/પૂર કે વરસાદથી કારને થયું નુકસાન? જાણો ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ મળશે કે નહીં

Car Insurance Flood Damage Cover: વરસાદ આવતાની સાથે જ શહેરના રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયેલા હતા તે હવે તરતી કારોથી ભરાઈ ગયા છે. પછી, સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થાય છે, જેમાં લોકો પોતાના એન્જિન સૂકવવા માટે હૂડ ખોલતા હોય છે, અને કોઈના લાખો રૂપિયાનું નુકસાન વાયરલ રીલ બની જાય છે.
પ્રશ્ન એ છે કે, જ્યારે તમારી કાર પાણીમાં ડૂબી જાય છે, વરસાદ કે પૂરથી નુકસાન થાય છે, ત્યારે તમારી પડખે કોણ ઉભું રહે છે? મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, સરકાર કે તમારા કારનો વીમો? મોટાભાગના લોકોના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે, શું કાર વીમો વરસાદ કે પૂરથી થતી કારને થયેલા નુકસાનને આવરી લે છે? જવાબ તમારી વીમા પૉલિસીમાં રહેલો છે. જો તમારી પાસે યોગ્ય કવરેજ હોય, તો નુકસાન થોડું ઓછું થઈ શકે છે, પરંતુ જો તમે ફક્ત ઓછા પ્રીમિયમને કારણે પોલિસી ખરીદો છો, તો પૂરના પાણી ઓસરી ગયા પછી પણ તમારા ખિસ્સામાં દુખાવો લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહી શકે છે.
પૂર નુકસાન કવર થાય છે?
કાર વીમામાં પૂર નુકસાન કવરનો અર્થ એ છે કે જો તમારી કાર પૂર, ભારે વરસાદ, પાણી ભરાવા, ગટરો વહેવાથી અથવા અન્ય કોઈપણ કુદરતી આફતને કારણે નુકસાન પામે છે, તો વીમા કંપની પોલિસીની શરતો મુજબ સમારકામ અથવા રિપ્લેસમેન્ટ ભાગોનો ખર્ચ આવરી લેશે. આમાં એન્જિન, ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ, બ્રેક્સ, ગિયરબોક્સ, ઇન્ટિરિયર અને ઇલેક્ટ્રોનિક સેન્સર જેવા ભાગોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. જો કે, આ સુવિધા ફક્ત કેટલીક વીમા પોલિસીમાં જ ઉપલબ્ધ છે.
કારને કેવી રીતે નુકસાન થઈ શકે છે?
શું દરેક કાર વીમો પૂરના નુકસાનને આવરી લે છે?
ના. દરેક વીમા પૉલિસી આ સુવિધા પ્રદાન કરતી નથી. જો તમારી પાસે ફક્ત થર્ડ પાર્ટી વીમો હોય, તો તમને તમારી કારને પૂરના નુકસાન માટે કોઈ દાવો પ્રાપ્ત થશે નહીં. જો તમારી પાસે એકલ-પોતાની નુકસાન પોલિસી અથવા વ્યાપક કાર વીમો હોય તો પૂરના નુકસાનને આવરી લેવામાં આવે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, કંપની પોલિસીની શરતો મુજબ સમારકામ અથવા રિપ્લેસમેન્ટ પાર્ટ્સ માટે ચૂકવણી કરે છે.
ફક્ત સિંગલ અને વ્યાપક પૉલિસી જ કારને પૂરના નુકસાનને આવરી લે છે.
જો તમે દર વર્ષે પૂર અથવા પાણી ભરાવાની સંભાવના ધરાવતા શહેરમાં રહો છો, તો કોમ્પ્રિહેન્સિવ કાર વીમો ખરીદવો સમજદારીભર્યું છે. વીમો ખરીદતા પહેલા, વિવિધ કંપનીઓની પૉલિસી અને પ્રીમિયમની તુલના કરો. જો જરૂરી હોય તો, દરેક કંપનીના એક્ઝિક્યુટિવ સાથે ફોન પર અથવા રૂબરૂ મળી પોલિસીની વિગતોની ચર્ચા કરો. પછી તમે તમારી જરૂરિયાતોને મુજબ સારી યોજના પસંદ કરી શકો છો.
ચોમાસા દરમિયાન આ એડ-ઓન કવર મહત્વપૂર્ણ
એ નોંધવું યોગ્ય છે કે ફક્ત એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ અથવા સ્વતંત્ર ઓન-ડેમેજ પોલિસી જ કારને પૂરથી થયેલા નુકસાનને આવરી લે છે. વધુમાં, એન્જિન સુરક્ષા એડ-ઓન વિના, પાણીને કારણે એન્જિનને થયેલા નુકસાનનો દાવો કરવો પડકારજનક બની શકે છે. તેથી, જીરો ડેપ્રિસિએશન, એન્જિન સેફ્ટી, ઉપભોક્તા અને રોડસાઇડ સહાય જેવા એડ-ઓન્સ સિલેક્ટ કરવાથી સેફ્ટીમાં સુધારો થાય છે.
કારને પૂરથી થયેલા નુકસાનનું રિપેરીંગ કરાવવામા માટે મોંઘુ પડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, યોગ્ય વીમા પૉલિસી તમને નોંધપાત્ર નુકસાનથી બચાવી શકે છે. સૌથી અગત્યનું, ડૂબી ગયેલી કારનું એન્જિન ક્યારેય શરૂ ન કરો. તાત્કાલિક વીમા કંપનીને જાણ કરો અને ફોટો અને વિડિયો રેકોર્ડ રાખો. આ સરળ સાવચેતી તમને લાખો રૂપિયાના નુકસાનથી બચાવી શકે છે.