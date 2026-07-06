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કેટલા KM કે મહિના પછી બદલવું પડે કારનું એન્જિન ઓઇલ ? જો ભૂલ કરી તો થઈ શકે મોટું નુકસાન!

Car Engine Oil : જો તમે તમારી કાર સતત ચલાવો છો, પરંતુ એન્જિન ઓઈલ બદલવામાં વિલંબ કરો છો, તો આ ભૂલ તમારા એન્જિનને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કારનું પરફોર્મન્સ અને એન્જિન બંને સારી સ્થિતિમાં રહે તે માટે તમારે કેટલા કિલોમીટર અથવા કેટલા સમય પછીઓઈલ બદલવું જોઈએ તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 06, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:24 PM IST
કેટલા KM કે મહિના પછી બદલવું પડે કારનું એન્જિન ઓઇલ ? જો ભૂલ કરી તો થઈ શકે મોટું નુકસાન!
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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