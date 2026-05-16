/કારની એરબેગ પણ થઈ જાય છે ફેલ, મુસાફરી દરમિયાન આ બાબતો પર નહીં આપો ધ્યાન તો થશે મોટું નુકસાન, જાણો

Car Airbag Safety Tips: તમારી કારમાં એરબેગ્સ હોય તો પણ, નાની ભૂલો નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મુસાફરી કરતી વખતે તમારે શું ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે, તે જાણો જેથી તે યોગ્ય સમયે કામ કરે.
Car Airbag Safety Tips: આજકાલ, નવી કાર ખરીદતી વખતે, લોકો પહેલા સેફ્ટી ફિચર્સ પર વિચાર કરે છે, અને એરબેગ્સને સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ઘણા લોકો આત્મસંતુષ્ટ થઈ જાય છે, તેઓ વિચારે છે કે કારમાં એરબેગ્સ હોવાથી, તેમની મુસાફરી સંપૂર્ણપણે સલામત છે. પરંતુ સત્ય એ છે કે એરબેગ્સ ફક્ત ત્યારે જ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરે છે જો ડ્રાઇવર અને મુસાફરો ચોક્કસ સાવચેતી રાખે.
જ્યારે એરબેગ્સ ખુલે છે, ત્યારે પણ લોકોને ગંભીર ઇજાઓ થાય
જો સીટ બેલ્ટ બાંધેલા ન હોય, બેસવાની સ્થિતિ ખોટી હોય, અથવા કાર યોગ્ય રીતે સાચવવામાં ન આવે, તો એરબેગ્સ પણ તેઓને જરૂરી રક્ષણ પૂરું પાડી શકતી નથી. ઘણા કિસ્સાઓમાં, જ્યારે એરબેગ્સ ખુલે છે, ત્યારે પણ લોકોને ગંભીર ઇજાઓ થઈ છે કારણ કે જરૂરી સલામતી નિયમોની અવગણના કરવામાં આવી હતી. તેથી, ફક્ત એરબેગ હોવી પૂરતું નથી, તેનો યોગ્ય ઉપયોગ અને જરૂરી સાવચેતીઓ સમજવી મહત્વપૂર્ણ છે.
એરબેગ હોવા છતાં પણ લોકો ક્યાં ભૂલ કરે છે?
ઘણા લોકો જે સૌથી મોટી ભૂલ કરે છે તે સીટબેલ્ટ ન પહેરવાની છે. એરબેગ્સ અને સીટ બેલ્ટ એકસાથે કામ કરે છે. જો સીટ બેલ્ટ બાંધવામાં ન આવે, તો એરબેગ ખુલતી વખતે શરીર જોરદાર ઝટકા સાથે આગળ ધકેલાઈ શકે છે, જેનાથી વધુ ગંભીર ઈજાઓ થઈ શકે છે. વધુમાં, ઘણા લોકો સ્ટીયરિંગ વ્હીલની ખૂબ નજીક બેસે છે, જે એરબેગ ખુલતી વખતે ચહેરા અને છાતી પર જોરદાર અસર કરી શકે છે.
નાની બેદરકારી મોટા અકસ્માતમાં નુકસાન
બાળકોને આગળની સીટ પર બેસાડવા પણ ખતરનાક માનવામાં આવે છે. એક્સપર્ટ ભલામણ કરે છે કે નાના બાળકોને હંમેશા પાછળની સીટ પર બેસાડવામાં આવે. ઘણા લોકો ડેશબોર્ડ પર વસ્તુઓ છોડી દે છે, જે એરબેગ ખુલતી વખતે ઝડપથી ઉપર ફેંકાઈ શકે છે, જેના કારણે ઈજાઓ થઈ શકે છે. આ નાની બેદરકારી મોટા અકસ્માતમાં નુકસાન વધારી શકે છે.
એરબેગ્સ સમયસર ખુલે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે શું કરી શકાય?
કારની એરબેગ સિસ્ટમનું સમયાંતરે નિરીક્ષણ કરાવવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો કારના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટરમાં એરબેગ વોર્નીગ લાઇટ ચાલુ હોય, તો તેને અવગણવું જોઈએ નહીં. આ સિસ્ટમમાં ખામી સૂચવી શકે છે. ઘણા લોકો અકસ્માત પછી એરબેગ્સ બદલવામાં વિલંબ કરે છે, જે લાંબા ગાળે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
હંમેશા યોગ્ય સ્થિતિમાં બેસો અને તમારો સીટ બેલ્ટ પહેરો. વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ અથવા બેદરકારી ટાળવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે એરબેગ્સ ફક્ત અકસ્માતની અસર ઘટાડી શકે છે, તેને અટકાવી શકતા નથી. આજે મોટાભાગની કાર અનેક એરબેગ્સથી સજ્જ છે, પરંતુ સાચી સુરક્ષા ફક્ત ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે, જો ડ્રાઇવર અને મુસાફરો બધા જરૂરી સલામતી નિયમોનું પાલન કરે.