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7 લાખથી ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ થઈ શાનદાર ઈલેક્ટ્રિક કાર, મળશે 320 KM ની રેન્જ

Citroen eC3X: જો તમે નવી ઈલેક્ટ્રિક કાર લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે.  Citroen એ ભારતમાં પોતાની બજેટ ઈલેક્ટ્રિક કાર eC3X લોન્ચ કરી છે જેની કિંમત 7 લાખથી પણ ઓછી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 18, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:03 PM IST
7 લાખથી ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ થઈ શાનદાર ઈલેક્ટ્રિક કાર, મળશે 320 KM ની રેન્જ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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