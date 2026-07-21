/Cheapest Hatchback Cars: આ છે દેશની સૌથી સસ્તી હેચબેક કારો, ખરીદતા પહેલાં જોઈ લો લિસ્ટ

Cheapest Hatchback Cars: સપ્ટેમ્બરમાં GST કટ બાદ ભારતમાં ઘણી ગાડીઓ સસ્તી થઈ તો ઘણા લોકોએ નવી કાર લેવાનું પસંદ કર્યું હતું. જો તમે પણ નવી હેચબેક કાર લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આજે અમે તમને એવી હેચબેક કારો વિશે જણાવીશું, જે પોતાના સેગમેન્ટની સૌથી સસ્તી કારો છે. માઇલેજ અને ફીચર્સના મામલામાં પણ આ કાર દમદાર છે. અમે તમને દેશની સૌથી સસ્તી હેચબેક કાર વિશે જણાવીશું.
મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો K10
ભારતીય લોકોની પસંદ રહેલી અલ્ટોનો નવો અવતાર અલ્ટો K10 આ સેગમેન્ટની સૌથી સસ્તી કાર છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 3.99 લાખ રૂપિયા છે. 1.0 લીટર એન્જિનની સાથે આવનારી આ કાર લગભગ 24.39 કિમી પ્રતિ લીટર સુધીની શાનદાર માઇલેજ આપે છે. પ્રથમવાર કાર ખરીદનાર માટે આ બેસ્ટ વિકલ્પ છે.
મારૂતિ સુઝુકી એસ-પ્રેસો
જો તમે ઓછા બજેટમાં SUV જેવો અનુભવ લેવા ઈચ્છો છો તો મારૂતિની એસ-પ્રેસો એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે તે 4.26 લાખ રૂપિયામાં ઊંચા ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ અને કમાન્ડિંગ સીટિંગ પોઝિશન સાથે આવે છે. તે ટ્રાફિકમાં ચલાવવા માટે પણ સરળ છે. આ કારમાં 24 કિમી પ્રતિ લીટરની માઇલેજ મળે છે.
રેનાલ્ટ ક્વિડ
રેનાલ્ટ ક્વિડ પોતાના સ્પોર્ટી લુક અને બોલ્ડ ડિઝાઇન માટે યુવાઓ વચ્ચે લોકપ્રિય છે. તેની શરૂઆતી એક્સ શોરૂમ કિંમત 4.70 લાખ રૂપિયા છે. આ કારમાં 8-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને એપલ કાર પ્લે જેવા આધુનિક ફીચર્સ મળે છે. જે આ બજેટમાં તેને ખાસ બનાવે છે.
ટાટા ટિયાગો
જો તમારા માટે ગાડીની મજબૂતી અને સુરક્ષા સૌથી વધુ જરૂરી છે તો ટાટા ટિયાગોથી સારો વિકલ્પ બીજો ન હોઈ શકે. આ ગ્લોબલ એનસીપી ક્રેશ ટેસ્ટમાં 4-સ્ટાર રેટિંગ હાસિલ કરનારી દેશની સૌથી સુરક્ષિત બજેટ હેચબેક કારોમાંથી એક છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 5.65 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં શાનદાર કેબિન સ્પેસ, શાનદાર રાઇડ ક્વોલિટી અને 1.2 લીટરનું પાવરફુલ એન્જિન મળે છે.
મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર
ભારતની સૌથી વિશ્વાસપાત્ર કાર વેગનઆર દરેક મિડલ ક્લાસની પ્રથમ પસંદ હોય છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 5.54 લાખ રૂપિયા છે, જેમાં શાનદાર હેડરૂમ, મોટી કેબિન સ્પેસ અને દમદાર સીએનજી વિકલ્પ મળે છે. આ કાર વર્ષોથી ભારતની બેસ્ટ સેલિંગ કાર છે.
જો તમે પણ હેચબેક સેગમેન્ટની એક બજેટ કાર ખરીદવાનું મન બનાવી લીધું છે તો આ 5 કાર તમારા માટે સારો વિકલ્પ બની શકે છે.