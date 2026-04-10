ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyપ્રથમવાર કાર ખરીદનારાઓ માટે બેસ્ટ ડીલ! 5 લાખથી ઓછામાં આવે છે આ ધાંસૂ કાર

પ્રથમવાર કાર ખરીદનારાઓ માટે બેસ્ટ ડીલ! 5 લાખથી ઓછામાં આવે છે આ ધાંસૂ કાર

5 લાખ રૂપિયાના બજેટમાં ભારતમાં ઘણી શાનદાર એન્ટ્રી-લેવલ કાર ઉપલબ્ધ છે. Maruti Suzuki S-Presso, Maruti Suzuki Alto K10, Renault Kwid, Tata Tiago અને  Maruti Suzuki Celerio જેવી કાર ઓછી કિંમત, શાનદાર માઇલેજ અને સીએનજી વિકલ્પની સાથે શાનદાર વિકલ્પ છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 10, 2026, 04:07 PM IST
  • 5 લાખથી ઓછી કિંમતમાં મળી જશે આ કાર
  • મારૂતિ, ટાટા, રેનો સહિતના વિકલ્પ ઉપલબ્ધ
  • સીએનજી વિકલ્પમાં પણ ઉપલબ્ધ છે સસ્તી કાર

ભારતમાં મોટા ભાગના લોકો માટે કાર ખરીદવા સમયે સૌથી મહત્વનું તેનું બજેટ હોય છે. કારણ કે ગાડી લેવામાં મોટો ખર્ચ આવે છે, તેથી લોકો એવી કાર પસંદ કરે છે જે સસ્તી હોવાની સાથે-સાથે માઇલેજ, ફીચર્સ અને ઉપયોગમાં પણ સારી હોય.

આ કારણે કાર કંપનીઓ સતત એવી ગાડીઓ રજૂ કરી રહી છે, જે ઓછી કિંમતમાં શાનદાર પરફોર્મંસ અને સુવિધાઓ આપે છે. જો તમારૂ બજેટ 5 લાખ રૂપિયા સુધી છે, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ રેન્જમાં ઘણી સારી એન્ટ્રી-લેવલ કારો ઉપલબ્ધ છે, જે કિંમત, માઇલેજના મામલામાં શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થાય છે.

મારૂતિ સુઝુકી એસ-પ્રેસો
5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતવાળી સૌથી સસ્તી કારની યાદીમાં મારૂતિ સુઝુકી એસ-પ્રેસો સૌથી ઉપર છે, જે વર્તમાન સમયમાં સૌથી વધુ વેચારી કારમાં સામેલ છે. તેમાં 63 બીએચપીનો પાવર અને 89 એનએમનો ટોર્ક જનરેટ કરનાર K10C 1.0-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે, જે 5-સ્પીડ ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. તેની કિંમત 3.49 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે. ખરીદદારોને ફેક્ટરી ફિટેડ સીએનજી વેરિએન્ટનો વિકલ્પ પણ મળે છે.

મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો K10
વધુ એક શાનદાર અને સસ્તો વિકલ્પ મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો K10 છે. તેમાં એસ-પ્રેસોની જેમ K10C 1.0-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે, જે 63 bhp નો પાવર અને 89 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે અને 5-સ્પીડ ટ્રાન્સમિશનની સાથે આવે છે. અલ્ટો કે10ની શરૂઆતી કિંમત 3.69 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે અને તે સીએનજી વિકલ્પની સાથે પણ આવે છે.

રેનોલ્ટ ક્વિડ
SUV થી પ્રેરિત ડિઝાઇન અને 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમનતે કારણે Renault Kwid પ્રથમવાર કાર ખરીદનારા માટે એક સારો વિકલ્પ બનીને ઉભરી છે. તેમાં 1.0 લીટરનું ત્રણ-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 67 bhp નો પાવર અને 91 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પ મળે છે. આ હેચબેકની કિંમત 4.29 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.

ટાટા ટિયાગો
બજેટની અંદર પ્રીમિયમ હેચબેકનો અનુભવ મેળવવા ઈચ્છતા ગ્રાહકો માટે ટાટા ટિયાગો એક આકર્ષક વિકલ્પ છે. તેમાં 1.2 લીટરનું ત્રણ-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે, જે 84 બીએચપીનો પાવર અને 113 એનએમનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. ટિયાગો 5-સ્પીડ મેનુઅલ કે 5-સ્પીડ એએમટી ગિયરબોક્સ વિકલ્પમાં ઉપલબ્ધ છે. તેની શરૂઆતી કિંતમ 4.59 લાખ રૂપિયા છે અને ટાટા તેને સીએનજી વિકલ્પમાં પણ રજૂ કરે છે.

મારૂતિ સુઝુકી સેલેરીયો
આ યાદીમાં છેલ્લું નામ છે મારૂતિ સુઝુકી સેલેરીયોનું, જે 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં આવતી કાર છે. આ એક હેચબેક છે જે પોતાના શાનદાર માઇલેજ માટે જાણીતી છે. તેમાં K10 1.0-લીટર પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે, જે 67.5 bhp નો પાવર અને 91.1 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. સેલેરિયોની શરૂઆતી કિંમત 4.69 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે અને તેનું સીએનજી વર્ઝન પણ ઉપલબ્ધ છે.

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

