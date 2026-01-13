Prev
CNG ભરતી વખતે વાહનમાંથી કેમ નીચે ઉતારી દેવામાં આવે છે? કારણ જાણીને ચોંકી જશો

CNG Filling in Car: જો તમે પણ નથી જાણતા કે સીએનજી ભરાવવા સમયે તમને કારમાંથી કેમ નીચે ઉતારી દેવામાં આવે છે, તો આ સમાચાર તમારી મદદ કરી શકે છે. આવો વિગતવાર જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:12 PM IST

CNG ભરતી વખતે વાહનમાંથી કેમ નીચે ઉતારી દેવામાં આવે છે? કારણ જાણીને ચોંકી જશો

ભારતમાં સીએનજીનો ઉપયોગ અલગ-અલગ વાહનોમાં કરવામાં આવે છે. સીએનજી વાહનોની માંગ સતત વધી રહી છે. આ સાથે હવે વાહનોની સેફ્ટીને લઈને પણ ઘણા સવાલ ઉઠે છે. સૌથી પહેલો સવાલ, જે બધાના મગજમાં જરૂર આવે છે કે સીએનજી ફિલિંગ સમયે લોકોને કારમાંથી કેમ નીચે ઉતારી દેવામાં આવે છે?

તમારી સાથે પણ તે જરૂર થતું હશે જ્યારે તમે કોઈ સીએનજી વાહનમાં સફર કરી રહ્યાં હશો આ દરમિયાન ગાડીમાં સીએનજી જરૂર ભરાવવામાં આવી રહ્યો હશે, ત્યારે સીએનજી ભરાવવા સમયે વાહનમાં બેઠેલા લોકોને ઉતરવાનું કહેવામાં આવ્યું હશે અને વાહન ખાલી થયા બાદ તેમાં સીએનજી ભરવામાં આવ્યો હશે. આવો જાણીએ તેની પાછળ શું કારણ હોય છે?

તેની પાછળ શું છે કારણ?
ભારતમાં ફેક્ટરી ફિટેડ સીએનજી કિટની સાથે ગાડીઓ ઓછી ચાલે છે. તેથી ભારતમાં ઘણા લોકો પોતાની ગાડીમાં બહારના મિસ્ત્રી પાસે સીએનજી કિટ લગાવે છે. જે ગાડીઓમાં બહારના મિકેનિક પાસે સીએનજી કિટ લગાવવામાં આવે છે, તે ગાડીઓમાં સીએનજી ભરવાનો નોબ ખબર હોતી નથી કે ક્યાં છે? આ ગાડીઓમાં સીએનજી ભરવાની નોબ પાછળ બૂટમાં પણ હોઈ શકે છે કે વચ્ચે સીટની નીચે પણ હોઈ શકે છે. સીએનજી રિફિલિંગના સમયે મુશ્કેલી ન થાય એટલે ગાડીમાં બેઠેલા બધા લોકોને નીચે ઉતારવાનું કહેવામાં આવે છે.

ગાડીમાં સીએનજી રિફિલિંગ કરવા સમયે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ ગાડીમાં બેઠેલા બધા લોકોને ગાડીમાંથી ઉતરવાનું કહેવામાં આવે છે. ગાડીમાં લાગેલા ટેન્કની અંદર સીએનજી વધુ દબાવમાં ભરેલો હોય છે. ટેક રિફિલિંગ દરમિયાન જો બ્લાસ્ટ કે લીકેજ થાય તો લોકોને બચવાની તક મળી જાય. આ કારણ છે કે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ગાડીમાં બેઠેલા લોકોને ઉતરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

સીએનજીની ગંધથી તમને સમસ્યા થઈ શકે છે. ડરો નહીં, આ ઝેરી નથી. પરંતુ ગાડીઓમાં હંમેશા સીએનજી લીકેજથી માથાનો દુખાવો, ઉલ્ટી અને ચક્કર આવવાની પરેશાની થઈ શકે છે. તેથી રિફિલિંગ સ્ટેશન પર ગાડીમાંથી નીચે ઉતરી જવું સારૂ રહેશે.
 

