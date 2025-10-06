Prev
Google Chrome યુઝર્સ માટે સરકારે જાહેર કર્યું એલર્ટ...ફટાફટ પતાવી દો આ કામ, નહીંતર થઈ શકે છે મોટું નુકસાન!

Google Chrome Update : ભારત સરકારની સાયબર સુરક્ષા એજન્સી CERT-Inએ Google Chrome અને Mozilla Firefox યુઝર્સને ચેતવણી આપી છે કે જૂના વર્ઝનનો ઉપયોગ કરનારા યુઝર્સ સાયબર એટેકનો શિકાર બની શકે છે.  
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:35 PM IST

Google Chrome Update : ભારત સરકારની સાયબર સુરક્ષા એજન્સી CERT-In એ દેશભરમાં ઇન્ટરનેટ યુઝર્સને ચેતવણી આપી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે Google Chrome અને Mozilla Firefoxના જૂના વર્ઝન હવે સુરક્ષિત નથી, કારણ કે તેમાં એવી ખામીઓ જોવા મળી છે જેનો ઉપયોગ હેકર્સ ડેટા ચોરી કરવા અથવા ઉપકરણોમાં વાયરસ દાખલ કરવા માટે કરી શકે છે. સરકારે યુઝર્સને સાયબર હુમલાઓથી બચાવવા માટે તાત્કાલિક તેમના બ્રાઉઝર્સને નવીનતમ વર્ઝનમાં અપડેટ કરવા વિનંતી કરી છે.

Google Chrome માટે ચેતવણી

CERT-In એ જણાવ્યું હતું કે Google Chromeના જૂના વર્ઝનમાં ઘણા ખતરનાક બગ્સ મળી આવ્યા છે (લિનક્સ માટે 141.0.7390.54 અને Windows/macOS માટે 141.0.7390.54/55 કરતાં જૂના). આમાં WebGPU અને વિડિઓ સિસ્ટમ્સમાં હીપ બફર ઓવરફ્લો, સ્ટોરેજ અને ટેબ્સમાં ડેટા લીક અને મીડિયા અને ડ્રમબોક્સમાં ખોટું કોડિંગ શામેલ છે. આ બગ્સનો ઉપયોગ રિમોટ એટેકર્સ દ્વારા યુઝર્સને નકલી વેબસાઇટ પર રીડાયરેક્ટ કરવા માટે કરી શકાય છે, જેમાંથી તેઓ સિસ્ટમમાં ઘૂસણખોરી કરી શકે છે અને પાસવર્ડ, બેંક વિગતો અને ઇમેઇલ ડેટા જેવી માહિતી ચોરી શકે છે.

Mozilla Firefox માટે ચેતવણી

Mozilla Firefox યુઝર્સને પણ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. 143.0.3 કરતા જૂના વર્ઝન અને 143.1 કરતા નાના iOS વર્ઝનમાં ઘણી ખામીઓ મળી આવી છે. આમાં કૂકી સ્ટોરેજનું ખોટું આઇસોલેશન, Graphics Canvas2માં integer overflow, અને JavaScript Engine JIT ખોટી રીતે સંકલન જેવા ગંભીર મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે. જો કોઈ યુઝર્સને લિંક અથવા જાહેરાત પર ક્લિક કરે છે, તો હેકર સિસ્ટમમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે અને બ્રાઉઝરમાં સંગ્રહિત વ્યક્તિગત અથવા નાણાકીય ડેટા ચોરી શકે છે.

યુઝર્સને સલાહ

CERT-In એ આ ધમકીને બંને બ્રાઉઝર્સ માટે ઉચ્ચ ગંભીરતા તરીકે વર્ગીકૃત કરી છે અને યુઝર્સને ક્રોમ અને ફાયરફોક્સના નવા વર્ઝન તાત્કાલિક ઇન્સ્ટોલ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ગૂગલ અને મોઝિલાએ આ સમસ્યાઓને ઠીક કરવા માટે સુરક્ષા પેચ બહાર પાડ્યા છે. જે લોકો આ ખામીઓ વિશે વધુ જાણવા માંગે છે તેઓ વિગતવાર રિપોર્ટ અને ડાઉનલોડ લિંક્સ જોવા માટે CERT-Inની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે બ્રાઉઝરને અપડેટ રાખવું, શંકાસ્પદ વેબસાઇટ્સ ટાળવી અને એન્ટિવાયરસનો ઉપયોગ કરવો એ સાયબર હુમલાઓથી બચવાના સૌથી સરળ રસ્તાઓ છે.
 

