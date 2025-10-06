શું કોઈ સામાન્ય માણસ પણ ખરીદી શકે છે બુલેટપ્રૂફ કાર ? જાણો આ મહત્વપૂર્ણ નિયમો અને ખર્ચો
Bulletproof Car Rules India: શું સામાન્ય લોકો પણ બુલેટપ્રૂફ કાર ખરીદી શકે છે? ચાલો તેના નિયમો અને તેને ખરીદવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા તેમજ તેની કિંમતો અને નવી ગાડી જ ખરીદવી પડે કે તમારી પાસે જે ગાડી હોય તેને પણ બુલેટપ્રૂફ બનાવી શકો છો, ચાલો જાણીએ તેના વિશે.
Bulletproof Car Rules India: સલમાન ખાને થોડા મહિના પહેલા પોતાના કાર કલેક્શનમાં બુલેટપ્રૂફ મર્સિડીઝ-મેબેક GLS 600 ઉમેરી છે. આનાથી આવા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, આ કાર ફક્ત VVIP, સેલિબ્રિટી અને અગ્રણી રાજકારણીઓ સાથે જ કેમ જોવા મળે છે? શું કોઈ સામાન્ય માણસ પણ આવી કાર ખરીદી શકે છે? જો એમ હોય, તો નિયમો શું છે? સૌથી અગત્યનું, તેને બનાવવા માટે કેટલો ખર્ચ થાય છે? જો તમારી પાસે આ પ્રશ્નો હોય, તો ચાલો આખી પ્રક્રિયાને સરળ શબ્દોમાં સમજાવીએ.
બુલેટપ્રૂફ કાર શું છે અને તે શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
બુલેટપ્રૂફ કારનો અર્થ એ છે કે એક વાહન જે તમને કોઈપણ પ્રકારના હથિયારના હુમલાથી બચાવે છે. આ વાહનો બુલેટ-બચાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. હાઈ-સેફ્ટી વાહનો હેન્ડ ગ્રેનેડ અથવા રોકેટ લોન્ચર હુમલાનો પણ સામનો કરી શકે છે. ગંભીર સુરક્ષા જોખમોને કારણે VVIP અને રાજકારણીઓને આવા વાહનોની જરૂર પડે છે. ઘણી કંપનીઓ ભારતમાં આ વાહનોનું ઉત્પાદન કરે છે, અને કેટલીક વિદેશથી પણ આયાત કરવામાં આવે છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો ફક્ત તેમની હાલની કારમાં ફેરફાર કરે છે.
કયા વાહનોને બુલેટપ્રૂફ બનાવી શકાય?
કારને બુલેટપ્રૂફ બનાવવા માટે, તે વધારાના વજનનો સામનો કરવા સક્ષમ હોવી જોઈએ. સુરક્ષા માટે લગાવવામાં આવેલી સ્ટીલ શીટ્સ અને જાડા કાચ વાહનનું વજન આશરે 1000 કિલોગ્રામ વધારે છે. તેથી, મોટાભાગના લોકો SUVને તેમના મજબૂત એન્જિન અને ચેસિસને કારણે પસંદ કરે છે. ભારતમાં, ટાટા સફારી, મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો, ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર, ઇનોવા જેવા વાહનો અથવા BMW અને Audi જેવી લક્ઝરી કાર સામાન્ય રીતે બુલેટપ્રૂફ હોય છે.
કારને કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે બુલેટપ્રૂફ ?
કોઈપણ સામાન્ય કારને બુલેટપ્રૂફ બનાવવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જટિલ છે. આમાં તેના એન્જિન સિવાય લગભગ આખી કારને બદલવાનો સમાવેશ થાય છે. દરવાજાથી લઈને વિન્ડશિલ્ડ, બારીઓ, છત અને સમગ્ર પેનલ સુધી, તેને બુલેટપ્રૂફ સામગ્રીથી બદલવામાં આવે છે. આ હેતુ માટે 6.5 મીમી જાડા સુધીની ખાસ સ્ટીલ શીટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- ગ્લાસ: કાચ સૌથી નબળો ભાગ છે, તેથી તેમાં 45થી 55 મીમી જાડા, બહુ-સ્તરીય કાચ ફીટ કરવામાં આવે છે.
- ટાયર: હુમલાની સ્થિતિમાં પણ વાહન કાર્યરત રહે તે માટે ખાસ રન-ફ્લેટ, ટ્યુબલેસ ટાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- વજન: વધેલા વજનથી વાહનની મહત્તમ ગતિ અને માઇલેજ પર અસર પડે છે. સુરક્ષા સાથે ચેડા ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે દરેક ભાગને આવરી લેવામાં આવે છે.
બુલેટપ્રૂફ કાર બનાવવા માટે કેટલો થાય છે ખર્ચ ?
બુલેટપ્રૂફિંગનો ખર્ચ તમે ઇચ્છો છો તે સુરક્ષાના સ્તર પર આધાર રાખે છે. જો વાહન ફક્ત ગોળીઓથી સુરક્ષિત હોય, તો કિંમત 20 લાખથી 50 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. પરંતુ જો તમે હેન્ડ ગ્રેનેડ અને વધુ શક્તિશાળી શસ્ત્રો (એડવાન્સ્ડ લેવલ પ્રોટેક્શન) સામે રક્ષણ ઇચ્છતા હોવ, તો ખર્ચ નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. મર્સિડીઝ અથવા BMW જેવી મોંઘી કારનું સંપૂર્ણ બુલેટપ્રૂફિંગ 3થી 4 કરોડ રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ કરી શકે છે. ફક્ત કાચને બુલેટપ્રૂફ કરવા માટે પણ લગભગ 5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ શકે છે.
શું સામાન્ય વ્યક્તિ બુલેટપ્રૂફ કાર પરવડી શકે છે?
હા, એક સામાન્ય વ્યક્તિ પણ બુલેટપ્રૂફ કાર બનાવી કે લઈ શકે છે, પરંતુ તે નિયમિત કાર ખરીદવા જેટલું સરળ નથી. આ મુદ્દો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતો હોવાથી, સરકારે દુરુપયોગ અટકાવવા માટે કડક નિયમો સ્થાપિત કર્યા છે.
બુલેટપ્રૂફ કાર ખરીદવા અથવા બનાવવા માટેના નિયમો શું છે?
જો તમને લાગે કે તમારા જીવનને ગંભીર ખતરો છે અથવા તમને ધમકીઓ મળી રહી છે, તો તમે બુલેટપ્રૂફ કાર માટે અરજી કરી શકો છો. આ માટે ત્રણ સ્તરે સરકારી પરવાનગી મેળવવી જરૂરી છે.
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (DM) ને અરજી: તમારે પહેલા તમારા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને અરજી સબમિટ કરવી પડશે, જેમાં તમારા જીવનને જોખમ હોવાનું કારણ દર્શાવવામાં આવશે.
પોલીસ અધિક્ષક (SP) તરફથી સુરક્ષા મંજૂરી: જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની અરજી પછી પોલીસ અધિક્ષકને મોકલવામાં આવે છે, જે તમારા જોખમની ગંભીરતાનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરે છે.
ગૃહ મંત્રાલય તરફથી અંતિમ મંજૂરી: SPના અહેવાલ પછી, ગૃહ મંત્રાલય (MHA) તરફથી અંતિમ મંજૂરી જરૂરી છે.
મંજૂરી મેળવ્યા પછી જ તમે તમારા વાહનને અધિકૃત કંપની દ્વારા બુલેટપ્રૂફ કરાવી શકો છો. આ પ્રક્રિયાને અનુસરીને, વાહનને પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલય (RTO) સાથે બખ્તરબંધ વાહન તરીકે ફરીથી નોંધણી કરાવવી પડશે. સરકારી પરવાનગી વિના આવું કરવું સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે અને દંડ થઈ શકે છે.
