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જુલાઈ એન્ડિંગમાં કાર બજાર ગરમાશે: Maruti, Toyota અને Honda લાવી રહી છે નવા મોડલ્સ, જાણો લોન્ચિંગ ડેટ અને કિંમત

Upcoming Car Launches: જુલાઈ 2026ના અંત પહેલા ભારતીય ઓટો બજારમાં ત્રણ નવી કાર લોન્ચ થવાની તૈયારીમાં છે. આમાં 2026 મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ, હોન્ડા ZR-V હાઇબ્રિડ અને નેક્સ્ટ-જનરેશન ટોયોટા હિલક્સનો સમાવેશ થાય છે. નવી બ્રેઝામાં અપડેટેડ ડિઝાઇન અને નવું એન્જિન હોવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે હોન્ડા ZR-V હાઇબ્રિડ મજબૂત હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી અને પ્રીમિયમ સુવિધાઓ સાથે આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:10 PM IST
જુલાઈ એન્ડિંગમાં કાર બજાર ગરમાશે: Maruti, Toyota અને Honda લાવી રહી છે નવા મોડલ્સ, જાણો લોન્ચિંગ ડેટ અને કિંમત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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