇલેજ આશરે 27 કિમી
પાવરટ્રેનની દ્રષ્ટિએ, ઇકો 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત છે જે 80 bhp અને 104.4 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. CNG વેરિઅન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે. Eeco પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ માટે આશરે 19.7 કિમી/લીટર અને CNG વેરિઅન્ટ માટે 26.8 કિમી/કિલોગ્રામની ઇંધણ અર્થતંત્ર પ્રદાન કરે છે. Eeco ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.23 લાખથી શરૂ થાય છે અને ₹6.41 લાખ સુધી જાય છે.