OMG! 7 સીટર લોકપ્રિય SUV 5 લાખ રૂપિયા સુધી સસ્તી થઈ ગઈ, આ તારીખ સુધી મળશે લાભ
Auto News: મોટું ફેમિલી હોય અને તેમના માટે તમે મોટી ગાડી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ એટલે કે 7 સીટર ગાડી ખરીદવી હોય તો આ ગાડી એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. તેમાં તમને 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે. જાણો વિગતો.
Trending Photos
જો તમે તમારા મોટા ફેમિલી માટે નવી એસયુવી ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો તમારા માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. કારણ કે કાર નિર્માતા કંપની સ્કોડાએ પોતાની 7 સીટર એસયુવી પર માર્ચ 2026 દરમિયાન લાખો રૂપિયાની છૂટ જાહેર કરી છે. એટલે કે ગ્રાહકો 31 માર્ચ સુધી MY 2026 સ્કોડા કોડિયાક ગાડીની ખરીદી પર એક લાખ રૂપિયા સુધીની બચત કરી શકે છે. જ્યારે MY 2025 પર 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. આ ઓફરમાં કેશ ડિસ્કાઉન્ટ ઉપરાંત અન્ય લાભ પણ સામેલ છે. ડિસ્કાઉન્ટની વધુ જાણકારી માટે ગ્રાહકો પોતાની નજીકની ડીલરશીપ પર જઈને સંપર્ક કરી શકે છે.
ગાડીના ફીચર્સ જાણો
સ્કોડા કોડિયાક ગાડીના પહોળી ક્રોમ ગ્રિલ, શાર્પ LED હેડલાઈટ્સ, અને નવી લાઈટબાર સાથે તેના ફ્રન્ટ ઘણા દમદાર દેખાય છે. એસયુવીના કેબિનમાં મોટો ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોનમેન્ટ સિસ્ટમ, ડિજિટલ ડ્રાઈવર ડિસ્પ્લે, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, 360 ડિગ્રી કેમેરા, અને વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ જેવા પ્રીમિયમ ફીચર્સ મળે છે.
એન્જિન
કોડિયાકમાં દમદાર 2.0 લીટર TSI પેટ્રોલ એન્જિન અપાયું છે જે લગભગ 204bhpનો પાવર અને 320 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં 7 સ્પીડ DSG ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ અને ઓલ વ્હીલ ડ્રાઈવ (AWD) સિસ્ટમ મળે છે. જે તેને દરેક પ્રકારના રસ્તાઓ પર સારો કંટ્રોલ આપે છે.
કેટલી છે કિંમત
ભારતમાં સ્કોડા કોડિયાકની એક્સ શોરૂમ કિંમત 39.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થઈને 44.96 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચે છે. આ ભાવ તેને દેશના પ્રીમિયમ 7 સીટર SUV સેગમેન્ટમાં સીધી ટોયેટા ફોર્ચ્યૂનર અને એમજી ગ્લોસ્ટર જેવી ગાડીઓની સરખામણીમાં મૂકી દે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે