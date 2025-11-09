15 જાન્યુઆરીથી WhatsApp પર બંધ થઈ જશે આ સુવિધા, કરોડો યુઝર્સને થશે અસર
WhatsAppના કરોડો યુઝર્સને 15 જાન્યુઆરી 2026થી આ સુવિધા નહીં મળે. યુઝર્સ હવે WhatsApp પર ChatGPTને એક્સેસ કરી શકશે નહીં. વપરાશકર્તાઓ તેમની AI ચેટ્સ સરળતાથી નિકાસ કરી શકશે.
Trending Photos
15 જાન્યુઆરીથી કરોડો WhatsApp યુઝર્સને એક મુખ્ય સુવિધા મળતી બંધ થઈ જશે. Metaની નવી પોલિસી WhatsApp યુઝર્સને આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવાથી અટકાવશે. Metaએ તેની પોલિસી અપડેટ કરી છે, WhatsApp પર થર્ડ-પાર્ટી AI ચેટબોટ્સના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર WhatsAppના બિઝનેસ API નિયમોનો એક ભાગ છે. બિઝનેસ યુઝર્સ સામાન્ય રીતે WhatsApp પર ChatGPT અને Perplexity AI જેવા થર્ડ-પાર્ટી ચેટબોટ્સનો ઉપયોગ કરે છે.
Metaની નવી પોલિસી
WhatsAppની નવી પોલિસી હેઠળ, ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ પર સામાન્ય AIને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ChatGPT બનાવનાર કંપની OpenAI એ પુષ્ટિ આપી છે કે ChatGPT 15 જાન્યુઆરી, 2026 પછી WhatsApp પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. કંપનીએ તેના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. OpenAI એ એક બ્લોગ પોસ્ટમાં આ જાહેરાત કરી. હાલમાં, 50 મિલિયનથી વધુ યુઝર્સ WhatsApp પર ChatGPTનો ઉપયોગ કરે છે. આ સુવિધા બંધ થવાથી લાખો યુઝર્સ પર અસર પડશે.
મેટાની નવી નીતિ હેઠળ, 15 જાન્યુઆરી, 2026થી WhatsApp Business API પર સામાન્ય AI ચેટબોટ્સનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. મેટાએ આ ફેરફારનું કારણ સિસ્ટમ લોડ અને વધતા મેસેજ વોલ્યુમને ગણાવ્યું. OpenAI એ મેટાની પોલિસીનો જવાબ આપતા કહ્યું કે તે WhatsApp પર તેની સેવા ચાલુ રાખવા માંગે છે, પરંતુ કંપનીની પોલિસીએ તેને આમ કરવાથી અટકાવ્યું. કંપની ટ્રાન્ઝિશનને સરળ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે જેથી યુઝર્સ તેની ચેટ હિસ્ટ્રીને સાચવી શકે.
ચેટ હિસ્ટ્રી કેવી રીતે સાચવવી ?
ChatGPT યુઝર્સ WhatsAppમાંથી તેમના AI બોટ કન્વર્ઝેશન સરળતાથી એક્સપોર્ટ કરી શકે છે. જો કે, WhatsApp AI ચેટબોટ્સમાંથી ચેટ્સના સીધા એક્સપોર્ટની મંજૂરી આપતું નથી. OpenAI તમારા WhatsApp નંબરને તમારા ChatGPT એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરીને છેલ્લી ચેટ્સને સાચવવાની એક રીત પૂરી પાડે છે. WhatsApp પર ChatGPT ઈન્ટીગ્રેશન થયા પછી યુઝર્સ તેમના ChatGPT એકાઉન્ટમાં તેમની WhatsApp ચેટ હિસ્ટ્રીને આ રીતે જોઈ શકે છે.
- સૌપ્રથમ ChatGPT એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો
- તમે chat.openai.com પર તમારા વેબ બ્રાઉઝર દ્વારા ChatGPTને પણ ઍક્સેસ કરી શકો છો
- તમારું ChatGPT એકાઉન્ટ બનાવો અને સાઇન ઇન કરો.
- જો તમારી પાસે પહેલેથી જ ChatGPT એકાઉન્ટ છે, તો ફક્ત સાઇન ઇન કરો
- તમારા ChatGPT એકાઉન્ટને WhatsApp સાથે લિંક કરો
- ChatGPTની WhatsApp પ્રોફાઇલ (1-800-ChatGPT) ખોલો
- તમારા એકાઉન્ટને કનેક્ટ કરવા માટે સંપર્ક પ્રોફાઇલમાં આપેલા URL પર ટેપ કરો
- એકવાર લિંક થઈ ગયા પછી તમારો ફોન નંબર તમારા ChatGPT એકાઉન્ટ સાથે લિંક રહેશે અને તમારી WhatsApp ચેટ્સ તમારા ChatGPT હિસ્ટ્રીમાં દેખાશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે