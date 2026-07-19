/જુલાઈ એન્ડિંગમાં કાર બજાર ગરમાશે: Maruti, Toyota અને Honda લાવી રહી છે નવા મોડલ્સ, જાણો લોન્ચિંગ ડેટ અને કિંમત

Upcoming Car Launches: જુલાઈ 2026નો મહિનો ઓટોમોબાઈલ બજાર માટે ઘણો વ્યસ્ત રહ્યો છે. આ મહિને ટાટા સીએરા EV અને કિયા સાયરોસ EV જેવા અનેક નવા વાહનો લોન્ચ થયા. જોકે, જુલાઈ પૂરો થાય તે પહેલાં ત્રણ વધુ નવી કાર ભારતીય બજારમાં પ્રવેશવાની તૈયારીમાં છે. આમાં 2026 મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ, હોન્ડા ZR-V હાઇબ્રિડ અને નેક્સ્ટ-જનરેશન ટોયોટા હિલક્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણ મોડેલો વિવિધ ગ્રાહક સેગમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવશે અને ડિઝાઇન, સુવિધાઓ અને ટેકનોલોજીમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો દર્શાવવામાં આવશે.
2026 મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ
કાર્ટોકના અહેવાલ મુજબ, મારુતિ સુઝુકી 23 જુલાઈના રોજ 2026 બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરશે. કંપનીએ આ સબ-4 મીટર SUVને નવી ડિઝાઇન અને વધારાની સુવિધાઓ સાથે અપડેટ કરી છે. નવી બ્રેઝામાં સુધારેલી ફ્રન્ટ ગ્રિલ, સ્પોર્ટી રેડ એક્સેન્ટ્સ, એક નવું બમ્પર અને સિલ્વર સ્કિડ પ્લેટ હશે. વધુમાં, પાછળના ભાગમાં કનેક્ટેડ LED ટેલલેમ્પ, એક નવું બમ્પર અને ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સ હોવાની અપેક્ષા છે.
કેબિનમાં 10.1-ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ અને ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટ પર પેડલ શિફ્ટર્સ હોઈ શકે છે. એન્જિન વિકલ્પોમાં હાલના 1.5-લિટર પેટ્રોલ અને CNG વિકલ્પો સાથે નવું 1.0-લિટર બૂસ્ટરજેટ ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન શામેલ છે. તેની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ ₹8.80 લાખ હોવાની ધારણા છે, જ્યારે ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટની કિંમત ₹15 લાખ સુધી હોઈ શકે છે.
હોન્ડા ZR-V હાઇબ્રિડ
હોન્ડા 20 અથવા 21 જુલાઈની આસપાસ ભારતીય બજારમાં ZR-V હાઇબ્રિડ લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ SUV કંપનીની મુખ્ય ઓફર હશે અને તેને મર્યાદિત સંખ્યામાં CBU (કમ્પ્લીટલી બિલ્ટ યુનિટ) તરીકે ભારતમાં લાવવામાં આવશે. તેમાં ડ્યુઅલ-મોટર સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ સાથે 2.0-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન હશે. આ સેટઅપ 184 bhp અને 315 Nm ટોર્ક જનરેટ કરશે. એન્જિન e-CVT ગિયરબોક્સથી સજ્જ હશે. કંપનીનો દાવો છે કે આ SUV 22.8 kmpl સુધીની માઇલેજ આપશે અને ફુલ ટાંકી પર લગભગ 1,300 કિલોમીટર મુસાફરી કરી શકે છે.
સ્પષ્ટીકરણોમાં 9-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 10.25 ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો, 12-સ્પીકર બોસ ઓડિયો સિસ્ટમ, વાયરલેસ ચાર્જર, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ અને ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલનો સમાવેશ થાય છે. સલામતી સુવિધાઓમાં આઠ એરબેગ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, TPMS અને લેવલ 2 ADAS શામેલ છે. તેની અપેક્ષિત એક્સ-શોરૂમ કિંમત 40 લાખ રૂપિયાથી 45 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.
નેક્સ્ટ-જનરેશન ટોયોટા હિલક્સ
ટોયોટા 28 જુલાઈએ નેક્સ્ટ-જનરેશન હિલક્સ લોન્ચ કરશે. નવું મોડેલ IMV બોડી-ઓન-ફ્રેમ પ્લેટફોર્મ પર આધારિત હશે, પરંતુ તેની ડિઝાઇન અને સુવિધાઓમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. નવી Hiluxમાં સ્લિમ LED હેડલેમ્પ્સ, મોટી હનીકોમ્બ ગ્રિલ, ટોયોટા લેટરિંગ, નવા એલોય વ્હીલ્સ, સિલ્વર સ્કિડ પ્લેટ અને નવો સનગ્લો બહારનો રંગ હશે. કેબિનમાં ડ્યુઅલ 12.3-ઇંચ ડિસ્પ્લે, વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો, ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને કનેક્ટેડ કાર ટેકનોલોજી જેવી સુવિધાઓ હશે.
સેફ્ટીમાં તે લેવલ 2 ADAS, સાત એરબેગ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, TPMS, હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ, હિલ ડિસેન્ટ કંટ્રોલ અને આગળ અને પાછળના પાર્કિંગ સેન્સરથી સજ્જ હોઈ શકે છે. એન્જિન 2.8-લિટર ડીઝલ યુનિટ રહેશે, જે 204 PS પાવર ઉત્પન્ન કરે છે. તે મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ બંને સાથે ઓફર કરવામાં આવશે, અને તે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર-વ્હીલ ડ્રાઇવ સાથે પણ આવશે. તેની શરૂઆતની કિંમત, એક્સ-શોરૂમ, લગભગ ₹35 લાખ હોવાની અપેક્ષા છે.