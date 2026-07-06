/કેટલા KM કે મહિના પછી બદલવું પડે કારનું એન્જિન ઓઇલ ? જો ભૂલ કરી તો થઈ શકે મોટું નુકસાન!

Car Engine Oil : કારના શ્રેષ્ઠ પરફોર્મન્સ અને લાંબા આયુષ્ય માટે એન્જિન ઓઇલ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો એન્જિન ઓઇલ સમયસર બદલવામાં ન આવે, તો એન્જિનમાં ઘર્ષણ વધે છે. આના કારણે એન્જિનના ભાગો ઝડપથી ઘસાઈ જાય છે, માઇલેજ પર અસર પડે છે. તેથી એન્જિન ઓઇલ ક્યારે બદલવું જોઈએ તે જાણવું જરૂરી છે.
કાર પ્રમાણે ઓઈલ બદલવાનો અંતરાલ અલગ અલગ
દરેક કાર માટે એન્જિન ઓઇલ બદલવાનો યોગ્ય સમય સરખો હોતો નથી. તે કારના પ્રકાર, એન્જિન ટેકનોલોજી, ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઈલ અને રસ્તાની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ અને મોડર્ન કાર માટે ઓઈલ બદલવાનો અંતરાલ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. યોગ્ય સમયે ઓઈલ બદલવાથી એન્જિન કાર્યક્ષમતા અને આયુષ્ય બંને વધે છે.
પેટ્રોલ કારમાં એન્જિન ઓઇલ ક્યારે બદલવું જોઈએ ?
જો તમારી પાસે પેટ્રોલ કાર હોય, તો સામાન્ય રીતે 5,000થી 10,000 કિલોમીટર વચ્ચે એન્જિન ઓઇલ બદલવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જો કે, જો કાર મોટાભાગે શહેરના ટ્રાફિકમાં ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં વારંવાર સ્ટોપ-એન્ડ-ગો ડ્રાઇવિંગ થાય છે તો આ અંતરાલ ઓછો હોઈ શકે છે અને ઓઈલ વહેલા બદલવાની જરૂર પડી શકે છે.
ડીઝલ અને ફુલ સિન્થેટિક ઓઈલ વચ્ચેનો તફાવત
ડીઝલ કારમાં એન્જિન ઓઇલ સામાન્ય સ્થિતિમાં આશરે 7,000 થી 10,000 કિલોમીટર સુધી અસરકારક રહી શકે છે. જો કે, ભારે વજન, લાંબા અંતરની મુસાફરી અને ખરાબ રસ્તાઓ પર વાહન ચલાવવાથી તેનું આયુષ્ય ઘટી શકે છે. તેનાથી વિપરીત, આધુનિક કારમાં વપરાતું ફુલ સિન્થેટિક એન્જિન ઓઇલ વધુ ટકાઉ હોય છે અને લગભગ 10,000 થી 15,000 કિલોમીટર સુધી ટકી શકે છે. તેમ છતાં ચોક્કસ અંતરાલ કાર મોડેલ અને ઉત્પાદકની માર્ગદર્શિકા પર આધાર રાખે છે.
કારનો વધુ ઉપયોગ થતો નથી તો એન્જિન ઓઇલ ક્યારે બદલવું ?
ઘણી કાર છ મહિનામાં ફક્ત 3,000 થી 4,000 કિલોમીટર જ કાપે છે. પરિણામે ઘણા કાર માલિકોને લાગે છે કે ઉલ્લેખિત માઇલેજ સુધી કાર ફરી નથી તેથી એન્જિન ઓઇલ બદલવાની કોઈ જરૂર નથી. જોકે, ઓટોમોટિવ એક્સપર્ટના મતે, આ માન્યતા ખોટી છે. મર્યાદિત ઉપયોગ ધરાવતી કારમાં પણ સમયસર એન્જિન ઓઇલ બદલવું જરૂરી છે.
ફક્ત માઇલેજ નહીં, સમય પણ મહત્વપૂર્ણ
એન્જિન ઓઇલ ફક્ત કાર વધુ ચાલવાથી ખરાબ નથી થતું, તેની ગુણવત્તા પણ સમય જતાં બગડે છે. જો કાર લાંબા સમય સુધી પાર્ક કરેલી રહે છે અથવા ભાગ્યે જ ઉપયોગમાં લેવાય છે, તો એન્જિન ઓઇલ ધીમે ધીમે તેની અસરકારકતા ગુમાવે છે. તેથી ઓઈલ બદલવા માટે ફક્ત ઓડોમીટર રીડિંગ પર આધાર રાખવો એ યોગ્ય નથી.
સર્વિસ શેડ્યૂલને નજરઅંદાજ ના કરો
ઉત્પાદક દ્વારા ભલામણ કરાયેલ સર્વિસ શેડ્યૂલનું પાલન શ્રેષ્ઠ એન્જિન પરફોર્મન્સ જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. નિર્ધારિત અંતરાલો પર એન્જિન ઓઇલની સર્વિસિંગ અને ફેરફાર એન્જિનનું રક્ષણ કરે છે, ફ્યુઅલ કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરે છે અને કારનું આયુષ્ય લંબાવે છે. તેથી, કાર વારંવાર ચલાવવામાં આવે છે કે ઓછી ચલાવવામાં આવે છે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, સમયસર અને કંપની માર્ગદર્શિકા અનુસાર એન્જિન ઓઇલ બદલવું જોઈએ.