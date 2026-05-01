CNG vs Hybrid vs Electric: 1KM પર કઈ કારમાં સૌથી વધુ બચત? સરળ ભાષામાં સમજો
CNG કારો સસ્તી અને લાંબા અંતર માટે સારી છે, હાઇબ્રિડ કારો માઇલેજ સારી આપે છે, જ્યારે ઈલેક્ટ્રિક કાર સૌથી ઓછા ખર્ચમાં ચાલે છે. જાણો કઈ કારમાં સૌથી વધુ બચત છે.
- લાંબા અંતરની યાત્રા માટે CNG કાર સૌથી બેસ્ટ
- ઈવી ચલાવવામાં આવે છે સૌથી ઓછો રનિંગ ખર્ચ
- હાઈબ્રિડ કારમાં મળે છે સારી માઈલેજ
આજના સમયમાં કાર ખરીદવા સમયે લોકો માત્ર તેની સ્પીડ કે લુક નથી જોતા, પરંતુ ત પણ વિચારે છે કે તેને ચલાવવામાં દરરોજ કેટલો ખર્ચ આવશે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવને કારણે હવે લોકો CNG, હાઇબ્રિડ કે ઈલેક્ટ્રિક કારો તરફ વધી રહ્યાં છે. પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ છે કે 1 કિલોમીટર ચલાવવામાં કઈ કારમાં સૌથી વધુ બચત થાય છે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ.
CNG કાર- ઓછા ખર્ચમાં વધુ સફર
CNG કારો આજે પણ સૌથી સસ્તી માનવામાં આવે છે. જો આપણે સરળ રીતે સમજીએ તો એક કિલો સીએનજીની કિંમત લગભગ 70-80 રૂપિયા હોય છે અને એક સીએનજી કાર આશરે 20-25 કિલોમીટર સુધી ચાલે છે. એટલે કે 1KM ચલાવવાનો ખર્ચ લગભગ 3થી 4 રૂપિયા વચ્ચે છે. આ કારણ છે કે લાંબી મુસાફરી કરતા લોકો સીએનજી વધુ પસંદ કરે છે. પરંતુ દરેક જગ્યાએ સીએનજી સ્ટેશન હોતા નથી, તેવામાં ક્યારેક ગેસ ભરવામાં થોડી સમસ્યા થઈ શકે છે.
Hybrid કારમાં બચત
હાઇબ્રિડ કારો પેટ્રોલ અને બેટરી બંનેથી ચાલે છે, જેનાથી તે થોડી વધુ સ્માર્ટ હોય છે. શહેરમાં ઓછી સ્પીડ પર તે બેટરીથી ચાલે છે અને પેટ્રોલની બચત કરે છે. જો ખર્ચની વાત કરીએ તો હાઈબ્રિડ કાર લગભગ 20–25 KM પ્રતિ લીટરની માઇલેજ આપે છે. પેટ્રોલની કિંમત પ્રમાણે 1 કિમીનો ખર્ચ આશરે 5-6 રૂપિયા સુધી આવે છે. આ કારો તે લોકો માટે સારી છે જે શહેર અને હાઇવે બંને જગ્યાએ ડ્રાઇવ કરે છે.
Electric કરની સૌથી ઓછી રનિંગ કોસ્ટ
ઈલેક્ટ્રિક કારો આજના સમયમાં સૌથી વધુ બચત કરાવનારી માનવામાં આવે છે. તેને ચાર્જ કરવામાં લગભગ 1 યુનિટ વીજળીનો ખર્ચ 7-8 રૂપિયા આવે છે અને એકવાર ફુલ ચાર્જમાં 350-300 કિમી સુધી ચાલે છે. આ પ્રમાણે 1Km નો ખર્ચ માત્ર 1થી 2 રૂપિયા થાય છે. પરંતુ ચાર્જિંગ સ્ટેશન બધી જગ્યાએ નથી અને બેટરી ચાર્જ થવામાં સમય લાગે છે.
તમારા માટે કઈ કાર યોગ્ય?
જો તમે દરરોજ લાંબા અંતરની યાત્રા કરો છો અને તમારી પાસે CNG સ્ટેશનની સુવિધા છે તો CNG કાર સૌથી સારી છે. જો તમે બેલેન્સ ઈચ્છો છો તો હાઇબ્રિડ કાર સારો વિકલ્પ છે. જો તમારે ઓછા અંતરની યાત્રા કરવાની હોય તો ઈલેક્ટ્રિક કાર સારી સાબિત થઈ શકે છે.
