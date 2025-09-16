Prev
આ છે ભારતની સૌથી મજબૂત 5 સ્ટાર સેફ્ટી રેટેડ કાર, અકસ્માતના કિસ્સામાં બચાવે છે મુસાફરોના જીવ

5 Star safety rating cars in India : જો તમારી પાસે 5 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગવાળી કાર છે, તો તે સામાન્ય કાર કરતાં ઘણી મજબૂત છે અને અકસ્માતની સ્થિતિમાં તમને સુરક્ષિત રાખે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:32 PM IST

5 Star safety rating cars in India : ભારતમાં રોડ સેફ્ટીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગ્લોબલ NCAP અને ભારત NCAP જેવી સંસ્થાઓ કારનું ક્રેશ ટેસ્ટિંગ કરે છે, ત્યારબાદ ક્રેશ ટેસ્ટના પરિણામોના આધારે કારને રેટિંગ આપવામાં આવે છે. આમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. 

5 સ્ટાર રેટિંગ વાહનના બોડી સ્ટ્રક્ચર, એરબેગ્સ, ABS, ESP અને અન્ય સુવિધાઓના આધારે આપવામાં આવે છે જે અકસ્માતના કિસ્સામાં ડ્રાઇવર અને મુસાફરોને ગંભીર ઇજાઓથી બચાવે છે. આજે અમે તમને ભારતમાં ઉપલબ્ધ 2025ની સૌથી સલામત કાર વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને 5 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે.

ટાટા સફારી

ટાટા સફારીને ગ્લોબલ NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. આ 7-સીટર SUV છે, જેમાં ગ્રાહકોને લેવલ-2 ADAS (ઓટો ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ, લેન કીપ આસિસ્ટ), 6-7 એરબેગ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, ESP, હિલ હોલ્ડ આસિસ્ટ જેવા પાવરફુલ ફીચર્સ મળે છે.

ટાટા હેરિયર

ટાટા હેરિયર ભારતમાં પણ એક ઉચ્ચ માંગવાળી SUV છે જેને ગ્લોબલ NCAP કેરોયુઝલ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. આ SUVમાં, ગ્રાહકોને 5-સીટર સ્પેસ, 7 એરબેગ્સ, TPMS, મલ્ટી-કોલિઝન બ્રેકિંગ, 360-ડિગ્રી કેમેરા સાથે ADAS ફીચર્સ મળે છે.

મહિન્દ્રા XUV700

આ પાવરફુલ SUVમાં ગ્રાહકોને ગ્લોબલ NCAPમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળે છે. આ SUVમાં તમને ADAS (એડેપ્ટિવ ક્રૂઝ, બ્લાઇન્ડ સ્પોટ મોનિટર), 6-7 એરબેગ્સ, ESP, હિલ ડિસેન્ટ કંટ્રોલ જેવા પાવરફુલ ફીચર્સ મળે છે.

ટાટા નેક્સન

ભારતમાં ટાટા નેક્સનને ગ્લોબલ NCAPમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે, તે એક મજબૂત અને પાવરફુલ SUV છે. આ એક સબ-કોમ્પેક્ટ SUV છે અને તેમાં ગ્રાહકોને 6 એરબેગ્સ, ABS, EBD, 360-ડિગ્રી કેમેરા, TPMS મળે છે અને એટલું જ નહીં, તે સૌથી સસ્તી 5-સ્ટાર કાર છે, જે નાના અકસ્માતોમાં ડ્રાઇવરનું રક્ષણ કરે છે. તેનું EV વર્ઝન પણ એટલું જ સલામત છે.

ફોક્સવેગન Virtus 

આ SUVમાં ગ્રાહકોને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળે છે. આ એક પાવરફુલ સેડાન છે જેમાં ગ્રાહકોને 6 એરબેગ્સ, ESP, મલ્ટી-કોલિઝન બ્રેકિંગ, ટાયર પ્રેશર મોનિટર મળે છે. આમાં, ગ્રાહકોને આગળ અને બાજુના ક્રેશમાં મજબૂત માળખું મળે છે જે મુસાફરોને ગંભીર ઇજાઓથી બચાવે છે.

car safety5 star car ratingcar safety rating5 star car safety rating

