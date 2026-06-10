/ટ્રેન પકડી લીધી, પણ તમારું આધાર કાર્ડ ઘરે જ રહી ગયું? TTE પણ તમને રોકશે નહીં, ફક્ત કરો આ કામ!

Valid ID Proof For Train Journey 2026: ભારતીય રેલ્વે દરરોજ લાખો લોકોને તેમના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે પણ લોકોને દેશની અંદર ક્યાંય પણ મુસાફરી કરવાની જરૂર પડે છે, ત્યારે તેઓ પહેલા ટ્રેનનો વિચાર કરે છે. રેલ્વે તેના ઓછા ભાડા, શ્રેષ્ઠ સુવિધાઓ, આરામ અને ઝડપી મુસાફરી માટે જાણીતી છે.
ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે સૌથી મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત ટિકિટ છે, અને ટિકિટ તમારી છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે ઓળખનો પુરાવો (આધાર કાર્ડ) હોવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, નહીં તો મુસાફરી દરમિયાન મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. આ સંદર્ભમાં, ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે લોકો ઓળખ માટે પોતાનું આધાર કાર્ડ કાઢે છે, પરંતુ ઉતાવળમાં, તેઓ ઘરે ભૂલી જાય છે, આ ડરથી કે TTE તેમને અટકાવી શકે છે અથવા દંડ ભરવો પડશે. ચાલો જોઈએ કે જો તમે ક્યારેય આવી પરિસ્થિતિમાં પડો તો શું કરવું.
આધાર કાર્ડ સાથે મુસાફરી કરવી શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
તમે કદાચ નોંધ્યું હશે કે જ્યારે તમે ટિકિટ બુક કરો છો, ખાસ કરીને ઓનલાઈન ટિકિટ, ત્યારે નીચે સ્પષ્ટપણે લખેલું હોય છે કે ઓળખ હેતુ માટે તમારે તમારું ઓરીજનલ આધાર કાર્ડ સાથે રાખવું આવશ્યક છે. જો કોઈ કારણોસર તમે તમારું ઓરીજનલ આધાર કાર્ડ ઘરે છોડીને ટ્રેનમાં ચઢો છો, તો રસ્તામાં તમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો TTE મુસાફરી દરમિયાન ઓળખ માટે તમારું આધાર કાર્ડ માંગે છે અને તમે તે પ્રદાન ન કરો છો, તો તમને દંડ થઈ શકે છે.
જો તમે IRCTC ઈ-ટિકિટ પર મુસાફરી કરી રહ્યા છો અને TTE દ્વારા પૂછવામાં આવે ત્યારે જરૂરી ફોટો ID આપી શકતા નથી, તો તમને ટિકિટ વિના મુસાફરી કરતા મુસાફર ગણી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, TTE તમારી પાસેથી ભાડું અને દંડ વસૂલ કરી શકે છે. નિયમો અનુસાર, ઓછામાં ઓછો 250 રૂપિયાનો દંડ લાગી શકે છે.
જો તમે ઘરે તમારું આધાર કાર્ડ ભૂલી જાઓ તો શું કરવું?
આ પરિસ્થિતિ કોઈપણ સાથે થઈ શકે છે. સરકાર અને UDAIની ડિજિટલ સેવાઓની મદદથી, આધાર તમારા મોબાઇલ ફોનમાં સુરક્ષિત રીતે સેવ કરી શકાય છે. નવી આધાર એપ્લિકેશન અને ડિજિટલ ઓળખ સુવિધાઓ સાથે, મુસાફરો ભૌતિક કાર્ડ વિના તેમની ઓળખ સાબિત કરી શકે છે.
આનો અર્થ એ છે કે જો તમારી મુસાફરી દરમિયાન તમારી પાસે તમારું ઓરીજનલ આધાર કાર્ડ ન હોય, તો પણ તે ઘણા કિસ્સાઓમાં કામ કરી શકે છે. નવી આધાર એપ્લિકેશનમાં QR કોડ-આધારિત ચકાસણી પણ છે. આ ટેકનોલોજી સંબંધિત અધિકારીઓને આધાર માહિતી ઝડપથી અને સુરક્ષિત રીતે ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આનાથી નકલી દસ્તાવેજોની શક્યતા પણ ઓછી થાય છે.
ઓળખ સાબિત કરવા માટે કયા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે?
રેલ્વેના નિયમો અનુસાર, ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા દરેક મુસાફર પાસે માન્ય ઓળખ કાર્ડ હોવું આવશ્યક છે જેથી TTE તેમને ઓળખી શકે. આધાર, મતદાર ID, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાસપોર્ટ અથવા અન્ય માન્ય દસ્તાવેજો ચકાસણી માટે રજૂ કરી શકાય છે. ઘણીવાર, લોકો તેમની મુસાફરી દરમિયાન ફક્ત એક જ ઓળખ દસ્તાવેજ, ખાસ કરીને તેમનું આધાર કાર્ડ, સાથે રાખે છે. જો કે, જો તે દસ્તાવેજ ઘરે છોડી દેવામાં આવે, તો આવી પરિસ્થિતિઓમાં આધાર એપ ખૂબ ઉપયોગી છે.