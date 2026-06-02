/Traffic Challan: શું ચલણ ન ભરવા પર જપ્ત થઈ શકે તમારી ગાડી? જાણો શું કહે છે નિયમ

આજના સમયમાં ટ્રાફિક નિયમ તોડવા પર ઈ-ચલણ જારી કરવામાં આવે છે. રસ્તા પર લાગેલા કેમેરા, ઓટોમેટિક નંબર પ્લેટ રિકોગ્નિશન સિસ્ટમ અને ટ્રાફિક પોલીસના સર્વેલાન્સને કારણે ગાડીઓ સરળતાથી પકડમાં આવી જાય છે, પરંતુ ઘણીવાર લોકો ચલણ કપાયા બાદ પણ તેને ભરવામાં બેદરકારી દાખવે છે. કેટલાક લોકોની ગાડીઓના ઘણા ચલણ બાકી હોય છે. પરંતુ શું ચલણ ન ભરવા પર પોલીસ ગાડી જપ્ત કરી શકે છે? આવો જાણીએ તેને લઈને નિયમ શું કહે છે.
સૌથી પહેલા તમારે તે સમજવું જરૂરી છે કે ટ્રાફિક ચલણ કોઈ નિયમના ભંગ પર લગાવવામાં આવેલો દંડ હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ રેડ લાઇટ જમ્પ કરે છે અને હેલ્મેટ વગર વાહન ચલાવે છે, સીટ બેલ્ટ લગાવતો નથી કે પછી ઓવરસ્પીડિંગ કરે છે તો તેના નામે ચલણ જારી કરવામાં આવે છે. ચલણ મળ્યા બાદ ગાડી માલિકની જવાબદારી હોય છે કે તે નક્કી સમયની અંદર તેની ચુકવણી કરે.
આ મામલામાં થઈ શકે છે કાયદાકીય કાર્યવાહી
માત્ર એક કે બે બાકી ચલણ હોવાથી પોલીસ તમારી ગાડી તત્કાલ જપ્ત ન કરી શકે, પરંતુ જો કોઈ ગાડી પર સતત ઘણા ચલણ બાકી છે અને ગાડી માલિક લાંબા સમયથી તેની ચુકવણી કરતો નથી તો મામલો ગંભીર થઈ શકે છે. આવા મામલામાં ટ્રાફિક વિભાગ ગાડીના માલિક વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી શકે છે.
જો કોઈ ગાડી પર મોટી સંખ્યામાં ચલણ બાકી છે તો ટ્રાફિક પોલીસ વિશેષ તપાસ અભિયાન દરમિયાન ગાડીને રોકી શકે છે. વાહન ચાલકને બાકી ચલણ વિશે પૂછવામાં આવી શકે છે અને ચુકવણી માટે કહેવામાં આવી શકે છે. ઘણા શહેરોમાં એવી ગાડીઓ જોવા મળે છે, જેના પર હજારો રૂપિયાનું બાકી ચલણ હોય છે.
કોર્ટ સુધી પહોંચી શકે છે મામલો
જો વારંવાર નોટિસ મળ્યા બાદ દંડ ભરવામાં આવતો નથી તો મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચી શકે છે. અદાલત ગાડીના માલિકને ચલણ ભરવાનો આદેશ આપી શકે છે. કોર્ટના આદેશને નજરઅંદાજ કરવા પર કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ગાડીને જપ્ત કરવા કે બીજી કાયદાકીય કાર્યવાહીનો રસ્તો ખુલી શકે છે.
આ કારણ લોકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે સમય-સમય પર પોતાની ગાડીના ચલણનું સ્ટેટસ ચેક કરે. ઘણીવાર લોકોને ખ્યાલ પણ હોતો નથી કે તેના નામે કોઈ ઈ-ચલણ જારી થઈ ગયું છે. સરકારે ઓનલાઈન પોર્ટલ અને ટ્રાફિક વિભાગની વેબસાઇટ પર વાહન નંબર નાખી ચલણની જાણકારી સરળતાથી જોઈ શકાય છે.