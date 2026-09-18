/મેટ્રોથી પણ સસ્તી છે આ EVની સફર, દરરોજના અપ-ડાઉનમાં બચાવશે આટલા રૂપિયા

આજના સમયમાં કાર ખરીદવા સમયે માત્ર તેની કિંમત અને ફીચર્સ જોવા પુરતા નથી. જો કારનો ઉપયોગ દરરોજની અવર-જવર માટે કરવામાં આવે તો રનિંગ કોસ્ટનું મહત્વ પણ વધી જાય છે. ખાસ કરી પેટ્રોલની કિંમતો વચ્ચે દર મહિને કાર ચલાવવામાં થનાર ખર્ચ બજેટ પર અસર કરી શકે છે.
તેવામાં ઈલેક્ટ્રિક કાર તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ બનીને સામે આવી છે, જેને દરરોજ કારની સફર કરવાની હોય છે. Tata Tiago EV પણ આ કેટેગરીમાં આવે છે અને તેને દરરોજના અપ-ડાઉન માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
Tata Tiago EV ની કિંમત કેટલી છે?
Tata Tiago EV ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. એટલે કે ખરીદનાર પોતાના બજેટ અને જરૂરિયાત પ્રમાણે અલગ-અલગ વેરિએન્ટ પસંદ કરી શકે છે. ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવા સમયે એક્સ-શોરૂમ કિંમત સિવાય ઓન-રોડ કિંમત પણ જોવી જરૂરી છે, કારણ કે તેમાં RTO, વીમા અને બીજા ચાર્જ જોડાયા બાદ કુલ કિંમત વધી જાય છે.
Tata Tiago EV ના બેસ મોડલમાં ફુલ ચાર્જ પર આશરે 250 કિલોમીટરની રેન્જ મળે છે. તો તેના ટોપ વેરિએન્ટની રેન્જ આશરે 315 કિલોમીટર સુધીની છે. ટોપ વેરિએન્ટમાં 24 kWh નું બેટરી પેક આપવામાં આવ્યું છે. તેનો મતલબ છે કે દરરોજ આવવા-જવા માટે કારનો ઉપયોગ કરનાર લોકોએ દરરોજ ચાર્જ કરવાની જરૂર પડતી નથી.
એક ઉદાહરણ તરીકે માનીએ તો જો કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ આશરે 50 કિમી કાર ચલાવે છે, તો મહિનામાં 1500 કિલોમીટરનું ડ્રાઇવિંગ થઈ જાય છે. આ ઉપયોગના આધાર પર Tiago EV ને ચાર્જ કરવાનો માસિક ખર્ચ આશરે 2145 રૂપિયા જણાવવામાં આવ્યો છે. એટલે કે દરરોજ ઓફિસ અપ-ડાઉન કરનાર વ્યક્તિ માટે દર મહિને કારના ચાર્જિંગ પર થનાર ખર્ચ પેટ્રોલ કારના ખર્ચની તુલનામાં ઓછો રહી શકે છે.
જો તેની તુલના પેટ્રોલથી ચાલનારી Tiago સાથે સમજીએ તો રિપોર્ટમાં પેટ્રોલ મોડલની માઇલેજ 18.42 કિલોમીટર પ્રતિ લીટર જણાવવામાં આવી છે. તેમાં 35 લીટરનું ફ્યૂલ ટેંક છે. આ માઇલેજ હિસાબથી ફુલ ટેંકમાં કાર આશરે 645 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. પેટ્રોલની કિંમત 102 રૂપિયા પ્રતિ લીટર માનીને ગણતરી કરવામાં આવી છે. આ હિસાબથી 35 લીટર પેટ્રોલ ભરાવવા પર આશરે 3570 રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે.
102 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પેટ્રોલ અને 18.42 કિલોમીટર પ્રતિ લીટરની માઇલેજ પ્રમાણે પેટ્રોલ Tiago ને ચલાવવાનો ખર્ચ આશરે 5.5 રૂપિયા પ્રતિ કિલોમીટર થાય છે. જો આ કાર મહિનામાં 1500 કિલોમીટર ચાલે છે તો માત્ર પેટ્રોલ પર આશરે 8250 રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ શકે છે.
તો તેના 1500 કિલોમીટર રનિંગના ઉદાહરણમાં Tiago EV નો ચાર્જિંગ ખર્ચ આશરે 2145 રૂપિયા જણાવવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આપવામાં આવેલા ઉદાહરણના આધાર પર પેટ્રોલ Tiago આશરે 8250 રૂપિયાના ફ્યૂલ ખર્ચની તુલનામાં ઈલેક્ટ્રિક મોડલનો ખર્ચ ઓછો થાય છે. આ અંતરનું કારણ છે કે ઈલેક્ટ્રિક કારને ચલાવવા માટે વીજળીનો ખર્ચ પેટ્રોલની તુલનામાં ઓછો હોઈ શકે છે, ખાસ કરી જ્યારે કારને ઘર પર ચાર્જ કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ હોય.
ગાડીનો સૌથી મોટો ફાયદો
Tiago EV નો સૌથી મોટો ફાયદો તેની રનિંગ કોસ્ટ હોઈ શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિએ દરરોજ ઘરેથી ઓફિસ અને ઓફિસથી ઘરે જવાનું અંતર કાપવું છે અને તેની પાસે ઘર પર ચાર્જિંગની સુવિધા છે તો તે ઓછા ખર્ચમાં કાર ચલાવી શકે છે.
ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદતા પહેલા તે જોવું જરૂરી છે કે તમારા ઘર કે ઓફિસમાં ચાર્જિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે કે નહીં. જો કારને ઘર પર ચાર્જ કરી શકાય તો તે રોજિંદા ઉપયોગ માટે સુવિધાજનક સાબિત થઈ શકે છે.