ફુલ ટેન્કમાં ચાલશે 1226 કિલોમીટર, ભારતમાં આવી રહી છે લક્ઝરી SUV, પ્રાઇવેટ જેટ જેવું ઈન્ટીરિયર

ફુલ ટેન્કમાં ચાલશે 1226 કિલોમીટર, ભારતમાં આવી રહી છે લક્ઝરી SUV, પ્રાઇવેટ જેટ જેવું ઈન્ટીરિયર

Rox Motor Car in India: ભારતમાં વધુ એક કાર લોન્ચ થવાની તૈયારીમાં છે. આ કારનું ઈન્ટીરિયર તમને પ્રાઇવેટ જેટ જેવું ફિલ કરાવશે. આ ગાડી છ અને સાત સીટરમાં તમને મળી શકે છે. આવો વિગત જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:40 PM IST
  • ચીનની સ્ટાર્ટઅપ કંપની ભારતમાં લોન્ચ કરશે નવી કાર
  • ફુલ ટેંકમાં 1226 કિલોમીટર ચાલશે કાર
  • 6-7 સીટર વિકલ્પમાં વેચાણ માટે થશે ઉપલબ્ધ

ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં આ દિવસોમાં હાઇબ્રિડ ગાડીઓની માંગ સતત વધી રહી છે. તેવામાં હવે એક એવી ગાડીની એન્ટ્રી થશે, જે રેન્જ અને માઇલેજના મામલામાં શાનદાર છે. હકીકતમાં ચીનની સ્ટાર્ટઅપ કંપની રોક્સ મોટરે ભારતમાં પોતાની શાનદાર  SUV અડામાસની પેટેન્ટ ફાઇલ કરી છે. આ ગાડીની ખાસ વાત છે કે તે ફુલ ટેંકમાં 1226 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. એટલે તમે લાંબી સફર પણ આરામથી પુરી કરી શકો છો.

ચીની કંપનીની આ શાદનાર કારમાં તમને 1.5 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે 56.01 kWh નું બેટરી પેક મળે છે. તેની ડુઅલ-મોટર 4WD સિસ્ટમ 469bhp નો પાવર અને 740Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. ખાસ વાત છે કે આ એસયુવી માત્ર 5.5 સેકેન્ડમાં 0થી 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે. આ ગાડીને ઈલેક્ટ્રિક મોડમાં 235 કિલોમીટર સુધી ચલાવી શકાય છે.

પ્રાઇવેટ જેટ જેવું ગાડીનું ઈન્ટીરિયર
તમે ગાડીમાં પગ મુકશો તો તમને લાગશે કે તમે એક પ્રાઇવેટ જેટની અંદર આવી ગયા છો. આ ગાડી તમને 6 અને 7 સીટર બંને વિકલ્પમાં મળી જશે. ગાડીની અંદર તમને મસાજ, હીટિંગ અને વેન્ટિલેશન માટે ઓટોમન સપોર્ટ મળે છે. તેના ડેશબોર્ડ પર 15.7- ઇંચની 3K હાઈ-રેજોલ્યુશન ટચસ્ક્રીન અને રિયર સીટ્સ માટે પણ એન્ટરટેઈનમેન્ટ સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે.

કેવી છે ગાડીની ડિઝાઇન?
ગાડીની ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો તે કોઈ ટેંક જેવી મસ્કુલર અને બોક્સી લાગે છે. તેમાં 31 ઇંચના મોટા અલોય વ્હીલ્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ ગાડીની કુલ લંબાઈ 5,298 mm, પહોળાઈ 1,985mm અને ઊંચાઈ 1,856 mm છે. તેનું વ્હીલબેસ 3,010 mm લાંબુ છે. ઓફ-રોડિંગ શોખીનો માટે તેમાં 272mm નું શાનદાર ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ અને 770mm સુધી ઊંડા પાણીમાં ચાલી શકે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

