દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર, એક વર્ષમાં 1,40,000 લોકોએ ખરીદી, કિંમત છે માત્ર 5.20 લાખ
Cheapest 7 Seater Car : દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર મારુતિ સુઝુકી ઇકોએ ગયા વર્ષે એટલે કે નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકોને આકર્ષ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન 139,769 લોકોએ મારુતિ ઇકો ખરીદી હતી.
Cheapest 7 Seater Car : મારુતિ સુઝુકીએ ગયા નાણાકીય વર્ષ એટલે કે, FY2026 દરમિયાન અસાધારણ કારનું વેચાણ કર્યું. નોંધનીય છે કે, કંપનીની લોકપ્રિય સેડાન, મારુતિ ડિઝાયર, આ સમયગાળા દરમિયાન દેશની સૌથી વધુ વેચાતી કાર તરીકે ઉભરી આવી. વધુમાં વાન સેગમેન્ટમાં મારુતિ સુઝુકી ઇકો જેને દેશની સૌથી સસ્તી 7-સીટર તરીકે ગણવામાં આવે છે, આ ગાડીએ પણ નોંધપાત્ર સંખ્યામાં ખરીદદારો મેળવ્યા.
ખાસ કરીને આ સમયગાળા દરમિયાન 1,39,769 ગ્રાહકોએ મારુતિ ઇકો ખરીદી. વાર્ષિક ધોરણે ઇકોના વેચાણમાં 3 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. મારુતિ ઇકો ગ્રાહકો માટે 5-સીટર, 6-સીટર અને 7-સીટરમાં ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે આ લેખમાં મારુતિ ઇકોના ફીચર્સ, પાવરટ્રેન અને કિંમત વિશે વિગતવાર જાણીશું.
મારુતિ ઇકોના ફીચર્સ
મારુતિ સુઝુકી ઇકો જરૂરી ફીચર્સથી સજ્જ છે, જેમ કે પાવર સ્ટીયરિંગ, હીટર સાથે AC, EBD સાથે ABS, રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર, એન્જિન ઇમોબિલાઇઝર અને ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર. ઇકોમાં સીટબેલ્ટ રિમાઇન્ડર્સ, સ્પીડ એલર્ટ સિસ્ટમ અને 6 એરબેગ્સ જેવી સેફ્ટી ફીચર્સ પણ શામેલ છે.
લૂક એકદમ સિમ્પલ
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ ઈકો ખૂબ જ સિમ્પલ અને બોક્સી લૂક ધરાવે છે. મારુતિ ઈકોને રોજિંદા મુસાફરી અને લોડિંગ જરૂરિયાતો માટે યોગ્ય બનાવે છે. ઇન્ટેરિયર કેબિન પણ સિમ્પલ રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્ય ધ્યાન સીટ અને લોડિંગ ક્ષમતાને મહત્તમ બનાવવા પર રાખવામાં આવ્યું છે.
માઇલેજ અને કિંમત
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, ઇકોમાં 1.2-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 80 બીએચપી પાવર અને 104.4 એનએમ ટોર્ક આપે છે. વધુમાં ઇકોનું સીએનજી વેરિઅન્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે. ઇકો પેટ્રોલ વેરિઅન્ટમાં આશરે 19.7 કિમી/લીટર અને સીએનજી વેરિઅન્ટમાં લગભગ 26.8 કિમી/કિલોગ્રામ માઇલેજ આપે છે. બજારમાં ઇકોની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹5.20 લાખથી શરૂ થાય છે અને ₹6.36 લાખ સુધી જાય છે.
