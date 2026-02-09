આ છે 3 સૌથી સસ્તી CNG SUV! 6 એરબેગની સાથે મળશે સનરૂફની મજા
CNG SUV under 10 Lakh: ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે હવે SUV કારની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. માર્કેટમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ઈલેક્ટ્રિક વેરિએન્ટમાં ઘણી એસયુવી ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ આજે અમે તમને ત્રણ સૌથી સસ્તી CNG SUV વિશે જણાવીશું.
CNG SUV; જો તમે CNG SUV ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આવો આજે તમને ત્રણ સૌથી સસ્તા મોડલ્સ વિશે જાણકારી આપીએ, જે છ એરબેગ સાથે આવે છે. આ લિસ્ટમાં Tata Motors, Hyundai અને Toyota કંપનીઓની ગાડીઓ સામેલ છે. આવો તમને જણાવીએ કે 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં કયા શાનદાર મોડલ્સ તમને મળી જશે?
Tata Punch CNG Price: ટાટા મોટર્સની આ સસ્તી CNG SUV ની કિંમત 6,69,000 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) થી શરૂ થાય છે. જો તમે સીએનજીમાં ટોપ મોડલ ખરીદવા ઈચ્છો તો 9,29,900 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ખર્ચ કરવા પડશે.
Tata Punch CNG Mileage: સ્પિની પ્રમાણે ટાટાની આ એસયુવી એક કિલોગ્રામ સીએનજીમાં 26.99 કિલોમીટર સુધીનું માઇલેજ આપે છે. આ ગાડીમાં 6 એરબેગ, હિલ હોલ્ડ, અસિસ્ટ, કીલેસ એન્ટ્રી જેવા ખાસ ફીચર્સ મળે છે.
Toyota Urban Cruiser Taisor CNG Price: ટોયોટાની આ એસયુવીનું સિંગલ E MT (CNG) વેરિએન્ટ છે. આ વેરિએન્ટની કિંમત 8 લાખ 24 હજાર (એક્સ-શોરૂમ) છે. ઓટોકાર ઈન્ડિયા પ્રમાણે આ કાર 28.51km સુધીની માઇલેજ આપે છે. છ એરબેગ સિવાય આ ગાડીમાં હેડ-અપ ડિસ્પ્લે, રિયર એન્ટી વેન્ટ્સ અને ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ મળશે.
Hyundai Exter CNG Mileage: હ્યુન્ડાઈની આ એસયુવી એક કિલોગ્રામમાં 27.1 કિમી જેટલી માઇલેજ આપે છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 6 એરબેગ સિવાય ફુલ બૂટ સ્પેસ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ જેવી ખૂબીઓ મળે છે.
આ એસયુવીના સૌથી સસ્તા સીએનજી વેરિએન્ટની કિંમત 6.95 લાખ રૂપિયા છે. જો તમે આ એસયુવીના સીએનજી મોડલના ટોપ વેરિએન્ટને ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો તમારે 8,85,000 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ચુકવવા પડશે.
