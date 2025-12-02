Prev
Cars Under 7 Lakh: ડેલી અપ-ડાઉન માટે બેસ્ટ છે આ કાર, 7 લાખની રેન્જમાં મળે છે ટાટા-મારૂતિની ગાડીઓ

Cars Under 7 Lakh In India: ભારતમાં લોકો દરરોજ ઓફિસ જવા-આવવા માટે સસ્તી અને શાનદાર કારનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છે છે. દેશમાં સાત લાખ રૂપિયાની રેન્જમાં ઘણી શાનદાર કાર મળે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:41 PM IST

Best Cars For Daily Up-down: ભારતમાં, લોકો કાર ખરીદતા પહેલા બજેટ તૈયાર કરે છે. ઘણા લોકો દૈનિક મુસાફરી માટે 600,000 થી 700,000 રૂપિયાની કાર ખરીદવા માંગે છે. ભારતીય બજારમાં ઘણી બધી કાર છે જે 700,000 રૂપિયાની રેન્જમાં સસ્તી છે. મારુતિ સુઝુકી અને ટાટાની સાથે, હ્યુન્ડાઇ કાર પણ આ કિંમત શ્રેણીમાં આવે છે. મારુતિ ફ્રોન્ક્સ, ટાટા પંચ અને હ્યુન્ડાઇ i20 આ વાહનોમાં શામેલ છે.

ટાટા પંચ (Tata Punch)
ટાટા પંચ ભારતમાં વેચાતી મોસ્ટ પોપુલર એસયુવીમાંથી એક છે. ટાટાની આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.49 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. આ કારના 31 વેરિએન્ટ ભારતીય બજારમાં સામેલ છે. પંચમાં 1.2 લીટર રેવોટ્રોન એન્જિન મળે છે. આ કારને ગ્લોબલ NCAP થી 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. આ કાર ઈકો અને સિટી ડ્રાઇવિંગ મોડ પર ચલાવી શકાય છે.

મારૂતિ ફ્રોંક્સ (Maruti Fronx)
મારૂતિ ફ્રોંક્સ પણ સાત લાખ રૂપિયાની રેન્જમાં આવતી કાર છે. મારૂતિની કાર શાનદાર માઇલેજ આપવા માટે જાણીતી છે. આ કારણે આ કાર શહેરોમાં ચલાવવા માટે શાનદાર માનવામાં આવે છે. મારૂતિ ફ્રોંક્સની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.85 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. મારૂતિની આ કારમાં સેફ્ટી માટે છ એરબેગ આપવામાં આવે છે. આ ગાડીમાં હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ અને એન્ટી-લોક બ્રેકિંગ સિસ્ટમનું ફીચર મળે છે.

હ્યુન્ડાઈ i20 (Hyundai i20)
હ્યુન્ડાઈ  i20 ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.87 લાખથી શરૂ થાય છે. આ હેચબેકમાં 1.2 લીટર Kappa પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. આ 5-સીટર કારમાં લાગેલા એન્જિનથી 6,000 rpm પર 61 kW નો પાવર મળે છે અને 4200 rpm પર 114.7 Nm નો ટોર્ક જનરેટ થાય છે. આ કારના એન્જિનની સાથે 5-સ્પીડ મેનુઅલ ટ્રાન્સમિશન લાગેલું છા. કારના ફ્રંટમાં ડિસ્ક અને રિયરમાં ડ્રમ બ્રેક લાગેલી છે. આ કાર 37 લીટર ફ્યૂલ ટેંકની કેપિસિટી સાથે આવે છે.
 

