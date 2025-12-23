સાવધાન ! હવે નવી રીતે હાઇજેક થઈ રહ્યું છે WhatsApp, સરકારે આપી વોર્નિંગ
વોટ્સએપે યુઝર્સને એક વોર્નિંગ આપી છે, જેમાં તેને GhostPairingથી દૂર રહેવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે. સાયબર ગુનેગારો વોટ્સએપ યુઝર્સને નિશાન બનાવવા અને તેના એકાઉન્ટ્સ હાઇજેક કરવા માટે નવી રીતનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
એક સરકારી એજન્સીએ WhatsApp યુઝર્સ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી આપી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય હેઠળની એજન્સી, ઇન્ડિયન કમ્પ્યુટર ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ ટીમ (CERT-In)એ એક નવા ખતરા વિશે માહિતી આપી છે અને યુઝર્સને સાવધ રહેવા વિનંતી કરી છે.
જે હાઈ રિસ્ક ઘોસ્ટ પેરિંગ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં હેકર્સનું એક જૂથ ચાલાકીપૂર્વક WhatsApp એકાઉન્ટ્સ પર કબજો કરી શકે છે. ચેતવણીમાં જણાવાયું છે કે હેકર્સ WhatsAppના ડિવાઇસ-લિંકિંગ ફીચરનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. તેઓ કોઈપણ પ્રમાણીકરણ વિના પેરિંગ કોડનો ઉપયોગ કરીને એકાઉન્ટ્સ હાઇજેક કરી શકે છે. આ એટલું ખતરનાક છે કે હેકર્સ રીઅલ-ટાઇમ ચેટ્સ વાંચી શકે છે અને રહસ્યો લીક કરી શકે છે.
સાયબર ગુનેગારો WhatsApp કેવી રીતે હાઇજેક કરે છે ?
WhatsApp હેકિંગ એક સરળ મેસેજથી શરૂ થાય છે. જ્યારે કોઈ વિક્ટીમને કોઈ જાણીતા સંપર્ક તરફથી એક સરળ મેસેજ મળે છે, "Hi, check this photo." મેસેજમાં એક લિંક હોય છે, જેમાં ફેસબુક જેવું પ્રીવ્યુ બતાવે છે.
CERT-Inની પોસ્ટ
જ્યારે વિક્ટીમ તેને જોવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે પ્રોસેસ ફોન નંબર માંગે છે અને વેરિફિકેશન માટે પૂછે છે. ચેતવણીમાં જણાવાયું છે કે સાયબર હુમલાખોરો વિક્ટીમના WhatsApp એકાઉન્ટને આ રીતે હાઇજેક કરે છે.
WhatsApp યુઝર્સે આ ભૂલ ટાળવી જોઈએ
જો કોઈ પરિચિત તમને તમારો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરવાનું કહેતો મેસેજ મોકલે છે, તો તમારે સાવચેત રહેવું જોઈએ. કોઈપણ લિંક દ્વારા તમારા મોબાઇલ નંબરને વેરિફાય કરશો નહીં જે સંભવિત રીતે તમારા WhatsAppને હેક કરી શકે છે.
WhatsAppના સેટિંગ્સમાં એક ખાસ વિકલ્પ
WhatsAppના સેટિંગ્સમાં "લિંક્ડ ડિવાઇસીસ" નામની ફીચર્સ છે. તમે આ ફીચર ચેક કરીને જોઈ શકો છો કે તમારું WhatsApp એકાઉન્ટ ક્યાં લોગ ઇન થયેલ છે. જો તમે કોઈ અજાણ્યા સ્થળે લોગ ઇન થયા છો તો તમે તરત જ લોગ આઉટ પણ કરી શકો છો. આ સર્વિસ Android અને iOS બંને પર ઉપલબ્ધ છે.
