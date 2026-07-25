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સાવધાન! ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહન ચાર્જ કરતી વખતે ભૂલથી પણ ન કરતા આ 5 ભૂલો, બેટરી બ્લાસ્ટનું વધે છે જોખમ

EV Charging Tips: જો તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. અહીં, અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ કે આગથી બચવા માટે તમારા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરને ચાર્જ કરતી વખતે કઈ ભૂલો ટાળવી જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 25, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:20 PM IST
સાવધાન! ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહન ચાર્જ કરતી વખતે ભૂલથી પણ ન કરતા આ 5 ભૂલો, બેટરી બ્લાસ્ટનું વધે છે જોખમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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