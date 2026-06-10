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ટ્રેન પકડી લીધી, પણ તમારું આધાર કાર્ડ ઘરે જ રહી ગયું? TTE પણ તમને રોકશે નહીં, ફક્ત કરો આ કામ!

Valid ID Proof For Train Journey 2026: લોકો ઘણીવાર પૂછે છે કે જો તેઓ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે ઘરે આધાર કાર્ડ ભૂલી જાય તો તેઓ પોતાની ઓળખ કેવી રીતે સાબિત કરી શકે. ચાલો એક ખાસ એપ વિશે જાણીએ.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 10, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:17 PM IST
ટ્રેન પકડી લીધી, પણ તમારું આધાર કાર્ડ ઘરે જ રહી ગયું? TTE પણ તમને રોકશે નહીં, ફક્ત કરો આ કામ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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