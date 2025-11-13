કાર વેચતા પહેલાં આ 5 વાતનું જરૂર રાખો ધ્યાન, બાકી ઘરેથી ઉઠાવી લઈ જશે પોલીસ
Car Selling Tips: દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસ બાદ પોલીસ કારના જૂના માલિકો સુધી પહોંચી છે. તેથી કાર વેચતા પહેલા ડેટા ક્લીનઅપ કરવાની સાથે આ કામ જરૂર કરો.
Car Selling Tips: 10 નવેમ્બરની સાંજે આશરે 7 કલાકે દિલ્લીના લાલ કિલ્લા પાસે i20 કારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં 13 લોકોના મોત થયા અને ઘણા લોકોને ઈજા પહોંચી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે જે કારમાં બ્લાસ્ટ થયો તે ચાર દિવસ પહેલા ખરીદવામાં આવી હતી. જેની પાસેથી કાર ખરીદવામાં આવી તે ત્રીજો માલિક હતો.
પરંતુ પોલીસે પહેલા માલિક મોહમ્મદ સલમાનને પૂછપરછ માટે પકડી દીધો હતો. આ મામલો જણાવે છે કે જો તમે તમારી જૂની કાર ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા વગર વેચો છો તો મુશ્કેલી ગમે ત્યારે તમારા દરવાજે આપી શકે છે. તેથી કાર વેચવા સમયે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે.
કારનો ડેટા ડિલીટ કરો
કાર આપતા પહેલા ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમાંથી પોતાનું Google કે Apple એકાઉન્ટ લોગઆઉટ કરો. સેવ કરેલા નંબર, કોલ ડિસ્ટ્રી, નેવિગેશન એડ્રેસ બધુ ડિલીટ કરો. FasTag હટાવો અને કારમાં જીપીએસ ટ્રેકર કે કોઈ કનેક્ટેડ એપ જેમ કે BlueLink કે i-Connect છે તો તેને ડિસેબલ કરો. તેનાથી તમારી પર્સનલ જાણકારી સુરક્ષિત રહે છે.
લેખિત એગ્રીમેન્ટ જરૂર બનાવડાવો
કાર વેચ્યા બાદ ખરીદનાર ગમે તે હોય એક લેખિત સેલ એગ્રીમેન્ટ જરૂર તૈયાર કરો. તેમાં ગાડી નંબર, મોડલ, ડીલની રકમ, તારીખ અને બંને પાર્ટીની આઈડીની વિગત લખો. ડિલીવરી નોટમાં સમય અને પેમેન્ટની વિગત નાખો. સાથે બંનેની સહી કરાવો. આ કાગળ બાદમાં કાયદાકીય સુરક્ષા આપે છે.
RC ટ્રાન્સફર તાત્કાલિક કરાવો
ફોર્મ 29 અને 30 ભરીને RTOમાં નામ ટ્રાન્સફર કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. RTO રેકોર્ડમાં નામ બદલાય ત્યાં સુધી, વાહનની સંપૂર્ણ જવાબદારી અગાઉના માલિકની રહેશે. પ્રક્રિયા ઓનલાઈન શરૂ કરી શકાય છે, પરંતુ ભૌતિક ચકાસણી માટે RTO ની મુલાકાત લેવી વધુ સારું છે.
બાકી ચલણ અને લોન ભરો
વાહન વેચતા પહેલા બધા ઇન્વોઇસ, રોડ ટેક્સ અને દંડ ચૂકવો. જો કાર પર બેંક લોન હોય, તો બેંક પાસેથી NOC મેળવો અને ગીરો દૂર કરો. આમ કરવામાં નિષ્ફળતા RC ટ્રાન્સફરને અટકાવી શકે છે, જેનાથી ખરીદનારને અસુવિધા થઈ શકે છે.
વીમો અને પીયુસી રાખો
PUC સર્ટિફિકેટ અને વીમો બંને કાયદેસર હોવા જોઈએ. દિલ્હી–NCR માં જૂના પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાહનોની આરસી ઇનવેલિડ થઈ જાય છે. તેથી આવા વાહનોને રજીસ્ટર્ડ સ્ક્રેપિંગ સેન્ટરમાં આપી સર્ટિફિકેટ જરૂર લો. તેનાથી તમે કાયદાકીય રીતે સુરક્ષિત રહેશો.
