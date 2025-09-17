આ છે ભારતની 5 સૌથી સુરક્ષિત SUVs, જેના પર લોકો સૌથી વધુ વિશ્વાસ કરે છે, કિંમત 9.99 લાખથી શરૂ
Top 5 safest suvs in india: ભારતીય કાર માર્કેટમાં આજના સમયમાં SUVs ખરીદનાર લોકોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. અનેક કંપનીઓ મિડસાઇઝ, કોમ્પેક્ટ એસયુવી ગ્રાહકો માટે લોન્ચ કરે છે. આજે અમે તમને સૌથી સુરક્ષિત 5 એસયુવીની માહિતી આપીશું.
ભારતીય કાર ખરીદનારાઓ માટે, નવું વાહન પસંદ કરતી વખતે સલામતી સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળોમાંનું એક બની ગયું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, આજે અમે તમને ભારતની પાંચ સૌથી સુરક્ષિત SUV વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ બધી SUV ને Bharat NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. ચાલો તેમને વિગતવાર સમજાવીએ.
Mahindra XEV 9e
XEV 9e ને એડલ્ટ સેફ્ટી માટે 32માંથી 32 અને બાળકોની સેફ્ટી માટે 49માંથી 45 નંબરની સાથે લિસ્ટમાં સૌથી ઉપર છે. કુલ મળી તેને 81માંથી 77 નંબર મળ્યા છે, જે તેને ભારત NCAP દ્વારા અત્યાર સુધી સૌથી વધુ નંબર પ્રાપ્ત કરનારી SUV બનાવે છે. સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ XEV 9e માં 7 એરબેગ્સ, ABS ની સાથે EBD, ઓલ-વ્હીલ ડિસ્ક બ્રેક, 360 ડિગ્રી કેમેરા સિસ્ટમ, બ્લાઇન્ડ-વ્યૂ મોનિટર અને લેન-કીપ અસિસ્ટ, ફોરવર્ડ કોલિજન વોર્નિંગ અને અડેપ્ટિવ ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા લેવલ 2 ADAS ફીચર છે.
મહિન્દ્રા XEV 9e ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 21.90 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને 31.25 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે, જે વેરિએન્ટ પર નિર્ભર કરે છે. તેના વેરિએન્ટ જેમ કે XEV 9e Pack One અને XEV 9e Pack Three 11.2kW Charger ની કિંમત અલગ-અલગ છે.
Mahindra BE 6
મહિન્દ્રા બોર્ન ઇલેક્ટ્રિક રેન્જમાં બીજા મોડેલ, BE 6, ને સલામતી પરીક્ષણમાં કુલ 81 માંથી 76.97 સ્કોર મળ્યો છે. પુખ્ત વયના લોકોની સલામતી માટે, BE 6 એ 32 માંથી 31.97 સ્કોર કર્યો છે, અને બાળકોની સલામતી માટે, તેણે 49 માંથી 45 સ્કોર કર્યો છે. સલામતી સુવિધાઓમાં સાત એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS, 360-ડિગ્રી કેમેરા સિસ્ટમ, હિલ-હોલ્ડ આસિસ્ટ, ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટ્સ, એડેપ્ટિવ ક્રુઝ કંટ્રોલ અને લેવલ 2 ADAS શામેલ છે. આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમતો ₹18.90 લાખથી શરૂ થાય છે, જે ટોપ-એન્ડ વેરિઅન્ટ માટે ₹27.79 લાખ સુધી જાય છે, જેની કિંમતો શહેર પ્રમાણે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
Tata Punch EV
ટાટા પંચ EV એ 5-સ્ટાર બેજ મેળવનારી આગામી SUV છે, જેને 81 માંથી 76.46 સ્કોર મળ્યો છે. તેણે પુખ્ત વયના લોકોની સલામતી માટે 31.46/32 અને બાળકોની સલામતી માટે 45/49 સ્કોર મેળવ્યો છે, જે તેને મોટી અને વધુ મોંઘી SUV ની સમકક્ષ બનાવે છે. સલામતીની દ્રષ્ટિએ, તેમાં છ એરબેગ્સ છે, જ્યારે અન્ય સુવિધાઓમાં હિલ-સ્ટાર્ટ આસિસ્ટ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, EBD સાથે ABS, ઓલ-વ્હીલ ડિસ્ક બ્રેક્સ અને હિલ-હોલ્ડ કંટ્રોલનો સમાવેશ થાય છે. ટાટા પંચ EV ની કિંમત ₹9.99 લાખથી શરૂ થાય છે, જેમાં ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન મોડેલ ₹14.44 લાખ સુધી જાય છે.
Mahindra Thar Roxx
મહિન્દ્રા થાર રોક્સ, ભારત એનસીએપીનું 5-સ્ટાર રેટિંગ મેળવનારી પ્રથમ બોડી-ઓન-ફ્રેમ એસયુવી બની ગઈ છે. રોક્સે સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ કોઈ સમજુતી કરી નથી અને એડલ્ટની સેફ્ટી માટે 31.09/32 અને બાળકોની સેફ્ટી માટે 45/49 નંબર મળ્યા છે. આ કારમાં તમને છ એરબેગ, ઇલેક્ટ્રિક સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને લેવલ-2 ADAS પણ આપવામાં આવી છે. આ કારની કિંમત 12.99 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
Maruti Victoris
Maruti Victoris ને ગ્લોબલ એનસીએપી અને ભારત એનસીએપી બંને ટેસ્ટિંગમાં 5 સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. ગ્લોબલ એનસીએપી હેઠળ એડલ્ટ સેફ્ટી માટે 33.72/34 અને બાળકોની સેફ્ટી માટે 41-49 નંબર મળ્યા, જ્યારે ભારત એનસીએપીમાં તેને 31.66/32 અને 43/49 નંબર મળ્યા છે. સેફ્ટી ફીચર્સ તરીકે કારમાં છ એરબેગ, ઈબીડીની સાથે એબીએસ, ઈએસસી, આઈએસઓફિક્સ માઉન્ટ, બધી સીટો માટે 3-પોઈન્ટ સીટ બેલ્ટ, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ અને 360 ડિગ્રી કેમેરા મળે છે. Maruti Victoris બેઝ સ્માર્ટ હાઇબ્રિડ મેનુઅલ વેરિએન્ટની કિંમત 10,49,900 થી લઈને ટોપ-એન્ડ સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ મોડલની કિંમત 19,98,900 સુધી છે. તો તેના સીએનજી વેરિએન્ટની શરૂઆતી કિંમત 11,49,900 રૂપિયા છે.
