/સાવધાન! ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહન ચાર્જ કરતી વખતે ભૂલથી પણ ન કરતા આ 5 ભૂલો, બેટરી બ્લાસ્ટનું વધે છે જોખમ

EV Charging Tips: ભારતીય બજારમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અને બાઇક ઝડપથી લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યા છે. જો કે, ઘરે આ વાહનોને ચાર્જ કરતી વખતે નાની બેદરકારી પણ મોટી અકસ્માતનું કારણ બની શકે છે. ચાર્જ કરતી વખતે ઇ-સ્કૂટરમાં આગ લાગવાની ઘણી ઘટનાઓ તાજેતરમાં નોંધાઈ છે. તેથી, જો તમે ઘરે અથવા હાઉસિંગ સોસાયટીમાં તમારા ઇલેક્ટ્રિક વાહનને ચાર્જ કરો છો, તો કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.
EV ખરીદતા પહેલા ચાર્જિંગ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવો
એક્સપર્ટ કહે છે કે ઇલેક્ટ્રિક વાહનની કિંમત અને શ્રેણી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પૂરતું નથી, ઘરે તેને સુરક્ષિત રીતે ચાર્જ કરવા માટે જરૂરી ચાર્જર અને ઇલેક્ટ્રિકલ સેટઅપના પ્રકારને સમજવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી, વાહન ખરીદતી વખતે, પછીથી કોઈપણ સમસ્યા ટાળવા માટે ડીલર પાસેથી બધી જરૂરી ચાર્જિંગ માહિતી મેળવવાની ખાતરી કરો.
તમારા ઘરનો ઇલેક્ટ્રિકલ લોડ તપાસવાનું ભૂલશો નહીં
તમારા EV ચાર્જ કરતા પહેલા, ખાતરી કરો કે તમારા ઘરનું ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્શન લોડને હેન્ડલ કરવા સક્ષમ છે. ઓછા પાવર કનેક્શન પર ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અથવા બાઇક ચાર્જ કરવાથી વાયરિંગ અને વીજળી પર વધુ પડતો ભાર પડે છે, જેના કારણે શોર્ટ સર્કિટ અને આગ લાગી શકે છે.
અનુભવી ટેકનિશિયન પાસે ચાર્જર ઇન્સ્ટોલ કરાવો
ક્યારેય કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ પાસે ઘરે EV ચાર્જર ઇન્સ્ટોલ કરવા ન દો. હંમેશા તેને તાલીમ પામેલા ટેકનિશિયન પાસે ઇન્સ્ટોલ કરાવો. યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરેલું ચાર્જર માત્ર સારું પ્રદર્શન કરતું નથી, પણ સલામતીના દૃષ્ટિકોણથી વધુ વિશ્વસનીય પણ છે.
સમર્પિત ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટનો ઉપયોગ કરો
એક્સપર્ટ ભલામણ કરે છે કે EV ચાર્જર હંમેશા અલગ, સમર્પિત ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ સાથે જોડાયેલા હોવા જોઈએ. આ ચાર્જિંગ દરમિયાન અન્ય ઘરગથ્થુ ઉપકરણો પર અસર અટકાવે છે અને ઇલેક્ટ્રિકલ લોડને સંતુલિત રાખે છે. આ અકસ્માતોનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે.
એક્સ્ટેંશન કોર્ડ અને એડેપ્ટર ટાળો
ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર અથવા બાઇક ચાર્જ કરવા માટે ક્યારેય એક્સ્ટેંશન કોર્ડ, કામચલાઉ વાયરિંગ અથવા કામચલાઉ કનેક્શનનો ઉપયોગ કરશો નહીં. તેવી જ રીતે, કોઈપણ પ્રકારના એડેપ્ટરને ચાર્જર સાથે કનેક્ટ કરવાનું ટાળો. આવી પદ્ધતિઓ અસુરક્ષિત માનવામાં આવે છે અને અકસ્માતો તરફ દોરી શકે છે.
યોગ્ય ચાર્જિંગ સેટઅપ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
એક્સપર્ટના મતે, દેશમાં ફક્ત 55 ટકા EV માલિકો પાસે સલામત અને યોગ્ય ચાર્જિંગ સેટઅપની ઍક્સેસ છે. આ જ કારણ છે કે ચાર્જિંગ દરમિયાન થતા અકસ્માતોના અહેવાલો વારંવાર સપાટી પર આવતા રહે છે. કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિયમોનું પાલન કરવાથી અને યોગ્ય ચાર્જિંગ સિસ્ટમ અપનાવવાથી આવા અકસ્માતો અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે.