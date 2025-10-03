GSTમાં ઘટાડા પછી ઐતિહાસિક ઊંચાઈએ પહોંચ્યું કારનું વેચાણ, TATAથી હ્યુન્ડાઇ સુધી, સપ્ટેમ્બરમાં કોણે મારી બાજી, જાણો
September Car Sell: સપ્ટેમ્બર 2025માં GST 2.0 દ્વારા અને નવરાત્રિ જેવી તહેવારોની મોસમએ ભારતીય ઓટો ઉદ્યોગને નવજીનવ આપ્યું છે. વાહનોના ભાવમાં ઘટાડાથી ગ્રાહકોનો ઉત્સાહ વધ્યો છે, જેના કારણે કંપનીઓના વેચાણ અહેવાલોમાં જોરદાર ઉછાળો આવ્યો છે.
September Car Sell: સરકારે GST ઘટાડો કર્યો સાથે સાથે દિવાળી અને નવરાત્રિ જેવા તહેવારો પણ આવ્યા જેના કારણે લોકોએ ગાડીઓની ભારે ખરીદી કરી છે, જો કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કેટલી ગાડીઓનું વેચાણ થયુ અને કઈ ગાડી સૌથી વધારે વેચાણી તેના વિશે ચાલો તમને જાણકારી આપીએ.
મારુતિ સુઝુકી: સપ્ટેમ્બરમાં કુલ 189,665 વાહનોનું વેચાણ કર્યું
- રેકોર્ડબ્રેક નિકાસ: કંપનીએ એક જ મહિનામાં વિદેશમાં રેકોર્ડબ્રેક 42,204 વાહનોનું વેચાણ કર્યું.
- મુશ્કેલ સ્થાનિક બજાર: સ્થાનિક વાહનોનું વેચાણ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ઘટીને 135,711 યુનિટ થયું. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન મુશ્કેલીઓ પણ એક પરિબળ હતું.
- તહેવારોની અપેક્ષાઓ: નવરાત્રિના પહેલા આઠ દિવસોમાં કંપનીની ડિલિવરી મજબૂત રહી છે, જેના કારણે ઓક્ટોબર માટે અપેક્ષાઓ વધી છે.
TATA મોટર્સ: ઇતિહાસ રચ્યો, 59,667 પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ
- EV સ્પિડ: ટાટાની ઇલેક્ટ્રિક કાર (EV)નું વેચાણ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં લગભગ બમણું (96% વધારો) થયું, જે 9,191 યુનિટ પર પહોંચ્યું.
- સ્ટાર પર્ફોર્મર: એકલા નેક્સોન SUV એ 22,500થી વધુ યુનિટ વેચીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
- બીજા સ્થાને લીડ: ટાટાએ મારુતિ પછી વેચાણમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ વેચાણ કરી સ્થાન મેળવ્યું.
મહિન્દ્રા: 100,298 વાહનોના વેચાણ સાથે 16%નો વધારો નોંધાવ્યો
- SUV સેગમેન્ટ મજબૂત: મહિન્દ્રાએ દેશમાં 56,233 SUV વેચી, જે ગયા વર્ષ કરતા 10% વધુ છે.
- તહેવારની તાકાત: નવરાત્રિના પહેલા નવ દિવસોમાં, તેના ડીલરોએ ગયા વર્ષ કરતા 60% વધુ SUV વેચાણ કર્યું છે.
હ્યુન્ડાઇ: ફક્ત 51,547 પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ
- હ્યુન્ડાઇ માટે સપ્ટેમ્બરમાં મુશ્કેલ મહિનો રહ્યો. તે વેચાણની દ્રષ્ટિએ ચોથા સ્થાને સરકી ગયું.
- સ્થાનિક વેચાણમાં ઘટાડો: કંપનીએ સપ્ટેમ્બરમાં દેશમાં ફક્ત 51,547 પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ કર્યું.
- SUV એકમાત્ર આધાર બની રહી: જોકે, SUV એ તેના કુલ વેચાણમાં 72.4% હિસ્સો (37,313 યુનિટ) રાખ્યો હતો, જે કંપની માટે એક રેકોર્ડ છે. ક્રેટાએ 18,861 યુનિટ સાથે તેનું અત્યાર સુધીનું શ્રેષ્ઠ વેચાણ નોંધાવ્યું.
