/80sના રેટ્રો લુકે તો સોશિયલ મીડિયા ગાંડુ કર્યું, પરંતુ ફોટો અપલોડ કરતા પહેલાં જાણી લો પ્રાઇવસી રિસ્ક

હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર 'ChatGPT 80s Retro Trend' ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાના નોર્મલ ફોટાને 80sના વિન્ટેજ ફોટામાં ફેરવીને Instagram અને Facebook પર શેર કરી રહી છે. જોકે આ ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરવો મજેદાર લાગી શકે છે, પરંતુ તેમાં રહેલા ડિજિટલ જોખમો ગંભીર હોઈ શકે છે. શું તમે જાણો છો કે રેટ્રો લુકની આ દોડ તમારી ડિજિટલ privacy માટે જોખમ ઊભું કરી શકે છે?
તમારો ફોટો માત્ર એક સામાન્ય તસવીર નથી, તેમાં ઘણી સંવેદનશીલ માહિતી રહેલી છે. AI પ્લેટફોર્મ પર ફોટો અપલોડ કરવાથી તમારી ઓળખ, સ્થાન અને અંગત જીવન વિશેની વિવિધ મહત્વપૂર્ણ વિગતો સિસ્ટમમાં નોંધાઈ જાય છે.
ChatGPT પર ફોટો અપલોડ કરવાથી શું થાય ?
1. તમારો ચહેરો એ વ્યક્તિગત ડેટા છે : તમારો ચહેરો તમારી બાયોમેટ્રિક ઓળખ તરીકે કામ કરે છે. હાઈ ક્વોલિટીવાળા ફોટાનો ડીપફેક અને ડિજિટલ છેતરપિંડી માટે દુરુપયોગ થવાનું જોખમ હંમેશા રહેલું હોય છે.
2. મેટાડેટા (Metadata) સંબંધિત જોખમો: અસલી ફોટો ફાઇલમાં તમારા ફોનનું મોડેલ, ફોટો લેવાનો ચોક્કસ સમય અને તારીખ, અને ક્યારેક તમારું ચોક્કસ GPS લોકેશન જેમ કે તમારા ઘર અથવા ઓફિસનું સરનામું પણ હોય છે.
3. બેકગ્રાઉન્ડની વિગતો: બેકગ્રાઉન્ડમાં દેખાતી બાબતો જેમ કે ઘરનો નંબર, વાહનની લાયસન્સ પ્લેટ અથવા ઓફિસના બોર્ડ અજાણતા જ તમારા અંગત જીવન અને સ્થાન વિશેની વિગતો અન્ય લોકો સમક્ષ જાહેર કરી શકે છે.
OpenAIની નીતિ અનુસાર, જો તમે ફ્રી અથવા સ્ટાન્ડર્ડ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવ, તો કંપની તમારા અપલોડ કરેલા ફોટા અને ડેટાનો ઉપયોગ તેના AI મોડલ્સને તાલીમ આપવા માટે કરી શકે છે, સિવાય કે તમે સેટિંગ્સમાં આ સુવિધાને જાતે બંધ કરી હોય.
તમારી પ્રાઇવસીને સુરક્ષિત રાખવા માટે આ 5 સાવચેતીઓ રાખો
1. ડેટા ટ્રેનિંગ બંધ કરો: ChatGPT એપમાં Settings > Data Controls પર જાઓ અને "Improve the model for everyone" વિકલ્પને બંધ કરો.
2. ટેમ્પરરી ચેટ (Temporary Chat)નો ઉપયોગ કરો: ટેમ્પરરી ચેટમાં શેર કરાયેલા ફોટાનો ઉપયોગ મોડલ ટ્રેનિંગ માટે થતો નથી અને તે 30 દિવસ પછી સિસ્ટમમાંથી ડિલીટ થઈ જાય છે.
3. બેકગ્રાઉન્ડને બ્લર (blur) અથવા ક્રોપ (crop) કરો: ફોટો અપલોડ કરતા પહેલા, બિનજરૂરી બેકગ્રાઉન્ડ વિગતો, વાહનની લાયસન્સ પ્લેટ અથવા ઘરના સરનામાને ક્રોપ કરીને દૂર કરો.
4. અજાણી એપ્સથી બચો: પ્લે સ્ટોર પર મળતી અથવા સોશિયલ મીડિયાની જાહેરાતોમાં જોવા મળતી કોઈપણ અજાણી 'થર્ડ-પાર્ટી AI એપ'ને તમારા ફોનની ગેલેરીનો એક્સેસ ન આપો.
5. અત્યંત સંવેદનશીલ ફોટા અપલોડ કરવાનું ટાળો: બાળકોના ફોટા, ઓળખના દસ્તાવેજો (ID કાર્ડ્સ) અથવા અત્યંત ખાનગી કૌટુંબિક ફોટા ક્યારેય કોઈ AI ટૂલ પર અપલોડ કરશો નહીં.