8-10 લાખની કાર ફક્ત 2 લાખ રૂપિયામાં ખરીદો, આ સરકારી વેબસાઇટ તમારી કારનું સ્વપ્ન થશે સાકાર
Cheap Cars: જે લોકો ઓછી કીંમતમાં સારી કાર ખરીદવા માગતા હોય તેના માટે સરકારની આ વેબસાઈટ બેસ્ટ છે, જેના દ્વારા તે પોતાના સપનાની કાર ખરીદી શકે છે. આ વેબસાઈટ પર અલગ-અલગ કંપનીની અનેક કાર હોય છે, જેમાં તમારે નોંધણી કરાવવી પડશે.
Cheap Cars: જો તમે ઓછા બજેટમાં કાર ખરીદવા માંગતા હો, તો સરકારી હરાજી એક શ્રેષ્ઠ તક હોઈ શકે છે. આ હરાજીમાં, તમે 8થી 10 લાખ રૂપિયાની કાર ફક્ત 2 લાખ રૂપિયામાં ખરીદી શકો છો. ભારતમાં ઘણા સરકારી વિભાગો અને બેંકો સમયાંતરે હરાજી દ્વારા જૂના અથવા જપ્ત કરાયેલા વાહનો વેચે છે. આ કારની કિંમત બજાર મૂલ્ય કરતાં ઘણી ઓછી હોય છે.
સસ્તી કાર કેવી રીતે શોધવી?
સરકારી હરાજીમાં કાર સસ્તી હોય છે કારણ કે ધ્યેય નફો કમાવવાનો નથી, પરંતુ વાહન ઝડપથી વેચવાનો છે. બેંકો ઘણીવાર લોન ચૂકવવા બદલ વાહનો જપ્ત કરે છે અને પછી તેને હરાજીમાં વેચે છે. વધુમાં, સરકારી વિભાગો તેમના જૂના વાહનોને બદલવા માટે વેચે છે. આ જ કારણ છે કે આ કાર બજાર ભાવ કરતાં ઘણી સસ્તી હોય છે.
હરાજી ક્યાં યોજાય છે?
ભારતમાં હરાજી માટે ઘણી સરકારી વેબસાઇટ્સ અને પ્લેટફોર્મ છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે ઈ-ઓક્શન પોર્ટલ, બેંક વેબસાઇટ્સ અને MSTC (મેટલ સ્ક્રેપ ટ્રેડ કોર્પોરેશન) જેવી સરકારી સાઇટ્સની મુલાકાત લઈને ઉપલબ્ધ કારની યાદી જોઈ શકો છો. દરેક કાર તેની સ્થિતિ, મૂળ કિંમત અને અન્ય માહિતી સાથે હોય છે, જે ખરીદદારોને જાણકાર નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે.
કાર ખરીદવાની પ્રક્રિયા
સરકારી હરાજીમાંથી કાર ખરીદવી થોડી અલગ હોય છે. પહેલા, તમારે સંબંધિત વેબસાઇટ પર નોંધણી કરાવવાની જરૂર છે. પછી તમારે EMD (અર્નેસ્ટ મની ડિપોઝિટ) નામની એક નાની સુરક્ષા ડિપોઝિટ જમા કરાવવાની જરૂર છે. પછી તમે તમારી પસંદગીની કાર પર બોલી લગાવો છો. સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર કાર જીતે છે. ચુકવણી કર્યા પછી, તમે કારને તમારા નામે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.
સાવચેતી અને ટિપ્સ
હરાજીમાં ઉપલબ્ધ કાર મોટાભાગે “as is where is” સ્થિતિમાં હોય છે, એટલે કે તમારે તેને તે સ્થિતિમાં ખરીદવી જોઈએ. તેથી, કાર વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી વાંચવી મહત્વપૂર્ણ છે અને જો શક્ય હોય તો, પહેલા તેને જોવી મહત્વપૂર્ણ છે. પછીથી કોઈપણ સમસ્યાઓ ટાળવા માટે કાગળકામ અને નોંધણી તપાસવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે. આ પ્રકારની હરાજી બજેટ ધરાવતા લોકો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે, પરંતુ સાવધાની અને નોલેજ સાથે બોલી લગાવવી મહત્વપૂર્ણ છે.
