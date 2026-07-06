Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /પૂર કે વરસાદથી કારને થયું નુકસાન? જાણો ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ મળશે કે નહીં

પૂર કે વરસાદથી કારને થયું નુકસાન? જાણો ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ મળશે કે નહીં

Car Insurance Flood Damage Cover: ચોમાસામાં કેટલીક મુસીબતો પણ આવે છે. કાર ઘણીવાર ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાઈ જવાથી ફસાઈ જાય છે, જેના કારણે એન્જિનથી લઈને ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ સુધી બધું જ મિનિટોમાં નુકસાન થાય છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું કાર વીમો આ નુકસાનને આવરી લેશે, કે પછી તેનો બધો ખર્ચ તમારે ઉઠાવવો પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:04 PM IST
પૂર કે વરસાદથી કારને થયું નુકસાન? જાણો ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ મળશે કે નહીં
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આ ભારતીય બોલરની કારકિર્દી ખતમ ? ત્રીજી T20માંથી થઈ શકે છે બહાર
IND vs ENG 3rd T2041 min ago
2
Mumbai Rain News53 min ago
3
Double Shadashtak Yoga 202653 min ago
4
Satluj movie1 hr ago
5
Silver Price Fall1 hr ago