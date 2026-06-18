/7 લાખથી ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ થઈ શાનદાર ઈલેક્ટ્રિક કાર, મળશે 320 KM ની રેન્જ

પેટ્રોલ-ડીઝલની વધી રહેલી કિંમતોને કારણે હવે લોકો ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓ પરફ વળી રહ્યાં છે. આ કડીમાં કાર કંપની Citroen એ પોતાની નવી એન્ટ્રી-લેવલ ઈલેક્ટ્રિક કાર eC3X ને ભારતીય બજારમાં લોન્ચ કરી દીધી છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર ફુલ ચાર્જ થવા પર 320 કિમી સુધીની રેન્જ આપી શકે છે. તેનાથી તે રોજિંદા ઉપયોગ માટે સસ્તો અને સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
શું છે કારની કિંમત
ગાડીની કિંમત વિશે વાત કરીએ તો Citroen eC3X ને 6.89 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત પર લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તેમાં કંપની તરફથી Battery-as-a-Service (BaaS) નો પણ વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે. તે હેઠળ ગ્રાહક ઓછી શરૂઆતી કિંમત પર કાર ખરીદી શકે છે અને બેટરી માટે અલગથી ઉપયોગ પ્રમાણે ચુકવણી કરી શકે છે. તેનાથી ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનો શરૂઆતી ખર્ચ ઘટી જાય છે.
ગાડીની ડિઝાઇન અને સ્પીડ
Citroen eC3X નો લુક મોડર્ન અને આકર્ષક છે. ગાડીમાં નવી ફ્રંટ ડિઝાઇન, LED ડેટ-ટાઇમ રનિંગ લાઇટ્સ (DRL) અને સ્ટાઇલિશ એક્સટીરિયર એલિમેટ્સ આપવામાં આવ્યા છે. તેની ડિઝાઇન શહેરમાં ચલાવવા ઉપરાંત યુવા ગ્રાહકોને પસંદ આવી શકે છે. પરફોર્મંસ માટે કારમાં 29.2 kWh બેટરી પેક આપવામાં આવ્યું છે. કંપની પ્રમાણે આ એકવાર ફુલ ચાર્જ કરવા પર 320 કિમી સુધીની રેન્જ આપી શકે છે. તેમાં લાગેલી ઈલેક્ટ્રિક મોટર 57 PS નો પાવર અને 143 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે.
Citroen eC3X ની ટોપ સ્પીડ લગભગ 107 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે, જે શહેર અને હાઈવે બંને પ્રકારના ડ્રાઇવિંગ માટે પર્યાપ્ત માનવામાં આવે છે. ચાર્જિંગના મામલામાં પણ Citroen eC3X ગ્રાહકોને સારી સુવિધા આપે છે. તે DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે, જેની મદદથી બેટરીને લગભગ 57 મિનિટમાં 10 ટકાથી 80 ટકા સુધી ચાર્જ કરી શકાય છે.
કારમાં કેવા છે ફીચર્સ?
ફીચર્સની વાત કરીએ તો આ Citroen કારમાં 10.25 ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડિસ્પ્લે, વાયરલેસ Apple CarPlay અને Android Auto સપોર્ટ, કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી અને ઘણી મોડર્ન સુવિધા આપવામાં આવી છે. આ સિવાય સુરક્ષા માટે એરબેગ, એબીએસ અને અન્ય જરૂરી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
કંપનીનું માનવું છે કે આ કાર પ્રથમવાર ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદતા ગ્રાહકો માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. ઓછી કિંમત, સારી રેન્જ અને મોડર્ન ફીચર્સને કારણે આ ભારતીય બજારમાં અન્ય સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કારને ટક્કર આપી શકે છે.