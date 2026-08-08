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કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સે મોટો ઝટકો! Xએ બંધ કર્યો રેવેન્યુ શેરિંગ પ્રોગ્રામ, જાણો રૂપિયા કમાવવાની નવી રીત

X Creator Revenue Share Closed: બોટ અકાઉન્ટ્સની સમસ્યાને ખતમ કરવા માટે એક્સે પોતાનો જૂનો રેવેન્યુ શેરિંગ પ્રોગ્રામ બંધ કરી દીધો છે. કંપનીએ હવે તેની જગ્યાએ નવો 'ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટ રિવોર્ડ્સ પ્રોગ્રામ' શરૂ કર્યો છે. જાણો નવા નિયમો હેઠળ હવે ક્રિએટર્સ પ્લેટફોર્મથી કેવી રીતે કમાણી કરી શકશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 08, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:27 PM IST
કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સે મોટો ઝટકો! Xએ બંધ કર્યો રેવેન્યુ શેરિંગ પ્રોગ્રામ, જાણો રૂપિયા કમાવવાની નવી રીત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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