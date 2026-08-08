/કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સે મોટો ઝટકો! Xએ બંધ કર્યો રેવેન્યુ શેરિંગ પ્રોગ્રામ, જાણો રૂપિયા કમાવવાની નવી રીત

X Creator Revenue Share Closed: સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર નકામા બોટ અકાઉન્ટ્સ અને એન્ગેજમેન્ટ વધારવાની યુક્તિઓ પર લગામ લગાવવા માટે એલન મસ્કની કંપનીએ મોટું પગલું ભર્યું છે. Xએ તેના જૂના ‘ક્રિએટર રેવેન્યુ શેર પ્રોગ્રામ’ને સત્તાવાર રીતે બંધ કરી દીધો છે. તેની જગ્યાએ કંપનીએ ‘ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ રિવોર્ડ્સ પ્રોગ્રામ’ નામે એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે. તેનો સીધો હેતુ એવા ક્રિએટર્સને ફાયદો પહોંચાડવાનો છે જે પ્લેટફોર્મ પર ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ પોસ્ટ કરે છે.
કંપનીએ ગત 7 ઓગસ્ટે પોતાના X Creators હેન્ડલ દ્વારા તેની જાહેરાત કરી છે. X અનુસાર, નવા પ્રોગ્રામ હેઠળ એવા ક્રિએટર્સને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે જે પ્લેટફોર્મ પર મૌલિક વિચારો, વિશેષજ્ઞતા, રિપોર્ટિંગ, રચનાત્મકતા અને ઉત્તમ ટિપ્પણીઓ લાવે છે.
જૂના સભ્યો અને ચૂકવણીઓ માટેની સમયમર્યાદા
કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, હવે જૂના રેવેન્યુ શેરિંગ પ્રોગ્રામ માટે નવી અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવતી નથી. જો કે, વર્તમાન સભ્યોને 7 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી કમાણી કરવાની તક મળશે. તેમને 14 ઓગસ્ટ, 28 ઓગસ્ટ અને 11 સપ્ટેમ્બરે ત્રણ અંતિમ ચૂકવણીઓ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 8 સપ્ટેમ્બર 2026થી વર્તમાન સભ્યોને નવા પ્રોગ્રામમાં અરજી કરવાની સુવિધા મળશે.
પાત્રતાના નવા નિયમો શું છે?
નવા કાર્યક્રમ સાથે જોડાવવા અને કમાણી કરવા માટે ક્રિએટર્સે આ શરતો પૂરી કરવી પડશે.
કમાણી કેવી રીતે થશે?
પાત્ર ક્રિએટર્સની કમાણી તેમની ઓરિજિનલ પોસ્ટ પર આવતા ઇમ્પ્રેશનના આધારે થશે. આ ઇમ્પ્રેશન ત્યારે ગણવામાં આવશે જ્યારે કોઈ પ્રીમિયમ યુઝર હોમ ટાઇમલાઇન પર પોસ્ટનો ઓછામાં ઓછો 50 ટકા હિસ્સો જુએ છે. ચૂકવણી દર બે અઠવાડિયે કરવામાં આવશે, જેની શરૂઆત 28 ઓગસ્ટથી થશે. નવા પ્રોગ્રામમાં સામેલ થનારા જૂના ક્રિએટર્સને પહેલી ચૂકવણી 25 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ મળશે.
ખાસ વાત એ છે કે, જો કોઈ કન્ટેન્ટ અન્ય યુઝરનું કોપી કરેલું હોય અથવા કોઈ અન્ય પ્લેટફોર્મ પરથી ડાઉનલોડ કરીને રી-અપલોડ કરવામાં આવ્યું હોય, તો તેના પર કોઈ ચૂકવણી કરવામાં નહીં આવે.